Σίντνεϊ Σουίνι, μάζευε κι ας είναι και ρώγες

Η Σίντνεϊ Σουίνι είναι σέξι. Η Σίντνεϊ Σουίνι είναι νέα και ταλαντούχα. Η Σίντνεϊ Σουίνι δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία (σας διαβεβαιώ) που κάνει αποκαλυπτικές red-carpet εμφανίσεις. Ας την αποδεσμεύσουμε λοιπόν από πρέσβειρα του κινήματος Free the Nipple (έναν τίτλο που όλοι έσπευσαν να της αποδώσουν) καθώς δεν νοιάζεται για αυτά τα «εύσημα». Η Σίντνεϊ Σουίνι έτσι αισθάνεται, έτσι ντύνεται και σίγουρα ορθώς πράττει διότι σήμερα (και αύριο) μαζί της θα ασχολούμαστε.
«Είναι ΟΚ να χρησιμοποιείς ό,τι σου χάρισε η μαμά σου», είπε η Σάρον Στόουν για την 28χρονη ηθοποιό στην εκδήλωση «Power of Women» του περιοδικού «Variety», κατά την οποία η Σίντνεϊ Σουίνι ήταν ανάμεσα στις πέντε τιμώμενες γυναίκες της διοργάνωσης (Κέιτ Χάντσον, Γουάντα Σάικς, Νικόλ Σέρζινγκερ και Τζέιμι Λι Κέρτις) από το χώρο των μέσων ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας για το 2025. Αν και για δευτερόλεπτα μένει κάποιος αποσβολωμένος, γιατί η βραδιά είχε ως highlight το σέξι μπούστο της νεαρής ηθοποιού (παράδοξο καθώς οι σημαντικές σε πολλά επίπεδα παρευρισκόμενες γυναίκες θα έπρεπε να είναι το μοναδικό ζητούμενο) που αποκαλυπτόταν μέσα από τη διαφάνεια της ασημί τουαλέτας διά χειρός Christian Cowan, το μήνυμα σίγουρα δεν ήταν αυτό.
Η Σίντνεϊ Σουίνι έτσι αισθάνεται, έτσι ντύνεται και σίγουρα ορθώς πράττει διότι σήμερα (και αύριο) μαζί της θα ασχολούμαστε.
Photo Credits: Patrick T. Fallon / AFP / VISUALHELLAS.GR