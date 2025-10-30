Σίντνεϊ Σουίνι, μάζευε κι ας είναι και ρώγες

Η ηθοποιός κατά καιρούς έχει κατηγορηθεί ότι επιλέγει να προβάλλει την εμφάνισή της, κάτι που και τα media επιλέγουν με τη σειρά τους να «πειράξουν» προωθώντας αποκλειστικά και μόνο την εικόνα μιας όμορφης, σέξι γυναίκας και αγνοώντας το υποκριτικό της ταλέντο. Πόσο λάθος! Πόσο λίγο! Πόσο δέσμιοι των πωλήσεων και των google analytics! Πόσο μισογυνισμός πια...

Η ίδια η Σίντνεϊ Σουίνι τόνισε στην ομιλία της πόσο την ενέπνευσε η πρωταθλήτρια του μποξ Κρίστι Μάρτιν, την οποία υποδύεται στην ταινία «Christy» που αναμένεται σύντομα στις αίθουσες. «Ξέρω πώς είναι να σε υποτιμούν, να σε καθορίζουν οι άλλοι προτού προλάβεις να καθορίσεις εσύ τον εαυτό σου. Ξέρω πώς είναι να πρέπει να αποδείξεις ότι αξίζεις να είσαι εδώ, να σε βλέπουν, να σε παίρνουν στα σοβαρά. Ο καθένας από μας έχει το δικό του αγώνα. Και η Κρίστι μάς υπενθυμίζει ότι η δύναμη δεν είναι πάντα φανερή. Μερικές φορές είναι απλά το να σηκώνεσαι ξανά και ξανά, ανεξάρτητα από το ποιος σε βλέπει. Παίζοντας το ρόλο της, έμαθα ότι η επιβίωση δεν είναι το τέλος της ιστορίας, αλλά η αρχή της ανάκτησής της».

Τι κι αν λοιπόν θέλει να ντύνεται αποκαλυπτικά; Τι κι αν σχολιάζεται αρνητικά και αδιάκοπα από σχετικούς και άσχετους; Εκφράζει τη σεξουαλικότητά της με όποιον τρόπο επιλέγει η ίδια. Και παρότι δεν έχει να αποδείξει κάτι σε κανέναν, η Σίντνεϊ έχει καταφέρει να τη θαυμάζουν, να τραβά πάνω της όλα τα βλέμματα, να κλείνει ρόλους και συμβόλαια πολλών μηδενικών και να είναι αυτό που της είπε το διαχρονικό sex symbol του Χόλιγουντ, η Σάρον Στόουν: «Ξέρεις τι είσαι, κι αυτό δεν είναι τυχαίο». Μια ταλαντούχα (ναι, είναι κι από αυτό) ηθοποιός που φιγουράρει ευφυώς σε δεκάδες Μέσα, μια γυναίκα με εκρηκτική εμφάνιση, μια γυναίκα που δεν την απασχολεί αν θα φανούν το στήθος και οι ρώγες της και αν όλοι εμείς, σε κάθε γωνιά του πλανήτη, γράφουμε τώρα για αυτές (ένα μεγάλο shout out στη φυσικότητα αυτών των μαστών) και, αν μη τι άλλο, μια γυναίκα που ξέρει καλά ότι η εμφάνιση μπουστάρει καριέρες αλλά σίγουρα δεν τις εξελίσσει.

Team Sydney εδώ, επειδή βαρεθήκαμε να ταξιδεύουμε σε παλιές δεκαετίες, τότε που η σέξι πλευρά έπρεπε να καμουφλάρεται. Δεν μας ορίζει μόνο αυτό.