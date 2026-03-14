Tatum O’Neal: Η τραγική ιστορία της νεότερης νικήτριας του βραβείου Όσκαρ

Στα 10 της, κέρδισε το Όσκαρ Β' Γυναικείου ρόλου. Στα 16 της υποδύθηκε την ερωμένη του 54χρονου τότε Richard Burton, ο οποίος της έκανε πρόταση γάμου. Από τα φώτα του Χόλιγουντ, στην κακοποίηση και τις εξαρτήσεις, αυτή είναι η ζωή της Tatum O'Neal.

Η Tatum O'Neal, κόρη του διάσημου ηθοποιού Ryan O'Neal και η νεότερη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός στην ιστορία του θεσμού, είχε ανοίξει την ψυχή της περίπου πριν έναν χρόνο, μιλώντας για μια ζωή γεμάτη τραύματα, συγκρούσεις και αμφιλεγόμενα περιστατικά. Σε συνέντευξή της στο Variety, η O'Neal αποκάλυψε τις προσωπικές της μάχες με τον εθισμό, τη σωματική και ψυχική της εξάντληση, αλλά και τη σχέση της με τον πατέρα της που ήταν γεμάτη αντιφάσεις και πόνο.

Μια από τις πιο σοκαριστικές στιγμές για την ίδια υπήρξε η αποκλήρωση από τη διαθήκη του Ryan O'Neal, την οποία συνδέει άμεσα με το βιβλίο της, στο οποίο είχε αποκαλύψει τις σκοτεινές πλευρές της οικογένειας, όπως τη βίαιη συμπεριφορά του πατέρα της και τη σεξουαλική κακοποίηση από άτομα του στενού περιβάλλοντος του. Η αντίδρασή της στην αποκλήρωση ήταν αποκαλυπτική: "Κράτα τα, καρι*λη". Η ίδια αναφέρει πως τα χρήματα αυτά ήταν "ματωμένα", εννοώντας ότι προέρχονταν από ανθρώπινο πόνο και βία.

Η Tatum βίωσε από νωρίς την ακραία πίεση του Χόλιγουντ, καθώς σε ηλικία μόλις 10 ετών κέρδισε Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία Paper Moon, στην οποία πρωταγωνίστησε μαζί με τον πατέρα της. Αν και η καριέρα της φαινόταν να ξεκινά με υποσχέσεις, η προσωπική της ζωή είχε αρκετά εμπόδια, όπως οι εθισμοί και οι σφοδρές οικογενειακές συγκρούσεις. Η οικονομική της κατάσταση, η οποία είχε επιβαρυνθεί από ιατρικά έξοδα και κακοδιαχείριση από έναν λογιστή, την οδήγησε να αναζητήσει νέους τρόπους για να βρει στήριξη, με το ντοκιμαντέρ για τη ζωή της να είναι μια από τις προσπάθειες να ανακάμψει.

Λίγα χρόνια αργότερα, σημείωσε επιτυχία πρωταγωνιστώντας στο προκλητικό για την εποχή Little Darlings (1980), μια ταινία που απασχόλησε το κοινό λόγω της θεματολογία της γύρω από την εφηβική σεξουαλικότητα και την ενηλικίωση. Στην ταινία, η O'Neal υποδύθηκε την Άνι, μια νεαρή κοπέλα που μαζί με την καλύτερή της φίλη, βάζουν στοίχημα ποια θα κάνει πρώτη σεξ στην κατασκήνωση.

Η άβολη πρόταση γάμου από τον Richard Burton

Σε ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα και άβολα περιστατικά στην καριέρα της, η Tatum O’Neal αναφέρθηκε στην εμπειρία της με τον Richard Burton, όταν συμπρωταγωνίστησε μαζί του στην ταινία Circle of Two (1979). Παρά τη μεγάλη διαφορά ηλικίας, καθώς εκείνη ήταν μόλις 16 ετών και ο Burton 54, η σχέση τους ήταν γεμάτη ένταση, με τον Ουαλό ηθοποιό να δείχνει έντονο ενδιαφέρον για την νεαρή ηθοποιό. Η ίδια θυμάται ότι ο Burton, παλεύοντας με τον αλκοολισμό, της πρόσφερε ένα ποτό και έκανε την αμήχανη πρόταση να την παντρευτεί, λέγοντάς της: «Θα ήθελες να σε φιλήσω;». Η Tatum δήλωσε ότι η αντίδρασή της ήταν πλήρης αποστροφή, παρά το γεγονός ότι εκτιμούσε τον Burton ως ηθοποιό και τον θαύμαζε για τη μαγεία του και την προσωπικότητά του.

