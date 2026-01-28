Brooklyn Beckham: Η πρώτη ανάρτησή του μετά τις καταγγελίες για τους γονείς του

Σε μια περίοδο όπου οι σχέσεις του με την οικογένειά του βρίσκονται στο πιο τεταμένο σημείο τους, ο Brooklyn Beckham φαίνεται να κάνει μια συνειδητή επιλογή: να στρέψει το βλέμμα μακριά από τη σύγκρουση και να εστιάσει αποκλειστικά στη ζωή που έχει χτίσει με τη σύζυγό του, Nicola Peltz.
Λίγες ημέρες μετά τις δημόσιες καταγγελίες του εις βάρος των γονιών του, David και Victoria Beckham, ο Brooklyn επέστρεψε στα social media με μια ανάρτηση που δεν περιλαμβάνει δηλώσεις, εξηγήσεις ή αιχμές. Αντίθετα, επέλεξε εικόνες – και μάλιστα εικόνες τρυφερές, ήρεμες και βαθιά προσωπικές.
Ένα post με ξεκάθαρο αποδέκτη
Στην ανάρτησή του στο Instagram, ο Brooklyn Beckham μοιράστηκε μια σειρά φωτογραφιών από στιγμές καθημερινής ευτυχίας με τη Nicola Peltz. Οι δυο τους φαίνονται να απολαμβάνουν ένα χαλαρό δείπνο, να ανταλλάσσουν φιλιά, να περνούν χρόνο στο σπίτι με τον σκύλο τους, σε ένα σκηνικό που αποπνέει ασφάλεια και οικειότητα. Τις εικόνες συνοδεύει το “Wonderful Tonight” του Eric Clapton, ένα τραγούδι-ύμνος στον ώριμο έρωτα.