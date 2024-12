10 χολιγουντιανά ζευγάρια που άντεξαν στον χρόνο, μεγαλώνοντας με χάρη

Rachel Weisz και Daniel Craig

Η Rachel Weisz και ο Daniel Craig είναι ένα από τα πιο «καυτά» ζευγάρια του Hollywood — και όχι μόνο λόγω της διαχρονικής τους ομορφιάς. Οι ηθοποιοί δεν έχουν χάσει τη λάμψη τους στο πανί, παραμένοντας αφοσιωμένοι τόσο στις φιλμογραφίες τους όσο και στον πολύ ιδιωτικό γάμο τους. Η Weisz δήλωσε στο περιοδικό More ότι αυτό είναι ένα προνόμιο που προσφέρει η ηλικία. «Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα του να μην είσαι έφηβος είναι ότι δεν χρειάζεται να μοιράζεσαι τα πάντα».

Η Weisz και ο Craig είναι και οι δύο άνω των 50, όσο κι αν δεν τους φαίνεται. Κάθε κοινή δημόσια εμφάνισή τους, όσο σπάνια κι αν είναι, είναι τόσο λαμπερή που κάνει το διαδίκτυο να θέλει πάντα περισσότερα. Ωστόσο, πέρα από τη σοφία που φέρνει η ηλικία, μαζί με την υπενθύμιση της θνητότητας, η Weisz δεν ασχολείται ιδιαίτερα με το πέρασμα του χρόνου. «Αν αρχίσεις να σκέφτεσαι έτσι, έχεις ανοίξει το κουτί του άγχους, και το άγχος είναι ο εχθρός της χάρης. Επένδυσε όλη αυτή την ενέργεια σε κάτι άλλο, και δεν θα σε νοιάζει τόσο πολύ».

Getty Images

Elton John και David Furnish

Ο Elton John είναι 77 ετών και έχει αναλογιστεί τη θνητότητα με ειλικρίνεια — «Δεν ξέρω πόσος χρόνος μου μένει», είχε πει στο ντοκιμαντέρ του 2024 "Elton John: Never Too Late". Ωστόσο, δεν υπάρχει αμφιβολία για το πόσο εμβληματικά γερνά. Παρόλο που έχει αποσυρθεί από το τραγούδι, ο θρυλικός showman παραμένει μια διαχρονική φιγούρα στη μουσική και τη μόδα — πάντα με τον σύζυγό του David Furnish στο πλευρό του για πάνω από 30 χρόνια.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε σε ένα πάρτι το 1993 και, παρά τη 15ετή διαφορά ηλικίας μεταξύ τους, ταίριαξαν αμέσως. Ο Furnish — που είναι και ο ίδιος fashion icon (και σύμφωνα με το GQ ένας από τους πιο καλοντυμένους άνδρες της Βρετανίας) — έχει δηλώσει ότι η ειλικρίνεια είναι η «κόλλα» που έχει κρατήσει το ζευγάρι μαζί για τόσα χρόνια. «Πάντα μιλούσαμε πολύ ανοιχτά για τα συναισθήματά μας, και όταν είχαμε προκλήσεις και πράγματα που έπρεπε να ξεπεράσουμε, πάντα τα συζητούσαμε», είπε ο Furnish στο People. Παρά τα πολλά προβλήματα υγείας του Elton John και την προχωρημένη ηλικία του, που βαραίνουν την οικογενειακή ζωή με τον Furnish και τους δύο γιους τους, ο τραγουδιστής έχει δηλώσει ότι είναι αποφασισμένος να απολαμβάνει τη ζωή όσο περισσότερο μπορεί.

