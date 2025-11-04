Αποκλειστικά στο Grace – Η άφιξη της Cate Blanchett στην Ελλάδα για τα γυρίσματα του «Sweetsick»

Η Ελλάδα υποδέχτηκε την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, τη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό Cate Blanchett, η οποία προσγειώθηκε στο Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, με πτήση της British Airways από το Λονδίνο.
Η σταρ του Χόλιγουντ επέλεξε να ταξιδέψει διακριτικά, χωρίς συνοδεία ασφαλείας, και εντυπωσίασε με την απλότητα και τη φιλικότητά της. Στην έξοδο την υποδέχτηκε άνθρωπος της παραγωγής και του αεροδρομίου, ο οποίος τη συνόδευσε απευθείας προς Καλαμάτα, όπου θα διαμείνει τις επόμενες δέκα ημέρες για τις ανάγκες των γυρισμάτων.
Η Μεσσηνία και ειδικότερα η Μάνη μετατρέπονται σε φυσικό σκηνικό για το Sweetsick, μια δραματική ιστορία επιστροφής και συμφιλίωσης, που κορυφώνεται μέσα από το φως και τα χρώματα του τόπου.
Τα γυρίσματα της ταινίας που υπογράφει για πρώτη φορά σκηνοθετικά η Alice Birch, θα διαρκέσουν από την Τρίτη 4 έως και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, και θα πραγματοποιηθούν στην Καρδαμύλη, την Τραχήλα, το Πετροβούνι και κατά μήκος της επαρχιακής οδού Αγίου Δημητρίου – Τραχήλας.