Γιατί ο Steve Jobs φορούσε ξανά και ξανά τα ίδια ρούχα; Το ίδιο κάνουν πολλές ακόμη διάσημες προσωπικότητες

Ακολουθεί ο Barack Obama, ένα σύγχρονο πρόσωπο της ιστορίας, πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος εξακολουθεί να έχει τεράστια επιρροή. Εμφανίσεις με λευκό πουκάμισο και σκούρο κουστούμι. Ή πάρτε για παράδειγμα τον αγαπημένο και πλέον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη, Christopher Nolan. Αν για ένα πράγμα είναι γνωστός πέρα από την επιτυχημένη καριέρα του και το ταλέντο του, είναι η αγάπη του για τα γιλέκα, τα οποία δεν αποχωρίζεται.

Με λίγα λόγια, πολλές προσωπικότητες που έχουν καθορίσει με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο τον κόσμο, έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο στιλ και πολύ συγκεκριμένες επιλογές. Και ας σπαταλούν όλοι οι υπόλοιποι χρόνο και φαιά ουσία στην εμφάνισή τους, εκείνοι επιλέγουν ξανά και ξανά, τα ίδια. Και μόνο βαρετοί δεν γίνονται αλλά iconic.

Για ποιο λόγο όμως το κάνουν αυτό;

Πέρα από το γεγονός πως αποκτούν έναν κλασικό χαρακτήρα, αλλά και μια πολύ συγκεκριμένη αισθητική, έχουν και άλλους λόγους που επιλέγουν να το κάνουν αυτό. Για παράδειγμα, αν έχετε ασχοληθεί λίγο παραπάνω με αυτές τις προσωπικότητες, θα δείτε ένα μαύρο ζιβάγκο με ένα τζιν και πρώτα θα σκεφτείτε την εικόνα του Jobs. Τα άτομα αυτά καταφέρνουν να περάσουν την αισθητική τους σε όλα. Στο design των συσκευών τους, στον τρόπο που ντύνονται, στον τρόπο που μιλούν και στέκονται.

Το ίδιο ισχύει και για τον Zuckerberg, πόσο μάλλον και για τον Nolan. Αν έχετε δει αρκετές ταινίες του, εύκολα θα καταλάβετε ποια είναι δική του, χωρίς να γνωρίζετε τον σκηνοθέτη.

«Πραγματικά θέλω να απλοποιήσω τη ζωή μου»

Σύμφωνα με τον Zuckerberg όμως υπάρχουν και άλλοι λόγοι που η ντουλάπα του είναι γεμάτη από γκρι t-shirts. «Πραγματικά θέλω να απλοποιήσω τη ζωή μου, να την κάνω έτσι ώστε να χρειάζεται να παίρνω τις λιγότερες δυνατές αποφάσεις για οτιδήποτε, εκτός από όσα αφορούν τα οφέλη της κοινότητας. Νιώθω ότι δεν κάνω το σωστό αν σπαταλώ την ενέργειά μου σε πράγματα γελοία ή επιπόλαια».

Aυτό για το οποίο μιλά ο Zuckerberg είναι οι προτεραιότητες και η εστίαση. Για εκείνον το να κάνει επιλογές είναι μια διαδικασία που προσπαθεί διαρκώς να απλοποιήσει. Πόσο μάλλον όταν έχεις να πάρεις τόσες πολλές αποφάσεις μέσα στη μέρα σου, όσο ένας δισεκατομμυριούχος CEO.

H ζωή του στα απλά καθημερινά ζητήματα όπως το ντύσιμό του, θέλει να είναι όσο πιο απλή γίνεται.

«Οι περιττές και πολλές επιλογές μπορούν να προκαλέσουν άγχος. Έρευνες έχουν δείξει ότι καθημερινά καλούμαστε να κάνουμε περί τις 33.000 επιλογές. Πολλές από αυτές, μάλιστα, μας κάνουν να αγωνιούμε, χωρίς να προσφέρουν καμία αξία στη ζωή μας», είπε σε ένα podcast του αναφερόμενος στο συγκεκριμένο θέμα.

«Απλοποίησε τις επιλογές σου και στο ντύσιμο ή για παράδειγμα κάνε ένα πλάνο meal prep για να μην προβληματίζεσαι για το τι να αγοράσεις στο σούπερ μάρκετ ή γράφε τις σειρές και τις ταινίες που οι φίλοι σου προτείνουν να δεις, για να ξέρεις αμέσως τι να αναζητήσεις όταν κάθεσαι το βράδυ στον καναπέ, έπειτα από μια εξαντλητική μέρα», συμπληρώνει.

Προφανώς δεν θα σας πούμε να φοράτε βαρετά ρούχα, πόσο μάλλον όταν η μόδα και το στιλ μπορούν να σας χαρίσουν αυτοπεποίθηση και χαρά στην καθημερινότητά σας, ωστόσο καλό είναι να μην το υπεραναλύετε. Ή αν πιάνετε τον εαυτό σας να ασχολείται διαρκώς με το outfit που θα φορέσετε, ίσως πρέπει να επαναπροσδιορίσετε τις προτεραιότητές σας.