Getty Images

Sarah Jessica Parker και Matthew Broderick

Λίγα ζευγάρια του Hollywood μεγαλώνουν τόσο όμορφα όσο η Sarah Jessica Parker και ο Matthew Broderick. Και οι δύο υπήρξαν νεανικά είδωλα στην εποχή τους: ο Broderick καθόρισε την εφηβική επανάσταση για μια ολόκληρη γενιά το 1986 με το "Ferris Bueller's Day Off" και η Parker επαναπροσδιόρισε το σεξ και την ποπ κουλτούρα ως Carrie Bradshaw το 1998 στο "Sex and The City". Το ζευγάρι εξακολουθεί να φαίνεται τόσο φρέσκο όσο όταν ξεκίνησε η σχέση τους τη δεκαετία του 1990. Όσον αφορά τη σχέση τους με τα ενέσιμα και τις επεμβάσεις, η 58χρονη Parker δήλωσε στη British Vogue το 2023, «Δεν κάνω Botox γιατί ως ηθοποιός χρειάζομαι τα φρύδια μου να λειτουργούν. Επίσης, ο σύζυγός μου θα έλεγε, “Ε;!”».

Ελάχιστα είναι γνωστά για τη ζωή του Broderick με την Parker, που τείνει περισσότερο να μιλάει για τον γάμο τους στις συνεντεύξεις. «Μόλις αρχίσεις να μιλάς δημόσια για τη σχέση σου και τα συναισθήματά σου, έχεις πρόβλημα», δήλωσε ο Broderick στο The Guardian. Η σκηνή του Broadway, όπου έχουν συμπρωταγωνιστήσει πολλές φορές, είναι από τα λίγα μέρη όπου ο κόσμος μπορεί να δει τη χημεία του ζευγαριού να λάμπει.

Getty Images

Denzel Washington και Pauletta Washington

Παντρεμένοι για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες — γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της τηλεταινίας "Wilma" — το ζευγάρι μοιράζεται μια αγάπη που φαίνεται να γίνεται δυνατότερη κάθε χρονιά που περνά, παρόλο που το κοινό ίσως δεν γνωρίζει πολλά για τη σχέση τους. «Καθώς ανεβαίνεις, μεγαλώνεις και εμβαθύνεις στα θεμέλια, οπότε τα δικά μας θεμέλια γίνονται πιο βαθιά», δήλωσε η Pauletta στο The Root, υπογραμμίζοντας τον ρόλο που έχει παίξει η πνευματικότητα στη διατήρηση της σχέσης τους.

Παρόλο που η φήμη του Denzel ως θρύλου του κινηματογράφου δεν χρειάζεται καμία εξήγηση, η δημιουργικότητα της Pauletta έχει επανεμφανιστεί τα τελευταία χρόνια — με δουλειές όπως το "She's Gotta Have It" και το "Genius: Aretha Franklin" — μετά από μια πολυετή παύση για να επικεντρωθεί στην οικογένειά της. Ο ίδιος έχει επανειλημμένα αποδώσει τα εύσημα στη σύζυγό του για την «βαριά δουλειά» στον γάμο τους, λέγοντας στο People ότι ο ρόλος του είναι πολύ πιο απλός. «Κάνω αυτό που μου λένε. Κρατάω το στόμα μου κλειστό». Η γοητεία του φαίνεται να του έχει βγει σε καλό· φέτος ψηφίστηκε από το περιοδικό People ως ο πιο σέξι άνδρας ανεξαρτήτως ηλικίας και η Pauletta δεν δίστασε καθόλου να συμφωνήσει.

Getty Images

Penélope Cruz και Javier Bardem

Ο 55χρονος Javier Bardem αναφερόμενος στην πρώτη τους συνάντηση, λέει: «Ήταν 17 ετών και εγώ 22. Ήταν η πρώτη της ταινία· ήταν μία από τις πρώτες μου ταινίες. Μια μεγάλου μήκους ταινία». Πρόκειται για την ταινία Jamón, jamón του 1991, η οποία εκτόξευσε την καριέρα της Cruz. «Συναντηθήκαμε για πρώτη φορά στη δοκιμή των ρούχων, όπου κοιταχτήκαμε, και υποθέτω ότι κάτι συνέβη. Κάτι που δεν έχει καμία εξήγηση και ξεπερνά τη λογική». Συνέχισε, εξηγώντας ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων δε συνέβη τίποτα ερωτικό μεταξύ τους. Η Cruz έφυγε για την Αμερική στα 20 και λίγα χρόνια αργότερα και οι δυο τους σημείωσαν παγκόσμια επιτυχία.

