Γιατί η Carolyn Bessette-Kennedy ένιωσε ενοχλημένη από τη Gwyneth Paltrow στα ’90s, σύμφωνα με νέα βιογραφία

Ήταν όμορφες, στυλάτες και σύχναζαν στα ίδια μέρη της Νέας Υόρκης τη δεκαετία του '90. Η Carolyn Bessette-Kennedy, πριν παντρευτεί τον John F. Kennedy Jr, εργαζόταν ως publicist στον Calvin Klein. Την ίδια περίοδο, η Gwyneth Paltrow, ακόμα στην αρχή της καριέρας της, είχε γίνει τακτική παρουσία στο γραφείο του σχεδιαστή. Θα μπορούσαν να είναι φίλες – όμως, σύμφωνα με νέα βιογραφία, η σχέση τους ήταν πιο περίπλοκη.

