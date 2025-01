Laura Mueller: Ποια είναι η πρώτη γυναίκα που γράφει ιστορία ως μηχανικός αγώνων στη Formula 1

Το «να σπάει κανείς τα στερεότυπα» και να καταφέρνει να αναδειχθεί σε ένα συντηρητικά ανδροκρατούμενο χώρο, μόνο εύκολο δεν είναι. Για τη Laura Mueller όμως, η εκπαίδευση της όπως επίσης και η θέληση, την οδήγησαν στην κορυφή της Haas και στη F1, γράφοντας ιστορία.

Η Ηaas λοιπόν γράφεται στην ιστορία της F1 ως η πρώτη ομάδα που θα έχει στις τάξεις της την πρώτη γυναίκα επικεφαλής μηχανικό αγώνων. Η Laura Mueller ανέλαβε τη θέση της μηχανικού αγώνων του Esteban Ocon για το 2025 και ήταν αναμφίβολα το όνομα που ξεχώρισε στην παρουσίαση της ομάδας στα στελέχη, για τη νέα σεζόν.

Haas' Laura Mueller becomes the first female Race Engineer in Formula 1 history 👩‍💻#F1 pic.twitter.com/DYcoui5gUR