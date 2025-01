Η Isabella Rossellini αποχαιρετά τον David Lynch κι εμείς θυμόμαστε το love story τους

Youtube

Ο auter αρχικά είχε φανταστεί την Helen Mirren στον εμβληματικό ρόλο της Dorothy Vallens, μιας τραγουδίστριας σε νυχτερινό κέντρο, την οποία εκβιάζει ένας σαδιστής κακοποιός, προκειμένου να του παρέχει ό,τι σεξουαλική φαντασίωση θελήσει. Ωστόσο, η Mirren απέρριψε την πρόταση, βρίσκοντας τον ρόλο αρκετά αμφιλεγόμενο. Λίγο καιρό αργότερα, ο σκηνοθέτης γνώρισε για πρώτη φορά την Isabella Rossellini και συνειδητοποίησε ότι ήταν ακριβώς αυτό που έψαχνε.

Η Rossellini έχει μιλήσει για εκείνη την πρώτη τους συνάντηση: «Γνωριστήκαμε σε ένα δείπνο [που διοργάνωσε] ένας φίλος στη Νέα Υόρκη και το πρώτο πράγμα που μου είπε ο David ήταν, “Ξέρεις ότι θα μπορούσες να είσαι κόρη της Ingrid Bergman;”. Κι ένας φίλος στο τραπέζι απάντησε: “Ηλίθιε, είναι η κόρη της Ingrid Bergman!”».

Η ίδια εξηγεί πώς της έγινε η πρόταση από τον Lynch. «Με πήρε τηλέφωνο μια μέρα και μου είπε, "Isabella, θέλεις να κάνεις μια ταινία για λεσβίες;" Σου αρέσουν αυτά. Ο David δεν περίμενε ότι αυτή η ταινία θα ήταν πολύ επιτυχημένη. Δεν ξέρω καν αν του άρεσε ιδιαίτερα».

Το Blue Velvet τελικά έγινε μία από τις πιο επιτυχημένες ταινίες του Lynch. Πρόκειται για μία συναρπαστική εξερεύνηση του προαστιακού υπαρξισμού που καταφέρνει να διεισδύσει στις σκοτεινότερες ψυχοσεξουαλικές γωνιές της ανθρώπινης ύπαρξης. Σχετικά με τη συνεργασία τους η Rossellini θα σχολίαζε: «Είτε γυρίζαμε μια σκηνή γεμάτη ένταση, είτε μια ήσυχη σκηνή – ένιωθα ότι ήμουν ακριβώς εκεί, στο κέντρο του κόσμου του. Ο Lynch είχε αυτόν τον τρόπο να δημιουργεί μια τόσο ζωντανή και παράλληλη πραγματικότητα με την ταινία του. Ήταν σαν να μας οδηγούσε σε έναν κόσμο όπου τα πάντα ήταν δυνατά […] Ο David δεν σκηνοθετούσε απλά, δημιουργούσε ένα ατμοσφαιρικό, συναισθηματικό τοπίο. Πολλές φορές δεν ήταν τόσο συγκεκριμένος στις οδηγίες του, αλλά η ίδια η ατμόσφαιρα και η ενέργεια που δημιουργούσε γύρω μας ήταν όλα όσα χρειαζόμασταν».

«Ο David έχει έναν τρόπο να σκάβει βαθιά στην ανθρώπινη ψυχή. Η δουλειά του είναι τόσο γεμάτη από αλήθεια και σκοτάδι, αλλά με έναν τρόπο που είναι σχεδόν μαγικός. Αυτός ο συνδυασμός αθωότητας και παράνοιας είναι κάτι που δεν έχω ξαναδεί σε κανέναν άλλο σκηνοθέτη. [...] Έχει αυτή τη μυστηριώδη, ήρεμη αύρα. Είναι ήσυχος, αλλά ταυτόχρονα ξέρεις ότι είναι γεμάτος πάθος και ενέργεια. Δεν λέει πολλά λόγια, αλλά όταν μιλάει, η κάθε του λέξη είναι γεμάτη νόημα».

Το Blue Velvet του χάρισε μια υποψηφιότητα για το Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας. Οι δυο τους ερωτεύτηκαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων αλλά δημοσιοποίησαν τη σχέση τους, αφού πρώτα πήραν διαζύγιο από τους τότε συζύγους τους: ο Lynch από τη δεύτερη σύζυγό του, Mary Fisk, και η Rossellini από τον δεύτερο σύζυγό της, Jonathan Wiedemann. Αν κι αργότερα η Mary Fisk συγχώρησε τον Lynch, παραδέχτηκε πως ο χωρισμός τους της κόστισε πολύ: «Η καρδιά μου είχε ραγίσει πραγματικα. Περπατούσα σαν χαμένη κι ένιωθα λες και αίμα έσταζε από κάθε μου πόρο».

