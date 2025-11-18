ΤΟ ΒΗΜΑ logo

Αδελφές Kessler: Οι δίδυμες show-women επέλεξαν να φύγουν από την ζωή μαζί σε ηλικία 89 ετών

Οι διάσημες αδελφές από την Γερμανία με την διεθνή καριέρα έφυγαν από την ζωή όπως έζησαν: Μαζί...

ΑΠΟ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Οι αδελφές Kessler, γνωστές ως Kessler Twins, αποτέλεσαν ένα διάσημο δίδυμο της ευρωπαϊκής σκηνής, αφήνοντας έντονο το στίγμα τους στις δεκαετίες του '50 του ‘60 και του ‘70.

Στην Ελλάδα έγιναν η έμπνευση για να ξεκινήσουν την καριέρα τους οι αδελφές Μπρόγερ που θαύμαζαν το καλλιτεχνικό δίδυμο και ήθελαν να ακολουθήσουν τα βήματά τους.

Η Alice και η Ellen Kessler, γεννημένες στις 20 Αυγούστου 1936 στη Σαξονία, ξεκίνησαν την καλλιτεχνική τους διαδρομή από το μπαλέτο της Όπερας της Λειψίας σε πολύ νεαρή ηλικία.


Το 1952, σε ηλικία μόλις 16 ετών, οι δίδυμες εγκατέλειψαν την Ανατολική Γερμανία για να εγκατασταθούν στο Ντίσελντορφ της Δυτικής Γερμανίας, όπου άρχισε η καριέρα τους.

Χαρισματικά όμορφες, καλλίφωνες, ικανές χορεύτριες, σε κάθε εμφάνισή τους κινούσαν αρχικά την περιέργεια και προκαλούσαν πάντα ενθουσιασμό.

Πολύ σύντομα, οι αδελφές Kessler έγιναν ιδιαίτερα αγαπητές και στην Ιταλία, συμμετέχοντας σε δημοφιλή τηλεοπτικά προγράμματα όπως τα Giardino d’inverno και Studio Uno, ενώ οι αρμονικές χορογραφίες τους ξεχώρισαν ως σήμα κατατεθέν.


Η επιτυχία τους ξεπέρασε τα ευρωπαϊκά σύνορα, αφού κατάφεραν να εμφανιστούν και στην Αμερική σε γνωστά τηλεοπτικά σόου, όπως το “The Red Skelton Hour” και το “The Ed Sullivan Show”.

Παρά την διεθνή τους φήμη, η δίδυμη αδελφική τους σχέση παρέμεινε πάντα στο επίκεντρο της ζωής τους: Ζούσαν για δεκαετίες σε διπλανά διαμερίσματα στο Γκρύνβαλντ, κοντά στο Μόναχο.

Η τελευταία πράξη της ζωής τους ήταν χαρακτηριστική όλης τους της πορείας:

Στις 17 Νοεμβρίου 2025, οι Alice και Ellen Kessler επέλεξαν να φύγουν από τη ζωή μαζί στην κατοικία τους στο Γκρύνβαλντ σε ηλικία 89 ετών, μέσω ιατρικά υποβοηθούμενου θανάτου, μια επιλογή νόμιμη στη Γερμανία υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η απόφασή τους να «αφήσουν τον κόσμο μαζί, όπως έζησαν» — όπως αναφέρουν δημοσιεύματα — αντικατοπτρίζει τον βαθύ δεσμό που ένωνε τις δύο δίδυμες αδελφές σε όλη τους τη ζωή.

Ευγενία Δημητροπούλου: «Να αφήσουμε τα μαμαδόμετρα στην άκρη»

Από το απαιτητικό πρόγραμμα της καθημερινότητας, μέχρι τη μοναδική εμπειρία της υιοθεσίας, η Ευγενία Δημητροπούλου μας μιλάει για την ισορροπία ανάμεσα στη δουλειά, τη μητρότητα και τη ζωή.

