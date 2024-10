Η Adele αντικρύζει στο κοινό την Celine Dion και ξεσπά σε κλάματα – Η συνάντηση των δυο θρύλων της μουσικής

Ένα γλυκό και σπάνιο στιγμιότυπο καταγράφηκε το βράδυ του Σαββάτου (26/10) στο «The Colosseum at Caesars Palace» του Λας Βέγκας στη συναυλία της Adele. H ερμηνεύτρια, όπως συνηθίζει περπατά κοντά στο κοινό της και όσο τραγουδά την επιτυχία της «When We Were Young» συνάντησε την Celine Dion και δεν μπόρεσε να κρύψει τη χαρά της! Αμέσως έσπευσε να την αγκαλιάσει και οι δυο τους ξεσπούν σε κλάματα.

Μπορεί να μην είναι διακριτό τι κουβέντες ανταλλάσσουν, η συγκίνηση όμως και η χαρά είναι εμφανής! Μάλιστα, η Dion δεν μπορούσε να σταματήσει να κλαίει, ακόμη και όταν η Adele επέστρεφε στην σκηνή.

Adele bursts into tears after seeing Celine Dion attending her Vegas residency.



Η Adele είπε χαρακτηριστικά στο μικρόφωνο: «Το χειροκρότημα σας για την κυρία Celine Dion», με το κοινό να σηκώθηκε όρθιο και να την χειροκροτήσει για αρκετή ώρα και την ίδια να ευχαριστεί τον κόσμο συγκινημένη. «Είναι το αγαπημένο μου πρόσωπο σε ολόκληρο τον κόσμο»,σημείωσε η Adele χαρίζοντας στους θαυμαστές της μία στιγμή που θα θυμούνται για καιρό!

Στο πλευρό της η Dion είχε τους δύο δίδυμους γιους της, με τους οποίους απόλαυσε το show που συνεχίζει τις sold - out εμφανίσεις.