Lynch και Rossellini υπήρξαν ζευγάρι και στη μεγάλη οθόνη, όταν πρωταγωνίστησαν στην ταινία της Tina Rathborne, Zelly and Me (1988). Το 1990 παρευρέθηκαν μαζί στο Φεστιβάλ των Καννών για να προωθήσουν το Wild at Heart, στο οποίο η Rossellini υποδύθηκε την Perdita Durango. Εκείνο το βράδυ, η ταινία βραβεύτηκε με Χρυσό Φοίνικα.

Η σχέση τους ήταν σε μεγάλο βαθμό εξ αποστάσεως, καθώς ο Lynch ήταν απασχολημένος με τα γυρίσματα του Twin Peaks, τη σειρά που έφερε επανάσταση στην τηλεοπτική μυθοπλασία (η οποία έτσι κι αλλιώς βρισκόταν στη «χρυσή» της εποχή εκείνη τη δεκαετία). Η Rossellini, από την πλευρά της, ήταν επικεντρωμένη στη δική της ζωή και την καριέρα της.

Η ηθοποιός σύγκρινε την παρουσία του Lynch στη ζωή της με τον γάμο της με τον Martin Scorsese λόγω των ομοιοτήτων τους: «Ο Martin και ο David είναι παρόμοιοι… Οι άντρες στη ζωή μου είναι οραματιστές, λίγο όπως ο πατέρας μου. Νιώθω εξαιρετικά εμπνευσμένη από αυτούς. Η παρουσία τους πάντα με εντυπωσίαζε».

Παρόλο που περνούσαν ώρες στο τηλέφωνο και παρέμεναν ερωτευμένοι, ο Lynch είχε τα δικά του παράπονα σχετικά με τη σχέση τους. Ένα από αυτά -κι ετοιμαστείτε γιατί είναι πολύ περίεργο- αφορούσε τη μυρωδιά των φαγητών που μαγείρευε η Rossellini! Το παραδέχτηκε ακόμη και σε συνέντευξή του: «Η μυρωδιά. Η μυρωδιά του φαγητού – η μυρωδιά εισχωρούσε σε όλα τα έργα μου, στα σκίτσα, στα γραπτά». Χώρισαν το 1991, κάτι που άφησε την ηθοποιό συντετριμμένη.

Αργότερα στη ζωή της, η Rossellini θα έλεγε: «Ο David ήταν ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής μου. Και πίστευα ότι με αγαπούσε με τον ίδιο τρόπο, αλλά προφανώς έκανα λάθος. Όλα τα ένστικτά μου μου έλεγαν ότι ήμασταν ένα ευτυχισμένο ζευγάρι, αλλά δεν ήμασταν».

Παρά όλα όσα συνέβησαν, ο Lynch και η Rossellini παρέμειναν φίλοι, με τη σχέση τους να βασίζεται σε αμοιβαίο σεβασμό και εκτίμηση. Ο David Lynch θα σχολίαζε για εκείνη: «Ήταν και παραμένει μια από τις πιο ιδιαίτερες και ξεχωριστές γυναίκες που έχω γνωρίσει. Η σχέση μας ήταν γεμάτη πάθος και ένταση. Δεν υπήρξε ποτέ κάτι εύκολο ή επιφανειακό».

Από την άλλη η Isabella Rossellini δεν έκρυψε ποτέ πόσο καθοριστική ήταν αυτή η σχέση για τη ζωή της: «Ήταν η μεγάλη μου αγάπη. Πιστεύω ότι, αν δεν είχα γνωρίσει τον David, η ζωή μου θα ήταν εντελώς διαφορετική. Αυτός με έκανε να δω τον κόσμο με έναν νέο τρόπο. Ο David δεν είναι σαν τους άλλους άντρες που έχω γνωρίσει. Είναι τόσο διαφορετικός, τόσο ξεχωριστός και μοναδικός. Η σχέση μας είχε πάντα μια αίσθηση ότι ήμασταν και οι δύο σε έναν κόσμο που δημιουργήσαμε μαζί. Ήταν μια εμπειρία που με καθόρισε και με ενέπνευσε με τρόπους που δεν μπορώ να εξηγήσω. Ήταν τόσο διαφορετικός από οποιονδήποτε άλλο άντρα, τόσο περίπλοκος και ταυτόχρονα τόσο αθώος».