Ο Bardem και η Cruz ξανασυναντήθηκαν 17 χρόνια αργότερα στα γυρίσματα του Vicky Cristina Barcelona, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Woody Allen. «Συνειδητοποιήσαμε ότι το συναίσθημα ήταν ακόμα ζωντανό. Πολύ ζωντανό. Προς έκπληξή μας!» αποκαλύπτει ο Javier. «'Ετυχε επίσης να είμαστε και οι δύο ελεύθεροι εκείνη την περίοδο, οπότε με έναν φυσικό τρόπο έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει — δύο άνθρωποι ξανασυνδέθηκαν γιατί μοιράζονταν πολλά κοινά, πολύ περισσότερα από ό,τι περίμεναν. Μοιραζόμασταν επίσης το ότι είχαμε ήδη γνωριστεί και ξέραμε ο ένας τον άλλον πριν από όλο αυτόν τον θόρυβο, πριν από την επιτυχία και πριν μας δουν οι άλλοι με διαφορετικά μάτια λόγω του ποιοι είχαμε γίνει. Κι αυτή είναι μια σημαντική βάση, να μπορείς να βασιστείς σε κάποιον επειδή τον γνωρίζεις πραγματικά και σε γνωρίζει πραγματικά. Με βλέπεις, σε βλέπω. Αυτό είναι το σημαντικό». Ο Javier και η Penelope έχουν δύο παιδιά, τον γιο τους Leo, 13 ετών, και την κόρη τους Luna, 11 ετών.

Jamie Lee Curtis και Christopher Guest

Το 1984, αρκετά χρόνια μετά την κινηματογραφική της πρώτη εμφάνιση, η Jamie Lee Curtis είδε τον Christopher Guest στις σελίδες του Rolling Stone και δήλωσε ότι θα τον παντρευτεί. Αυτή η πρόβλεψη έγινε πραγματικότητα μόλις έξι μήνες αργότερα — και τα υπόλοιπα είναι ιστορία (κι αν σας θυμίζει κάτι αυτή η γνωριμία, ένα παρόμοιο love story είχε o Michael Caine και η Shakira Baksh). Η πιο αγαπημένη scream queen του κινηματογράφου είναι παντρεμένη με τον σύζυγό της για περισσότερα από 40 χρόνια, σε έναν από τους πιο μακροχρόνιους γάμους του Hollywood.

Καθώς τα λευκά μαλλιά και οι ρυτίδες τους αυξάνονται με την ηλικία, η σχέση τους δυναμώνει όλο και περισσότερο, χάρη σε μερικά μυστικά συστατικά που αποκάλυψε η Curtis στο Entertainment Tonight. «Επιμονή, υπομονή, ευγένεια και μια καλή δόση μίσους», αστειεύτηκε η ηθοποιός. Επιπλέον, τόνισε τη σημασία του να επιμένεις στις καλές και τις όχι τόσο κακές στιγμές που συνοδεύουν τον γάμο.

Tom Hanks και Rita Wilson

Ως ένας από τους πιο προσγειωμένους ηθοποιούς του Hollywood, υπάρχει κάτι που κάνει τον Tom Hanks αξιαγάπητο για το ευρύ κοινό. Ένα σημαντικό στοιχείο της ανθρώπινης πλευράς του είναι ο γάμος του με την Ελληνο-βουλγαρικής καταγωγής ηθοποιό Rita Wilson. Αφού γνωρίστηκαν για πρώτη φορά στη κωμική σειρά "Bosom Buddies" τη δεκαετία του '80 — όταν ο Hanks πρωτοσυστήθηκε στο χώρο του θεάματος — το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1988, χαρίζοντας έτσι στη ποπ κουλτούρα ένα από τα πιο γλυκά love stories. Κι όπως γνωρίζουμε, ο μακροχρόνιος έρωτάς τους είναι ακόμα δυνατός σχεδόν 4 δεκαετίες μετά.

