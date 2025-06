«And Just Like That» η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ερωτεύτηκε την Αθήνα

Η εμβληματική πρωταγωνίστρια του Sex and the City και του spin-off And Just Like That, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, απέδειξε για ακόμη μία φορά πως διατηρεί μια ιδιαίτερη σχέση με την Ελλάδα. Σε συνέντευξή της στο βρετανικό SkyTV, η Αμερικανίδα ηθοποιός δήλωσε πως η Αθήνα είναι η αγαπημένη της πόλη στον κόσμο, αναφέροντας πως νιώθει βαθιά σύνδεση με την ιστορία, την αρχιτεκτονική, το φως και τους ανθρώπους της.

Η αποκάλυψη αυτή δεν αποτελεί έκπληξη για όσους την ακολουθούν χρόνια, αφού η Πάρκερ έχει επισκεφθεί τη χώρα μας πολλές φορές και έχει αναρτήσει στα social media της φωτογραφίες από ελληνικά τοπία, συνοδευόμενες πάντα από λόγια θαυμασμού.

Μια καριέρα με στιλ, ουσία και διαχρονικότητα

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ δεν είναι απλώς η Carrie Bradshaw. Γεννημένη στο Οχάιο των ΗΠΑ, ξεκίνησε την καριέρα της ως παιδί-ηθοποιός στο Μπρόντγουεϊ. Το ευρύ κοινό τη γνώρισε τη δεκαετία του ’80 και του ’90 με ρόλους σε ταινίες όπως Footloose (1984), Hocus Pocus (1993) και The First Wives Club (1996).