Ορκωμοσία Trump: Το άβολο φιλί με τη Melania

Καμία από τις εικόνες από την ορκωμοσία του 47ου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει συζητηθεί όσο αυτές που απεικονίζουν την προσπάθεια του Trump να φιλήσει την σύζυγό του και Πρώτη Κυρία της Αμερικής κάτω από το γείσο του υπέρκομψου καπέλου που επέλεξε η Melania Trump για την μεγάλη ημέρα...

To look της Πρώτης Κυρίας εμφανίστηκε στο St. John’s Church στην Ουάσινγκτον με μάξι, σταυρωτό παλτό σε ναυτικό μπλε που ανέδειξε τη φιγούρα της με κομψότητα και επιβλητικότητα. Το Adam Lippes look της ολοκληρώθηκε με ένα καπέλο από τον οίκο, Eric Javits στην ίδια απόχρωση με λευκή κορδέλα που σκίαζε διακριτικά τα μάτια της, προσθέτοντας έναν αέρα μυστηρίου και δύναμης. Ακόμα, φορούσε μαύρα δερμάτινα γάντια και είχε τα μαλλιά της πιασμένα σε κομψό σινιόν.

Όταν μετά την ορκωμοσία του ο Πρόεδρος θέλησε να φιλήσει την σύζυγό του πάντως το καπέλο της του έστειλε ένα πολύ σαφές μηνημα:" Μην με πλησιάζεις τόσο".

Το καπέλο της Melania Τrump δεν επέτρεπε στον σύζυγό της να πλησιάσει αρκετά για να την φιλήσει, μετά την ορκωμοσία του ως 47ος Προεδρος των Η.Π.Α (Getty Images/Ideal Image)

Οι αντιδράσεις ήταν άμεσες, καθώς τα social media και οι αναλυτές της μόδας έσπευσαν να σχολιάσουν τη διαχρονική φινέτσα που απέπνεε το σύνολο. Αλλά και τα μηνύματα που ίσως ήθελε να στείλει η νέα Πρώτη Κυρία. Τα κρυμμένα μάτια της σε πρώτη ανάγνωση μπορεί να σημαίνουν είτε "Μην με κοιτάζετε"ή "Δεν θέλω να σας βλέπω" σχολιάσαν κάποιοι.