Η ηλικία δεν έχει επηρεάσει τη σχέση του Hanks και της Wilson. Αντίθετα, τους έχει φέρει ακόμα πιο κοντά, κρατώντας τους μαζί μέσα από εξαντλητικές περιόδους δουλειάς και σοβαρά προβλήματα υγείας. Το να στηρίζουν ο ένας τον άλλον με χάρη, αφοσιώση και σεβασμό είναι ένα από τα καθοριστικά στοιχεία της σχέσης τους, όπως και η ιδέα του να είναι χαρούμενοι με τις επιτυχίες του άλλου, κάτι που η Wilson περιέγραψε ως «freudenfreude» (στα γερμανικά, χαρά με την χαρά του άλλου). Εκτός από αυτές τις στοχαστικές παρατηρήσεις, η Wilson και ο Hanks είναι πάντα γενναιόδωροι όταν μιλούν για το πόσο έλκονται ακόμα ο ένας από τον άλλον.

Pierce Brosnan και Keely Shaye Smith

Ο Pierce Brosnan και η Keely Shaye Smith έχουν ζήσει έναν έρωτα 30 ετών που θυμίζει παραμύθι και γίνεται όλο και πιο μαγικός κάθε μέρα. Το ζευγάρι — που γνωρίστηκε τυχαία σε ένα πάρτι στο Μεξικό το 1994 — εξακολουθεί να είναι τρελά ερωτευμένο, και, παρά την προχωρημένη ηλικία, φαίνεται να βασίζονται στη σχέση τους περισσότερο από ποτέ. «Να βλέπεις τον άλλον να αλλάζει... ό,τι κι αν είναι αυτό, τα μαλλιά, τη μέση. Αλλά η αγάπη να παραμένει στην καρδιά», είπε ο Brosnan στο Fox News, αποκαλώντας τη διαδικασία της γήρανσης με τη Smith ένα «πνευματικό ταξίδι». Η διαχρονική γοητεία του Brosnan παραμένει έντονη ακόμα και στα 71 του χρόνια. Όπως είπε η 61χρονη Smith, «Σαν το καλό κρασί, ωριμάζει όμορφα». Ακόμα και στην έβδομη δεκαετία της ζωής του, ο γοητευτικός 007 συνεχίζει να προκαλεί καρδιοχτύπια, αν και το ενδιαφέρον του περιορίζεται μόνο σε μία γυναίκα.

(Photo by Sean Zanni/Patrick McMullan via Getty Images)

Harrison Ford και Calista Flockhart

Μεγάλο μέρος του γάμου του Harrison Ford και της Calista Flockhart παραμένει μακριά από τη δημοσιότητα, αλλά δεν χρειάζεται να παραβιάσει κανείς την ιδιωτικότητά τους για να δει ότι μεγαλώνουν όμορφα μαζί. Το ζευγάρι το χωρίζει μια μεγάλη διαφορά ηλικίας (22 χρόνια), κάτι που, ωστόσο, «δεν παίζει κανέναν ρόλο στη σχέση μας», όπως λέει η Flockhart. Οι δυο τους συναντήθηκαν για πρώτη φορά στις Χρυσές Σφαίρες του 2002. Ο θρύλος του "Star Wars" και του "Indiana Jones" ήταν κοντά στα 60 (και χωρισμένος από τη δεύτερη σύζυγό του Melissa Mathison) εκείνη την εποχή.

Πλέον στα 82 του, ο Ford στηρίζεται στη σύντροφό του περισσότερο από ποτέ. Όπως είπε σε μια συγκινητική ομιλία στα Critics Choice Awards του 2024, «Θέλω να ευχαριστήσω την υπέροχη σύζυγό μου, Calista Flockhart, που με στηρίζει όταν χρειάζομαι πολλή στήριξη. Και χρειάζομαι πολλή στήριξη». Εκτός από το σχεδόν μοιραίο ατύχημα του Ford με αεροπλάνο το 2015, φαίνεται να έχουν ζήσει μια ήρεμη ζωή μαζί για πάνω από δύο δεκαετίες, μοιραζόμενοι έναν ειδυλλιακό lifestyle στο ράντσο τους στο Wyoming, ενώ ταυτόχρονα ακολουθούν ανεξάρτητα τις υποκριτικές τους καριέρες. Ωστόσο, η Flockhart αρνείται πλέον να συμμεριστεί το πάθος του Ford για τα vintage αεροσκάφη.