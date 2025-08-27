Έφυγε από την ζωή η Μαρία Αριστοτέλους: Η ιστορία της αθλήτριας που πάλεψε με τον καρκίνο – «Η διάγνωση υπενθυμίζει τον χρόνο που έχουμε»

Η Μαρία Αριστοτέλους στα 32 της, είχε καταφέρει μερικές πολύ σημαντικές νίκες στη ζωή της. Ήταν πρωταθλήτρια στο επί κοντώ και για λίγο, νίκησε τον καρκίνο. Όμως τελικά η αρρώστια ήταν πιο δυνατή.

Την τραγική είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή ο σύζυγός της μέσα από ανάρτηση στο Instagram, όπου έγραψε συγκινημένος: «Στο φως καρδούλα μου, μαζί με τους αγγέλους!».

Συγκινητική ήταν και η αποχαιρετιστήρια ανάρτηση του αδελφού της, Απόστολου Αριστοτέλους, ο οποίος έγραψε στα social media: «Καλό ταξίδι στο φως, αδερφούλα μου. Σε αγαπώ μέχρι τον ουρανό! Θα είμαστε πάντα ενωμένοι. Σε ευχαριστώ για όλα. Να μας προσέχεις».

Η Κύπρια αθλήτρια του στίβου είχε διαγνωστεί τον Οκτώβριο του 2023 με ραβδομυοσάρκωμα, μια σπάνια μορφή καρκίνου που εμφανίζεται κυρίως σε παιδιά μέχρι πέντε ετών. Τον Απρίλιο του 2024, η ίδια κατάφερε για λίγο να τον αποχαιρετήσει και αυτή είναι η γενναία ιστορία της, όπως τη μοιράστηκε με χαμόγελο και πίστη στο Grace.