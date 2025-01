«Γκρι διαζύγιο»: Τι είναι και 7 διάσημα ζευγάρια που το τόλμησαν

Γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της αυστραλιανής τηλεοπτικής σειράς Corelli το 1995 και παντρεύτηκαν έναν χρόνο αργότερα. Συνολικά, ο Hugh Jackman και η Deborra-Lee Furness ήταν μαζί για σχεδόν τρεις δεκαετίες πριν ανακοινώσουν το διαζύγιό τους τον Σεπτέμβριο του 2023. Το ζευγάρι, που έχει δύο παιδιά, τον Oscar και την Ava, εξέδωσε μια δήλωση στο People:

«Νιώθουμε ευλογημένοι που περάσαμε σχεδόν τρεις δεκαετίες μαζί ως σύζυγοι σε έναν υπέροχο, γεμάτο αγάπη γάμο. Το ταξίδι μας τώρα αλλάζει και αποφασίσαμε να χωρίσουμε για να ακολουθήσει ο καθένας την προσωπική του εξέλιξη.

Η οικογένειά μας ήταν και θα είναι πάντα η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Αναλαμβάνουμε αυτό το νέο κεφάλαιο με ευγνωμοσύνη, αγάπη και καλοσύνη. Εκτιμούμε ιδιαίτερα την κατανόησή σας, σεβόμενοι την ιδιωτικότητά μας καθώς η οικογένειά μας πλοηγείται σε αυτή τη μετάβαση που επηρεάζει τις ζωές όλων μας. Αυτή είναι η μοναδική δήλωση που θα κάνει οποιοσδήποτε από εμάς».

Kevin Costner και Christine Baumgartner

Ο σταρ του Yellowstone και η πρώην σχεδιάστρια γνωρίστηκαν για πρώτη φορά το 1996 στα γυρίσματα της κωμωδίας Tin Cup, αλλά η σχέση τους έγινε ρομαντική αρκετά χρόνια αργότερα. Παρά τους προηγούμενους δισταγμούς του Costner να παντρευτεί, αυτός και η Baumgartner παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο του 2004 και απέκτησαν τρία παιδιά.

Τον Νοέμβριο του 2022, ο Kevin Costner μίλησε στο People για τη (τότε) σύζυγό του: «Η γυναίκα μου κάνει πράγματα που απλά... βοηθούν. Το σπίτι είναι πιο όμορφο χάρη σε εκείνη. Όλα είναι πιο ζεστά χάρη σε εκείνη. Είναι αυτά τα μικρά πράγματα που κάνει, και νομίζω ότι είναι η δύναμη της αγάπης, αλλά και το πώς φτιάχνει το σπιτικό της».

Ωστόσο, τον Απρίλιο του 2023, η Baumgartner κατέθεσε αίτηση διαζυγίου επικαλούμενη «αγεφύρωτες διαφορές». Ένας εκπρόσωπος του Costner δήλωσε στο People: «Δυστυχώς, λόγω περιστάσεων πέρα από τον έλεγχό του, ο κ. Costner αποφάσισε να προχωρήσει σε διαζύγιο. Ζητάμε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα του Kevin, της Christine και των παιδιών τους καθώς πλοηγούνται αυτή τη δύσκολη περίοδο». Το διαζύγιο τους ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2024.

Sofia Vergara και Joe Manganiello

Παρότι το ζευγάρι μόλις που πληροί τα ηλικιακά κριτήρια για ένα γκρι διαζύγιο, η Sofia Vergara και ο Joe Manganiello ανακοίνωσαν ξαφνικά το διαζύγιό τους τον Ιούλιο του 2023 μετά από σχεδόν μια δεκαετία μαζί. Για την ιστορία, η Vergara ήταν 51 και ο Manganiello, 46. Το ζευγάρι εξέδωσε κοινή δήλωση: «Ως δύο άνθρωποι που αγαπούν και νοιάζονται ο ένας τον άλλον πολύ, παρακαλούμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας αυτή την περίοδο καθώς πλοηγούμαστε σε αυτή τη νέα φάση της ζωής μας» (όλες οι κοινές δηλώσεις είναι copy paste εκεί στο Χόλιγουντ;).

