Oscars: Τα πιο αξέχαστα ζευγάρια και οι ιστορίες τους

Τα διάσημα ζευγάρια που έκλεψαν την παράσταση στην ιστορία του θεσμού και τα μυστικά τους.

ΑΠΟ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Τι θα ήταν τα Όσκαρ χωρίς τις προσωπικότητες που σημάδεψαν τις βραδιές της απονομής στην μακριά παράδοση των βραβείων, ιδίως τα ζευγάρια που έκλεψαν την παράσταση στο κόκκινο χαλί; Κάποια από αυτά κράτησαν στον χρόνο, κάποια όχι, σίγουρα όλα συζητήθηκαν και έγραψαν τη δική τους μικρή ιστορία.

Ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ ο Paul Newman και η Joanne Woodward έμειναν μαζί μέχρι το τέλος της ζωής του ηθοποιού. Εδώ το ζεύγος απαθανατίζεται μετά από την απονομή του 1958 στο "Governor's Ball" με τον Newman να κοιτά με υπερηφάνεια την σύζυγό του που κρατά το Όσκαρ της καλύτερης ηθοποιού για την ερμηνεία της στα "Τρία Πρόσωπα της Εύας". (Getty Images/Ideal Image)
Αφού πρωταγωνίστησαν μαζί στο "Πυρετός στο Αίμα" του Ηλία Καζάν, ο πρωτοεμφανιζόμενος Warren Beatty και η sweetheart της Αμερικής Natalie Wood προκαλούν σκάνδαλο με τον έρωτά τους που γίνεται η αιτία για να διαλυθεί ο φαινομενικά τέλειος γάμος της ηθοποιού με τον Robert Wagner,  o οποίος μετά τον χωρισμό αρχίζει να βγαίνει με την πρώην του Warren Beatty, Joan Collins. Όταν ο Warren Beatty και η Natalie Wood έφτασαν στα Όσκαρ του 1961, όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα πάνω τους. (Getty Images/Ideal Image)
H Elizabeth Taylor με τον πέμπτο -και πλέον συνδεδεμένο με τον μύθο της- σύζυγο της Richard Burton στην τελετή απονομής των βραβείων το 1970. Η σταρ φορά Valentino και το περιβόητο διαμάντι Taylor- Burton 68 καρατίων το οποίο είχε αγοράσει για την ηθοποιό ο σύζυγός της το 1969 χτυπώντας το σε δημοπρασία στην τιμή-ρεκόρ για την εποχή του ενός εκατομμυρίου δολαρίων, ξεπερνώντας τις προσφορές του Αριστοτέλη Ωνάση που ήθελε να το αγοράσει για την Τζάκι. (Getty Images/Ideal Image)
Η Audrey Hepburn με τον δεύτερο σύζυγό της Ιταλό ψυχίατρο Andrea Dotti στην 48η απονομή των βραβείων τον Μάρτιο του 1976. Και ο δεύτερο γάμος της ηθοποιού θα κατέληγε σε διαζύγιο έξι χρόνια αργότερα, παρότι εκείνη είχε αφήσει την καριέρα της για να αφοσιωθεί στην οικογένεια της. (Getty Images/Ideal Image)
Ο Jack Nicholson και η Anjelica Houston φτάνουν στα Όσκαρ του 1986. Είναι η βραδιά που η ηθοποιός θα κερδίσει το Όσκαρ β' γυναικείου ρόλου για την "Τιμή των Πρίτζι". "Ποτέ δεν ένιωσα πιο υπερήφανος από την στιγμή που την είδα να κερδίζει το Όσκαρ" θα έλεγε ο ηθοποιός για την σύντροφό του, την οποία αποκαλούσε "έρωτα της ζωής του". Η σχέση τους όμως ήταν ανοιχτή και όταν το 1989 ο Nicholson άφησε έγκυο μία από τις ερωμένες του, η Anjelica Houston έδωσε τέλος στο δεσμό τους. (Getty Images/Ideal Image)
Bruce Willis και Demi Moore στην απονομή του 1989. Στο τέλος της δεκαετίας του 80 ο Bruce Willis  και η Demi Moore έγιναν το απόλυτο power couple του Χόλιγουντ με τους δυο τους να πρωταγωνιστούν σε μια σειρά από μεγάλες εμπορικές επιτυχίες σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του '90. (Getty Images/Ideal Image)
Madonna & Michael Jackson. Όταν η βασίλισσα και ο βασιλιάς της ποπ εμφανίστηκαν μαζί στο κόκκινο χαλί των όσκαρ το 1991 τα φλας πήραν φωτιά. Η σταρ που είχε εμφανιστεί στην τελετή για να τραγουδήσει το υποψήφιο για Όσκαρ τραγούδι από την ταινία "Dick Tracy" είχε ζητήσει από τον Jackson να την συνοδεύσει την τελευταία στιγμή και όπως θα αποκάλυπτε σε συνεντεύξεις της μετά τα βραβεία ο Michael την συνόδευσε και στο σπίτι και η βραδιά δεν τελείωσε εκεί. "Ήταν το καλύτερό μου ραντεβού" θα έγραφε η ίδια χρόνια αργότερα όταν μοιράστηκε μια φωτογραφία από εκείνη τη νύχτα στο Instagram. (Getty Images/Ideal Image)
Ο Richard Gere και η Cindy Crawford υπήρξαν ένα από τα πιο χαρισματικά, φωτογενή και γοητευτικά ζευγάρια του Χόλιγουντ αλλά, φευ και ένα από τα πιο βραχύβια. Εδώ το ζεύγος στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ του 1991. (Getty Images/Ideal Image)
Ο Tom Cruise και η Nicole Kidman- με εκείνο το αξέχαστο John Galliano φόρεμα- στην απονομή του 1997. Λέγεται ότι ο ηθοποιός δεν επέτρεπε στην σύζυγό του να φορά τακούνια στις δημόσιες εμφανίσεις τους για να μην τονίζεται η διαφορά ύψους τους. Το ζευγάρι θα χώριζε λίγα χρόνια αργότερα… (Getty Images/Ideal Image)
Brad Pitt & Angelina Jolie στα Όσκαρ του 2012 με την πόζα της ηθοποιού να γίνεται viral meme.  Τίποτα δεν προϊδέαζε τότε τα όσα θα επακολουθούσαν ανάμεσα στο αλλοτινό power couple της κινηματογραφικής βιομηχανίας: Τον ξαφνικό χωρισμό, τις νομικές περιπέτειες που διαρκούν μέχρι σήμερα ή τις κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία ενάντια στον ηθοποιό που είναι πλέον αποξενωμένος από κάποια από τα  παιδιά που απέκτησε με τη Jolie, για χάρη της οποίας είχε χωρίσει μάλλον άκομψα τη Jennifer Aniston σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα των 00's. (Getty Images/Ideal Image)

Κατίνα Παξινού: Η πρώτη Ελληνίδα που κέρδισε Όσκαρ 

Διαζύγιο: Πώς το ζει η μαμά- Πώς το θυμάται το παιδί;

Στο νέο επεισόδιο του podcast «Έχεις Δύο Λεπτά;», η Έλενα Πάκου και η Δέσποινα Δήμα προσεγγίζουν το θέμα του διαζυγίου μέσα από δύο διαφορετικές, αλλά βαθιά συνδεδεμένες οπτικές: εκείνη της χωρισμένης μαμάς και εκείνη της κόρης χωρισμένων γονιών.

