Έφυγε από την ζωή η Μαρία Αριστοτέλους: Η ιστορία της αθλήτριας που πάλεψε με τον καρκίνο – «Η διάγνωση υπενθυμίζει τον χρόνο που έχουμε»

Η Μαρία Αριστοτέλους στα 32 της, είχε καταφέρει μερικές πολύ σημαντικές νίκες στη ζωή της. Ήταν πρωταθλήτρια στο επί κοντώ και για λίγο, νίκησε τον καρκίνο. Όμως τελικά η αρρώστια ήταν πιο δυνατή.
Την τραγική είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή ο σύζυγός της μέσα από ανάρτηση στο Instagram, όπου έγραψε συγκινημένος: «Στο φως καρδούλα μου, μαζί με τους αγγέλους!».
Συγκινητική ήταν και η αποχαιρετιστήρια ανάρτηση του αδελφού της, Απόστολου Αριστοτέλους, ο οποίος έγραψε στα social media: «Καλό ταξίδι στο φως, αδερφούλα μου. Σε αγαπώ μέχρι τον ουρανό! Θα είμαστε πάντα ενωμένοι. Σε ευχαριστώ για όλα. Να μας προσέχεις».
Η Κύπρια αθλήτρια του στίβου είχε διαγνωστεί τον Οκτώβριο του 2023 με ραβδομυοσάρκωμα, μια σπάνια μορφή καρκίνου που εμφανίζεται κυρίως σε παιδιά μέχρι πέντε ετών. Τον Απρίλιο του 2024, η ίδια κατάφερε για λίγο να τον αποχαιρετήσει και αυτή είναι η γενναία ιστορία της, όπως τη μοιράστηκε με χαμόγελο και πίστη στο Grace.
Πώς και πότε αποφασίσατε να ασχοληθείτε με το άλμα επί κοντώ; Ήταν όνειρο από την παιδική ηλικία που εκπληρώθηκε;
Από 4-5 ετών είχα ασχοληθεί με την ενόργανη γυμναστική. Από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, ήμουν μέσα στα γήπεδα. Επίσης ανήκω στη γενιά που έζησε ως παιδί τους Oλυμπιακούς Aγώνες που διοργανώθηκαν στην Αθήνα το 2004. Και θυμάμαι πως από τότε θεωρούσα τους Αθλητές και τους Ολυμπιονίκες τα καλύτερα πρότυπα για τα παιδιά και τους νέους. Όταν στα 14 μου έλαβα μέρος στους σχολικούς αγώνες στίβου στο πένταθλο και μετά ξεκίνησα προπόνηση, τυχαία ήρθα σε επαφή με το επί κοντώ. Στην ουσία έκανα επί κοντώ γιατί κανένα άλλο κορίτσι στην επαρχία μου, δεν έκανε αυτό το άθλημα και υπήρχε κενό. Η ανάπτυξη σε αυτό το άθλημα στην Κύπρο όμως ήταν πολύ μικρή. Για εμένα που έκανα ενόργανη ως παιδί ήταν ευκολότερο να κάνω επι κοντώ. Μετά την πρώτη μου συμμετοχή στους πανελλήνιους μαθητικούς αγώνες και αφού γνώρισα τα κορίτσια από την Ελλάδα που έκαναν, κατάλαβα πως ήθελα να ασχοληθώ πιο σοβαρά και να πετύχω σε αυτό. Έτσι από την πρώτη λυκείου ήξερα πως ήθελα να έρθω στην Αθήνα για σπουδές ώστε να κάνω προπόνηση σε υψηλότερο επίπεδο. Μπήκα Νομική Αθηνών και παράλληλα έκανα προπόνηση στις αθλητικές εγκαταστάσεις σε Άγιο Κοσμά και ΟΑΚΑ.
Η διάγνωσή σας με το ραβδομυοσάρκωμα, έγινε τον Σεπτέμβρη του 2023. Πόσο εύκολος ή δύσκολος ήταν ο δρόμος μέχρι να μάθετε τι έχετε;
Το ραβδομυοσάρκωμα είναι μία μορφή καρκίνου που εμφανίζεται σε παιδιά μέχρι 5 χρονών οπότε ιατρικά ήταν δύσκολο να γίνει η διάγνωση. Για περίπου 2 μήνες ψάχναμε να βρούμε τι ήταν. Οι πρώτες εξετάσεις δεν έδειχναν ότι έπεται κάτι κακό αλλά εγώ επέμενα μέχρι να έχω διάγνωση και αυτό φάνηκε σωτήριο. Είχα υποβληθεί σε σωρεία εξετάσεων αλλά και χειρουργείο μέχρι να έρθει η διάγνωση.