Τον Ιανουάριο του 2024, η σταρ του Modern Family, Sofia Vergara, αποκάλυψε στην ισπανική εφημερίδα El País ότι ο γάμος της τελείωσε λόγω της απροθυμίας της να αποκτήσει περισσότερα παιδιά: «Ο γάμος μου έληξε γιατί ο σύζυγός μου ήταν νεότερος· ήθελε να κάνει παιδιά, κι εγώ δεν ήθελα να γίνω μια μεγάλη σε ηλικία μητέρα... Ήμουν 19 όταν έκανα τον γιο μου, που τώρα είναι 32, και είμαι έτοιμη να γίνω γιαγιά, όχι μητέρα».

Meryl Streep και Don Gummer

Παρά το γεγονός ότι ήταν παντρεμένοι για σχεδόν μισό αιώνα και θεωρούνταν από τα λίγα μακροχρόνια ζευγάρια του Χόλιγουντ, η Streep και ο Gummer χώρισαν τον Οκτώβριο του 2023. Ένας εκπρόσωπος της Streep δήλωσε στο People: «Ο Don Gummer και η Meryl Streep έχουν χωρίσει για πάνω από 6 χρόνια, και παρόλο που πάντα θα νοιάζονται ο ένας για τον άλλον, έχουν επιλέξει να ζουν χωριστές ζωές». Η τελευταία τους κοινή εμφάνιση ήταν στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ το 2018.

Φήμες θέλουν την Meryl Streep να έχει προχωρήσει τη ζωή της στο πλευρό του Martin Short. Οι δυο τους γνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Only Murders in the Building.

Arnold Schwarzenegger και Maria Shriver

Ο Arnold Schwarzenegger και η Maria Shriver γνωρίστηκαν για πρώτη φορά το 1977, όταν τους σύστησε ο δημοσιογράφος Tom Brokaw σε ένα τουρνουά τένις. Ωστόσο, το ζευγάρι παντρεύτηκε σχεδόν μια δεκαετία αργότερα, το 1986.

Τον Ιανουάριο του 2011, μετά τη λήξη της θητείας του ως κυβερνήτης της Καλιφόρνια, ο Schwarzenegger παραδέχθηκε ότι είχε αποκτήσει παιδί με την οικιακή βοηθό της οικογένειας, Mildred Baena, 14 χρόνια νωρίτερα. Τέσσερις μήνες μετά, μίλησε στους Los Angeles Times και ζήτησε δημόσια συγγνώμη για τη συμπεριφορά του: «Αφού άφησα τα καθήκοντα του κυβερνήτη, μίλησα στη σύζυγό μου για αυτό το γεγονός, που συνέβη πάνω από μια δεκαετία πριν. Καταλαβαίνω και αποδέχομαι τα αισθήματα θυμού και απογοήτευσης μεταξύ των φίλων και της οικογένειάς μου. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες κι αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για τον πόνο που προκάλεσα. Ζήτησα συγγνώμη από τη Maria, τα παιδιά μου και την οικογένειά μου. Είμαι πραγματικά λυπημένος."

Το διαζύγιό τους ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2021.

Bill και Melinda French Gates

Ο Bill και η Melinda Gates γνωρίστηκαν το 1987, όταν η Melinda προσελήφθη ως εργαζόμενη στην ανάπτυξη προϊόντων για τη Microsoft. Στο ντοκιμαντέρ του Netflix Inside Bill’s Brain: Decoding Bill Gates, ο Bill αποκάλυψε ότι η χημεία τους δεν ήταν άμεση: «Όταν συναντηθήκαμε για πρώτη φορά, [η Melinda] είχε άλλους συντρόφους κι εγώ είχα τη Microsoft». Η Melinda επιβεβαίωσε την ιστορία: «Ήμουν νέα στη Microsoft. Υπήρχαν πολλοί άντρες εκεί».

Ωστόσο, σταδιακά αναπτύχθηκαν συναισθήματα μεταξύ τους και η σχέση τους επισημοποιήθηκε το 1993, όταν καταγράφηκαν από τηλεοπτικά συνεργεία να μοιράζονται ένα αναψυκτικό σε έναν αγώνα των Seattle Sonics. Την Πρωτοχρονιά του 1994, το ζευγάρι παντρεύτηκε.

