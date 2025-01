Hedy Lamarr: Η γυναίκα που αποτέλεσε την έμπνευση για το πρόσωπο της Χιονάτης

Εκτός από ηθοποιός, η Lamarr ήταν επίσης μια πρωτοπόρος εφευρέτρια, καθώς συνέβαλε στην ανάπτυξη της τεχνολογίας του «συχνοτικού άλματος» (frequency hopping), η οποία αποτέλεσε τη βάση για τη σύγχρονη ασύρματη επικοινωνία, όπως το Wi-Fi και το Bluetooth.

Κατά τη διάρκεια της παραγωγής της Χιονάτης και των Επτά Νάνων, οι καλλιτέχνες της Disney αναζητούσαν ένα ιδανικό πρότυπο για την πρωταγωνίστρια.

Η Hedy Lamarr, με το αψεγάδιαστο δέρμα, τα συμμετρικά χαρακτηριστικά και τη διαχρονική της ομορφιά, αποτέλεσε μια από τις βασικές πηγές έμπνευσης για την απεικόνιση του χαρακτήρα.

Ο animator της Disney, Grim Natwick, ήταν υπεύθυνος για τον σχεδιασμό της Χιονάτης και σύμφωνα με πληροφορίες, εμπνεύστηκε από διάφορες γυναίκες της εποχής, μεταξύ αυτών και τη Lamarr.

Ο συνδυασμός της απαράμιλλης κομψότητάς της και της εκφραστικότητας του προσώπου της συνέβαλε στη δημιουργία της αθώας, αλλά ταυτόχρονα γοητευτικής ηρωίδας της ταινίας.

Η Χιονάτη παραμένει ένα από τα πιο διαχρονικά και αγαπημένα κινούμενα σχέδια της Disney, ενώ η Hedy Lamarr συνεχίζει να αναγνωρίζεται τόσο για την ομορφιά της όσο και για τη συμβολή της στην τεχνολογία.

Παρόλο που δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τη Disney για τη σύνδεση μεταξύ της Lamarr και της Χιονάτης, η ομοιότητα είναι εντυπωσιακή και υποστηρίζεται από πολλούς ιστορικούς του κινηματογράφου και της τέχνης του animation.

Hedy Lamarr, Austria born Hollywood actress, was also a designer/inventor who created aviation designs for Howard Hughes and co-patented a “secret communication system” - the basis for modern WiFi #WomensArt pic.twitter.com/zvK1Th5sel