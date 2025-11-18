Αδελφές Kessler: Οι δίδυμες show-women επέλεξαν να φύγουν από την ζωή μαζί σε ηλικία 89 ετών

Οι αδελφές Kessler, γνωστές ως Kessler Twins, αποτέλεσαν ένα διάσημο δίδυμο της ευρωπαϊκής σκηνής, αφήνοντας έντονο το στίγμα τους στις δεκαετίες του '50 του ‘60 και του ‘70.

Στην Ελλάδα έγιναν η έμπνευση για να ξεκινήσουν την καριέρα τους οι αδελφές Μπρόγερ που θαύμαζαν το καλλιτεχνικό δίδυμο και ήθελαν να ακολουθήσουν τα βήματά τους.

Η Alice και η Ellen Kessler, γεννημένες στις 20 Αυγούστου 1936 στη Σαξονία, ξεκίνησαν την καλλιτεχνική τους διαδρομή από το μπαλέτο της Όπερας της Λειψίας σε πολύ νεαρή ηλικία.



Το 1952, σε ηλικία μόλις 16 ετών, οι δίδυμες εγκατέλειψαν την Ανατολική Γερμανία για να εγκατασταθούν στο Ντίσελντορφ της Δυτικής Γερμανίας, όπου άρχισε η καριέρα τους.