Μετά από 27 χρόνια γάμου και τρία παιδιά, το ζευγάρι ανακοίνωσε το διαζύγιό του τον Μάιο του 2021 μέσω δήλωσης στο X (πρώην Twitter):

«Μετά από πολλή σκέψη και πολλή δουλειά στη σχέση μας, αποφασίσαμε να τερματίσουμε τον γάμο μας. Έχουμε μεγαλώσει τρία απίστευτα παιδιά και χτίσαμε ένα ίδρυμα που εργάζεται σε όλο τον κόσμο, ώστε να επιτρέπει σε όλους τους ανθρώπους να ζουν υγιείς, παραγωγικές ζωές. Εξακολουθούμε να μοιραζόμαστε την πίστη μας σε αυτή την αποστολή και θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας μαζί στο ίδρυμα, αλλά δεν πιστεύουμε πλέον ότι μπορούμε να εξελιχθούμε μαζί ως ζευγάρι στη νέα αυτή φάση της ζωής μας».

Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε τρεις μήνες αργότερα.

Τον Μάιο του 2024, παρά τις προηγούμενες δηλώσεις ότι το πρώην ζευγάρι θα συνεχίσει να επιβλέπει από κοινού το Bill & Melinda Gates Foundation, η Melinda ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τη θέση της συν- προέδρου. Η 60χρονη φιλάνθρωπος αποκάλυψε στο X: «Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας μου με τον Bill, με την αποχώρησή μου από το ίδρυμα, θα έχω επιπλέον $12,5 δισεκατομμύρια να διαθέσω για τη δουλειά μου υπέρ των γυναικών και των οικογενειών τους».

Rhea Perlman και Danny DeVito

Αυτό δεν είναι ένα γκρι διαζύγιο αλλά ένας ασημένιος χωρισμός. Οι δυο κωμικοί ήταν μαζί από το 1971, όταν η Perlman είδε τον DeVito να παίζει σε ένα off-Broadway θεατρικό έργο. Ο έρωτάς τους ήταν κεραυνοβόλος και μόλις δύο εβδομάδες αργότερα, συζούσαν. Ωστόσο, περίμεναν σχεδόν μια δεκαετία πριν παντρευτούν. Ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας τον Ιανουάριο του 1982. Tο ζευγάρι συνεργάστηκε πολλές φορές για την τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Μάλιστα, το 1996 τους είδαμε ως κινηματογραφικό ζευγάρι στην ταινία Matilda.

DeVito και Perlman ανακοίνωσαν τον πρώτο τους χωρισμό τον Οκτώβριο του 2012, πριν επανασυνδεθούν πέντε μήνες αργότερα. Αυτή η προσπάθεια αναζωογόνησης της σχέσης τους κράτησε μόνο τέσσερα χρόνια, πριν ανακοινώσουν έναν ακόμη χωρισμό τον Μάρτιο του 2017.

Ωστόσο, οι δύο ηθοποιοί παραμένουν νομικά παντρεμένοι. Κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής της στο Watch What Happens Live το 2020, η Perlman διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται να πάρει διαζύγιο, λέγοντας: «Για ποιο λόγο;». Η σταρ του Cheers μίλησε περισσότερο για τη μοναδική δυναμική της σχέσης τους κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής της στο podcast της Julia Louis-Dreyfus, Wiser Than Me, το 2023: «Είμαστε ακόμα παντρεμένοι. Και είμαστε ακόμα πολύ καλοί φίλοι και βλεπόμαστε συχνά. Και η οικογένειά μας εξακολουθεί να είναι το πιο σημαντικό πράγμα και για τους δυο μας».

Η 76χρονη παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι η κατάστασή τους χρειάστηκε αρκετές προσαρμογές, προκειμένου να φτάσουν στο σημείο που βρίσκονται σήμερα: «Δεν θα ωραιοποιήσω την κατάσταση — ήταν δύσκολο. Ήταν πολύ δύσκολο στην αρχή. Και υπήρχαν πολλοί λόγοι που χωρίσαμε, τους οποίους δεν πρόκειται να αναφέρω. Αλλά χρειάστηκε χρόνος για να φτάσουμε σε αυτό το κάπως αξιοπρεπές επίπεδο κατανόησης και σύνδεσης μεταξύ μας».

Μπορεί τα διαζύγια ανεξαρτήτως ηλικίας να αυξάνονται, όμως τόσο στην πραγματική ζωή όσο και στο Χόλιγουντ θα υπάρχουν πάντα ζευγάρια, που ο έρωτάς τους αντέχει στο χρόνο και κάθε δεκαετία που περνά, τους φέρνει όλο και πιο κοντά.