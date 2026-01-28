Brooklyn Beckham: Η πρώτη ανάρτησή του μετά τις καταγγελίες για τους γονείς του

Το μήνυμα είναι σαφές, χωρίς να ειπωθεί λέξη: αυτή τη στιγμή, το κέντρο του κόσμου του Brooklyn Beckham είναι η σύζυγός του και η κοινή τους ζωή.

Η παράλληλη ανάρτηση της Nicola Peltz

Λίγο νωρίτερα, η Nicola Peltz είχε δημοσιεύσει τη δική της ανάρτηση. Μια καλοκαιρινή φωτογραφία του ζευγαριού, με φόντο λουλούδια και ήλιο, συνοδευόμενη από το “Yellow” των Coldplay. Ένα τραγούδι που συχνά συνδέεται με αφοσίωση και προστασία, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την εικόνα ενότητας του ζευγαριού.

Οι δύο αναρτήσεις λειτουργούν σχεδόν συμπληρωματικά: λιγότερο σαν απλές δημοσιεύσεις και περισσότερο σαν μια κοινή, σιωπηλή δήλωση.

Το timing δεν είναι τυχαίο

Οι αναρτήσεις αυτές έγιναν λίγο μετά τη δημόσια εμφάνιση ολόκληρης της οικογένειας Beckham με αφορμή τη βράβευση της Victoria Beckham με τον τίτλο Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres από το γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού – μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις για τη συμβολή της στις τέχνες και τη μόδα.

Η χρονική σύμπτωση δεν πέρασε απαρατήρητη. Ενώ η οικογένεια εμφανιζόταν ενωμένη μπροστά στους φωτογράφους, ο Brooklyn επέλεξε να παρουσιάσει τη δική του εκδοχή της οικογένειας: τη ζωή με τη Nicola, μακριά από επίσημες τελετές και δημόσιες εικόνες.

Οι καταγγελίες που προηγήθηκαν

Οι πρόσφατες αναρτήσεις έρχονται σε έντονη αντίθεση με όσα είχε προηγουμένως αποκαλύψει ο Brooklyn μέσα από Instagram Stories. Σε αυτά, μίλησε ανοιχτά για χειριστική συμπεριφορά από την πλευρά των γονιών του και ξεκαθάρισε πως, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν επιθυμεί επανασύνδεση μαζί τους. Τόνισε, μάλιστα, ότι για πρώτη φορά στη ζωή του νιώθει πως υπερασπίζεται δημόσια τον εαυτό του.

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν σοκ, όχι μόνο λόγω του περιεχομένου τους, αλλά και επειδή η οικογένεια Beckham είχε μέχρι σήμερα καλλιεργήσει μια τέλεια εικόνα.

Οι ρίζες της έντασης

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον της Nicola Peltz, η ρήξη δεν είναι πρόσφατη. Πολλοί τοποθετούν την αρχή της έντασης στον γάμο του ζευγαριού το 2022. Όπως έχει αναφερθεί, ένα περιστατικό στην πίστα χορού –που ερμηνεύτηκε διαφορετικά από τις δύο πλευρές– δημιούργησε ένα συναισθηματικό ρήγμα ανάμεσα στη Nicola και τη Victoria Beckham, το οποίο δεν αποκαταστάθηκε ποτέ πλήρως.

Από τότε, οι σχέσεις φέρεται να επιδεινώθηκαν σταδιακά, με τον Brooklyn να βρίσκεται όλο και περισσότερο στο πλευρό της συζύγου του.

Η στάση του David και της Victoria Beckham

Από την πλευρά τους, ο David και η Victoria Beckham έχουν επιλέξει να κρατήσουν χαμηλό προφίλ. Αποφεύγουν τις δημόσιες απαντήσεις, φοβούμενοι ότι οποιαδήποτε δήλωση θα ρίξει λάδι στη φωτιά. Άτομα από το περιβάλλον τους αναφέρουν πως έχουν πληγωθεί βαθιά από τα λόγια του γιου τους, αλλά συνεχίζουν να τον αγαπούν και να ανησυχούν μήπως τον χάσουν οριστικά.

Ο David Beckham, σε μία από τις ελάχιστες τοποθετήσεις του, δήλωσε σχεδόν λακωνικά ότι «τα παιδιά είναι παιδιά και θα κάνουν λάθη», αφήνοντας να εννοηθεί πως βλέπει τη σύγκρουση ως κάτι που ίσως ανήκει σε μια δύσκολη, αλλά περαστική φάση.