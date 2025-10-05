Γιατί ο Steve Jobs φορούσε ξανά και ξανά τα ίδια ρούχα; Το ίδιο κάνουν πολλές ακόμη διάσημες προσωπικότητες

Αν το έχετε σκεφτεί, οι άνθρωποι και οι προσωπικότητες που κατάφεραν να μείνουν αναλλοίωτοι στον χρόνο και πιο επίκαιροι από ποτέ, δεν είχαν ποτέ να κάνουν με τη μόδα και την εμφάνισή τους. Δεν επέλεγαν τα πιο εντυπωσιακά και καλαίσθητα σύνολα, ούτε κορυφαία brands μόδας, παρά τα άπειρα χρήματα που διέθεταν. Και αυτό αξίζει να το δούμε λίγο καλύτερα.
Πάρτε για παράδειγμα τον Steve Jobs που έφυγε από τη ζωή στις 5 Οκτωβρίου του 2011. Οι εμφανίσεις του ήταν πολύ χαρακτηριστικές και συγκεκριμένες. Είτε κυκλοφορούσε ανέμελος στο δρόμο, είτε παρουσίαζε κάποια συσκευή της Apple, το μαύρο ζιβάγκο ήταν μονόδρομος. Από το 1999 μέχρι και το 2010, σε κάθε του επίσημη εμφάνιση και μη -ένα μαύρο τοπ που έφτανε ψηλά στο λαιμό ήταν η go to επιλογή του. Ξανά, και ξανά και ξανά.
Με τον τρόπο αυτό, μπορεί και άθελα του να δημιούργησε μια iconic, χαρακτηριστική και πολύ συγκεκριμένη περσόνα έστω και εξωτερικά. Ωστόσο ο Steve Jobs, δεν είναι ο μόνος άνθρωπος που ακολούθησε την «τακτική αυτή».
Στα χνάρια του και ο ιδρυτής της Meta, Μark Zuckerberg. O δισεκατομμυριούχος δείχνει την προτίμηση του στα γκρί μπλουζάκια. Και προφανώς δεν είναι οι οικονομικοί λόγοι που τον οδηγούν σε αυτή την επιλογή. Ο ίδιος έχει ερωτηθεί για το στιλ του και έχει απαντήσει κατάλληλα, όπως θα δούμε και παρακάτω.