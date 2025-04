Βαλ Κίλμερ: H θρυλική ερμηνεία ως Τζιμ Μόρισον, οι ρόλοι που έγραψαν ιστορία και η γενναία μάχη με τον καρκίνο

Τη δεκαετία του 1990, ο Κίλμερ καθιερώθηκε ως ένας από τους πιο περιζήτητους ηθοποιούς του Χόλιγουντ. Συμμετείχε σε ταινίες όπως το γουέστερν Σύγκρουση στον πράσινο βάλτο (Tombstone, 1993) και τα αστυνομικά δράματα Ιλιγγιώδης Έρωτας (1993) και Ένταση (1995). Το 1995 αντικατέστησε τον Μάικλ Κίτον στον ρόλο του Μπρους Γουέιν/Μπάτμαν στην ταινία Batman Forever, κερδίζοντας αναγνώριση για την ιδιαίτερη προσέγγισή του στον χαρακτήρα.

Ήταν ένας από τους πιο καλοπληρωμένους ηθοποιούς της δεκαετίας του 1990, με τις ταινίες του να έχουν εισπράξει πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office.

Συνέχισε να παίζει σε ταινίες όπως οι Σκιά μέσα στο σκοτάδι (1996), Το νησί του δρος Μορό (1996), Ο άγιος (The Saint, 1997), Ο πρίγκιπας της Αιγύπτου (1998) και Pollock (2000). Στη δεκαετία του 2000 και 2010, διακρίθηκε σε ταινίες όπως Αλέξανδρος (2004), Kiss Kiss Bang Bang (2005), Déjà Vu (2006), Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans (2009) και Song to Song (2017). Οι ερμηνείες του ήταν τόσο πειστικές που, όπως έγραψε ο διάσημος κριτικός Ρότζερ Ίμπερτ, «ο περισσότερος κόσμος δεν συνειδητοποιεί ότι βλέπει τον ίδιο ηθοποιό».

Η γενναία μάχη με τον καρκίνο

Από το 2015, ο Κίλμερ πάλευε με τον καρκίνο του λάρυγγα. Η ασθένεια και οι επεμβάσεις στις οποίες υποβλήθηκε κατέστρεψαν τις φωνητικές του χορδές, δυσκολεύοντας σημαντικά την επικοινωνία του. Υποβλήθηκε σε χημειοθεραπεία και δύο τραχειοτομές, ωστόσο δεν σταμάτησε ποτέ να αγαπά την τέχνη του.

Το 2020 δημοσίευσε τα απομνημονεύματά του με τίτλο I'm Your Huckleberry: A Memoir, ενώ η ζωή και η μάχη του με την υγεία καταγράφηκαν στο ντοκιμαντέρ Val (2021), το οποίο έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών, αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές.

Παρά τα προβλήματα υγείας, ο Κίλμερ έκανε μία συγκινητική επιστροφή στη μεγάλη οθόνη το 2022, όταν επανέλαβε τον ρόλο του Ίσμαν στην ταινία Top Gun: Maverick, συναντώντας ξανά τον Τομ Κρουζ σε μία από τις πιο συναισθηματικά φορτισμένες σκηνές της ταινίας.

Ένας αποχαιρετισμός με σεβασμό και αγάπη

Ο Βαλ Κίλμερ δεν θα είναι ποτέ ένας απλός ηθοποιός που «έφυγε». Θα είναι για πάντα εκείνος που μας χάρισε αξέχαστες ερμηνείες, που μας έκανε να αγαπήσουμε τους χαρακτήρες του, που πάλεψε με την αρρώστια με αξιοπρέπεια και που άφησε ανεξίτηλο το σημάδι του στον κινηματογράφο. Ήταν ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους ηθοποιούς της δεκαετίας του 1990, με τις ταινίες του να έχουν αποφέρει πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Ο Βαλ Κίλμερ απεβίωσε από πνευμονία την 1η Απριλίου 2025 στο Λος Άντζελες. Η είδηση του θανάτου του βύθισε στη θλίψη τον κόσμο του κινηματογράφου και τους αμέτρητους θαυμαστές του.