Η ίδια παραδέχθηκε ότι το να γυρίσει την ταινία με τον Burton ήταν τρομακτικό για εκείνη, ιδιαίτερα σε μία σκηνή που έπρεπε να είναι topless, κάτι που την έκανε να νιώσει εξαιρετικά άβολα. Το γεγονός ότι αυτή η ταινία δεν θα γυριζόταν σήμερα, σύμφωνα με την ίδια, καταδεικνύει πόσο έχει αλλάξει η αντίληψη για τη βιομηχανία και τις σχέσεις μεταξύ των ηθοποιών σε τέτοιες ηλικίες. Ωστόσο, η Tatum συνεχίζει να μιλά με σεβασμό για τον Richard Burton, αν και δεν συγχωρεί τις άβολες στιγμές που βίωσε μαζί του κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Ο γάμος, το διαζύγιο και η πολύχρονη δικαστική διαμάχη

Η σχέση της με τον πρώην σύζυγό της, τον τενίστα John McEnroe, ήταν εξίσου ταραγμένη. Μετά τον χωρισμό τους το 1992, ακολούθησαν μακροχρόνιες δικαστικές μάχες για την επιμέλεια των παιδιών τους, όπου οι κατηγορίες για βία και χρήση ναρκωτικών ήταν συχνές. Παρά τη δύσκολη σχέση τους, η Tatum αναγνωρίζει ότι, πλέον, το μίσος έχει εξατμιστεί. Στην ίδια συνέντευξη, δήλωσε ότι η συνάντησή της με τον McEnroe στο επερχόμενο γάμο του γιου τους είναι μια ευκαιρία για να κλείσουν οριστικά το παρελθόν και να προχωρήσουν.

Ο πατέρας της, Ryan O'Neal, και η Tatum είχαν μια σχέση αγάπης και μίσους, και ενώ είχαν χρόνια να μιλήσουν, τελικά συμφιλιώθηκαν το 2008, όταν εκείνος ζήτησε συγνώμη, λίγο πριν από τον θάνατο της Farrah Fawcett. «Μου είπε ότι λυπάται», είπε η Tatum για τη συνάντηση. «Ήταν η μόνη οικογένεια που είχα ποτέ, τον χρειαζόμουν στη ζωή μου. Ο πατέρας μου ήταν τα πάντα για μένα».Η Tatum, που λέει ότι "ο θυμός έχει εξατμιστεί", επισημαίνει πως η πραγματική επιτυχία είναι η προσωπική της αναγέννηση και η αποδοχή του εαυτού της μετά από όλα τα τραύματα που υπέστη.

H Tatum O'Neal είναι σήμερα 62 ετών. Το ταξίδι της είναι γεμάτο πόνο, αλλά και δύναμη, ενώ η ίδια συνεχίζει να αναζητά την ηρεμία και την ισορροπία μέσα από την καλλιτεχνική της έκφραση και την προσωπική της ανάπτυξη. Με το ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει, ελπίζει να προσφέρει στους άλλους όχι μόνο μια ειλικρινή εικόνα της ζωής της, αλλά και ένα μάθημα αντοχής και συγχώρεσης.

*Κεντρική φωτογραφία: Getty Images/ Ideal Image

Διαζύγιο: Πώς το ζει η μαμά- Πώς το θυμάται το παιδί;

Στο νέο επεισόδιο του podcast «Έχεις Δύο Λεπτά;», η Έλενα Πάκου και η Δέσποινα Δήμα προσεγγίζουν το θέμα του διαζυγίου μέσα από δύο διαφορετικές, αλλά βαθιά συνδεδεμένες οπτικές: εκείνη της χωρισμένης μαμάς και εκείνη της κόρης χωρισμένων γονιών.

