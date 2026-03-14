Tatum O’Neal: Η τραγική ιστορία της νεότερης νικήτριας του βραβείου Όσκαρ

Η Tatum O'Neal, κόρη του διάσημου ηθοποιού Ryan O'Neal και η νεότερη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός στην ιστορία του θεσμού, είχε ανοίξει την ψυχή της περίπου πριν έναν χρόνο, μιλώντας για μια ζωή γεμάτη τραύματα, συγκρούσεις και αμφιλεγόμενα περιστατικά. Σε συνέντευξή της στο Variety, η O'Neal αποκάλυψε τις προσωπικές της μάχες με τον εθισμό, τη σωματική και ψυχική της εξάντληση, αλλά και τη σχέση της με τον πατέρα της που ήταν γεμάτη αντιφάσεις και πόνο.
Μια από τις πιο σοκαριστικές στιγμές για την ίδια υπήρξε η αποκλήρωση από τη διαθήκη του Ryan O'Neal, την οποία συνδέει άμεσα με το βιβλίο της, στο οποίο είχε αποκαλύψει τις σκοτεινές πλευρές της οικογένειας, όπως τη βίαιη συμπεριφορά του πατέρα της και τη σεξουαλική κακοποίηση από άτομα του στενού περιβάλλοντος του. Η αντίδρασή της στην αποκλήρωση ήταν αποκαλυπτική: "Κράτα τα, καρι*λη". Η ίδια αναφέρει πως τα χρήματα αυτά ήταν "ματωμένα", εννοώντας ότι προέρχονταν από ανθρώπινο πόνο και βία.
Η Tatum βίωσε από νωρίς την ακραία πίεση του Χόλιγουντ, καθώς σε ηλικία μόλις 10 ετών κέρδισε Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία Paper Moon, στην οποία πρωταγωνίστησε μαζί με τον πατέρα της. Αν και η καριέρα της φαινόταν να ξεκινά με υποσχέσεις, η προσωπική της ζωή είχε αρκετά εμπόδια, όπως οι εθισμοί και οι σφοδρές οικογενειακές συγκρούσεις. Η οικονομική της κατάσταση, η οποία είχε επιβαρυνθεί από ιατρικά έξοδα και κακοδιαχείριση από έναν λογιστή, την οδήγησε να αναζητήσει νέους τρόπους για να βρει στήριξη, με το ντοκιμαντέρ για τη ζωή της να είναι μια από τις προσπάθειες να ανακάμψει.