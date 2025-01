Cary Grant και Randolph Scott: Ένα από τα πιο συγκινητικά love stories του Χόλιγουντ

Στην καρδιά του Χόλιγουντ της δεκαετίας του 1930, ο Cary Grant γνώρισε τον Randolph Scott, όταν και οι δυο τους ήταν ανερχόμενοι ηθοποιοί. Όπως θα παραδέχονταν αργότερα στους δικούς τους ανθρώπους, ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Η σχέση τους, γεμάτη μυστήριο και πάθος, υπήρξε αντικείμενο φημών και εικασιών για σχεδόν έναν αιώνα. Παρά τις δημόσιες σχέσεις και τους γάμους τους, ο έρωτάς τους παρέμεινε στο σκοτάδι και αποκαλύφθηκε μόνο μετά τον θάνατό τους.

Ο Grant και ο Scott γνωρίστηκαν το 1932 στο στούντιο Paramount, όταν ο Scott γύριζε το «Sky Bride» και ο Grant το «Sinners in the Sun». Από την πρώτη στιγμή, συνειδητοποίησαν ότι είχαν μοναδική χημεία κι έτσι η σχέση προχώρησε γρήγορα και σύντομα άρχισαν να συζούν. Για τον έξω κόσμο, ήταν απλώς συγκάτοικοι - μια «συγκατοίκηση» που κράτησε, on and off, για 12 χρόνια - ακόμη κι όταν ο Cary Grant παντρεύτηκε.

Πίσω από κλειστές πόρτες, η σχέση τους ήταν παθιασμένη και σύμφωνα με μαρτυρίες, ποτέ δεν ξεπέρασε ο ένας τον άλλον. Ο Richard Blackwell, κριτικός μόδας και φίλος του ζευγαριού, δήλωσε ότι πέρασε αρκετούς μήνες μαζί τους και παρατήρησε ότι ήταν «βαθιά ερωτευμένοι, τρελά ερωτευμένοι, με πλήρη αφοσίωση». Και συνέχισε: «Ζηλεύω αυτό που ένιωθαν ο ένας για τον άλλον. Αλλά ήξεραν, όπως και εγώ, ότι αυτό το είδος σχέσης μεταξύ δύο ανδρών θεωρούνταν απολύτως ανείπωτο. Ακόμα και σε ένα δωμάτιο γεμάτο κόσμο, δεν είχαν μάτια για κανέναν άλλον».