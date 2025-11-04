Αποκλειστικά στο Grace – Η άφιξη της Cate Blanchett στην Ελλάδα για τα γυρίσματα του «Sweetsick»

Τα συνεργεία έχουν ήδη εγκατασταθεί στο Νηπιαγωγείο Καρδαμύλης και το Πνευματικό Κέντρο Τραχήλας, ενώ θα γίνουν και θαλάσσιες λήψεις με τρία σκάφη.

Η παραγωγή έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, με αυστηρά μέτρα και την ενεργή στήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου και των τοπικών αρχών.

Διεθνής παραγωγή με ελληνική ψυχή

Το Sweetsick θα γυριστεί τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή χαρακτήρα του εγχειρήματος.

Πρόκειται για μια δραματική ιστορία επιστροφής και συμφιλίωσης, όπου το φυσικό τοπίο λειτουργεί σχεδόν ως πρωταγωνιστής, αποτυπώνοντας την ένταση, τη γαλήνη και την πνευματική κάθαρση των ηρώων.

Η Blanchett, γνωστή για την ευαισθησία και τη συναισθηματική ακρίβεια των ερμηνειών της, αναμένεται να μεταφέρει με αφοπλιστική δύναμη τη συναισθηματική διαδρομή της κεντρικής ηρωίδας.

Η ίδια, όπως αναφέρουν άτομα της παραγωγής, εμφανίστηκε ιδιαίτερα ευγενική, προσιτή και ενθουσιασμένη με την ομορφιά της περιοχής.

Η Ελλάδα στον διεθνή χάρτη του σινεμά

Μετά την Κέρκυρα, τη Ρόδο και τη Χαλκιδική, η Μάνη προστίθεται πλέον στον χάρτη των περιοχών που προσελκύουν διεθνείς παραγωγές υψηλών προδιαγραφών.

Η επιτυχία αυτή αποδεικνύει τη σταθερή θέση της Ελλάδας στη διεθνή κινηματογραφική σκηνή, όχι μόνο για το φυσικό της κάλλος, αλλά και για τη διαθεσιμότητα υποδομών, τη φιλοξενία και το επαγγελματικό δυναμικό που στηρίζει τέτοια έργα.

Η άφιξη της Cate Blanchett στη χώρα μας δεν είναι απλώς μια είδηση για τους λάτρεις του σινεμά, είναι ένα ακόμη κεφάλαιο στη νέα κινηματογραφική ιστορία της Ελλάδας.

Το Sweetsick ενώνει το φως της Μάνης με το ταλέντο μιας παγκόσμιας ερμηνεύτριας, φέρνοντας στη μεγάλη οθόνη μια ιστορία που μιλά για τη δύναμη της συγχώρεσης, της επιστροφής και της ανθρώπινης ψυχής.

Η Ελλάδα, για ακόμη μια φορά, αποδεικνύει ότι μπορεί να εμπνεύσει, να φιλοξενήσει και να πρωταγωνιστήσει, και οι αποκλειστικές φωτογραφίες της Cate Blanchett στην Αθήνα, που φιλοξενούνται μόνο στο Grace, το επιβεβαιώνουν.

*Φωτογραφίες: Pavlos Karabatsis, Nikos Zotos, NDP Photo Agency