Όταν η Cher και o Tom Cruise έβγαιναν κρυφά τη δεκαετία του 1980 – «Ήμουν τρελή γι’ αυτόν»

Γεννημένη ως Cherilyn Sarkisian στο El Centro της Καλιφόρνια το 1946, η Cher παράτησε το σχολείο και έφυγε από το σπίτι της για να ακολουθήσει τα όνειρά της. Δούλευε ως χορεύτρια για να συντηρεί τον εαυτό της και να πληρώνει τα μαθήματα υποκριτικής.

Ήταν υπερδραστήρια, συστήθηκε σε ατζέντηδες, μάνατζερ και καλλιτέχνες. Γνώρισε τον τραγουδιστή Sonny Bono, τον μελλοντικό της σύζυγο, τον Νοέμβριο του 1962. Εργαζόταν για τον παραγωγό δίσκων Phil Spector, ο οποίος προσέλαβε τη Cher ως «συνοδευτική» τραγουδίστρια σε πολλούς δίσκους.

Η Cher και ο Sonny παντρεύτηκαν το 1964, όταν εκείνη ήταν δεκαοκτώ ετών. Ως ποπ ντουέτο Sonny και Cher, είχαν μια νούμερο ένα επιτυχία στις ΗΠΑ με το I Got You Babe. Μετακομίζοντας στο Ηνωμένο Βασίλειο για να προωθήσουν την καριέρα τους, έγιναν παγκόσμιοι σούπερ σταρ εν μία νυκτί, ρίχνοντας τους Beatles από την κορυφή των charts.

Ο γάμος τους κατέληξε σε διαζύγιο το 1975, αφού η επιτυχία τους στα charts και η προσωπική τους σχέση ναυάγησαν.

Η Cher ανακάλυπτε κάθε φορά τη «νέα» Cher

Η Cher έχει μια αξιοσημείωτη ικανότητα να επανεφευρίσκει τον εαυτό της - ένας σημαντικός παράγοντας για να γίνει η παγκόσμια σούπερ σταρ που το κοινό λατρεύει διαχρονικά. Μετά το διαζύγιό της, ακολούθησε σόλο καριέρα περνώντας από τον κινηματογράφο ως ηθοποιός πριν κατακτήσει τις κορυφαίες θέσεις στα charts.

Από μια ειρωνεία της τύχης, το 1974 (τη χρονιά του διαζυγίου της), η Cher κέρδισε Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ηθοποιού για την τηλεοπτική εκπομπή που έκανε μαζί με τον σύζυγό της, The Sonny and Cher Comedy Hour.

Αφού κέρδισε ένα δισκογραφικό συμβόλαιο ύψους 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων με την Warner Bros Records το 1975, κυκλοφόρησε το άλμπουμ Stars, ένα εξαιρετικά περιζήτητο cult classic σήμερα.

Είχε τη δική της τηλεοπτική εκπομπή, Cher, στο CBS, όπου έκαναν guest εμφανίσεις αστέρες όπως η Bette Midler και ο Elton John.

Η Cher παντρεύτηκε τον μουσικό Gregg Allman, της διάσημης Allman Brothers Band, αμέσως μετά το διαζύγιό της. Το ζευγάρι απέκτησε έναν γιο, τον Elijah Blue. Χώρισαν το 1979 και η Cher «αυτο-επαναπροσδιορίστηκε» και πάλι, αλλάζοντας το μουσικό της είδος από ντίσκο και ποπ σε ροκ.

Το 1981, η Cher ηχογράφησε ένα τραγούδι με τον Meat Loaf που έμελλε να γίνει ένα από τα πιο εμβληματικά ντουέτα στην ιστορία - το Dead Ringer for Love. Το τραγούδι έφτασε μέχρι το νούμερο πέντε του βρετανικού singles chart.

Ανέπτυξε την καριέρα της ως ηθοποιός τη δεκαετία του 1980, πρωταγωνιστώντας σε δύο ταινίες, Good Times και Chastity, πριν κερδίσει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στο διάσημο μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ, Come Back to the 5 & Dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean.

Νίκησαν τη δυσλεξία

Όταν η Cher γνώρισε τον Cruise στα μέσα της δεκαετίας του '80, λοιπόν, αυτή ήταν ήδη μια παγκόσμιας κλάσης σούπερ σταρ με πολλές δισκογραφικές επιτυχίες και επιτυχημένους ρόλους ηθοποιού στο ενεργητικό της.

Ο Cruise είχε μετακομίσει στη Νέα Υόρκη σε ηλικία δεκαοκτώ ετών με σκοπό να γίνει ηθοποιός -πρωταγωνίστησε στην επιτυχημένη κωμωδία Risky Business το 1983, όταν ήταν 21 ετών, έχοντας επίσης ρόλους στις ταινίες The Outsiders και All the Right Moves, και οι δύο επιτυχημένες ταινίες την ίδια χρονιά.

Το 1985, ήταν επίσης ο πρωταγωνιστής στην ταινία Legent, του Ridley Scott.

Το καλοκαίρι του '85, οι δρόμοι του Cruise και της Cher διασταυρώθηκαν για πρώτη φορά ως καλεσμένοι στο γάμο της Madonna και του Sean Penn στο Μαλιμπού. Ωστόσο, η ερωτική τους σχέση φέρεται να μην ξεκίνησε παρά μόνο μετά τη δεύτερη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο αργότερα μέσα στη χρονιά.

Και οι δύο έλαβαν το βραβείο Outstanding Learning Disabled Achiever Award ως αποτέλεσμα της υπερπήδησης των προκλήσεων της δυσλεξίας. Η Cher μίλησε αργότερα στο Event για τη «σύνδεση» που δημιούργησε αυτό μεταξύ τους στην εκδήλωση για τη συγκέντρωση χρημάτων στον Λευκό Οίκο.

«Ο Tom και εγώ είμαστε και οι δύο δυσλεκτικοί. Αρχίσαμε να βγαίνουμε πολύ αργότερα, αλλά σίγουρα υπήρχε μια σύνδεση».

«Τρελή γι’ αυτόν»

Η Cher είχε, επίσης, δηλώσει στο παρελθόν στον τηλεοπτικό παρουσιαστή James Corden ότι ο Tom ήταν ανάμεσα στους «πέντε καλύτερους εραστές» της, ενώ είχε παραδεχτεί στην Oprah Winfrey ότι θα μπορούσε να είναι ένα «σπουδαίο ρομάντζο», αν δεν είχαν αναγκαστεί να χωρίσουν λόγω των πολυάσχολων προγραμμάτων τους.

Όταν ρωτήθηκε από την Oprah για το «ραντεβού» τους, η Cher απάντησε: «Δεν ήταν απλά ένα ραντεβού - ζούσα στο διαμέρισμά του».

Η Cher ήταν 39 ετών και ο Cruise 23 όταν γνωρίστηκαν κρατώντας απολύτως μυστικό το ειδύλλιό τους για πολλά χρόνια μετά το τέλος του, αλλά σύμφωνα με τη Cher, ήταν «αρκετά σοβαρό» κάποια στιγμή.

Σε συνέντευξή της στην Oprah Winfrey, το 2008, αποκάλυψε τελικά πικάντικες λεπτομέρειες, παραδεχόμενη ότι ήταν «τρελή γι' αυτόν» όταν γνωρίστηκαν.

Θυμήθηκε ότι ο Cruise ήταν αρκετά ντροπαλός στην αρχή, καθώς πάσχιζε να προσαρμοστεί στη νέα του ζωή ως κινηματογραφικός σταρ. Κατά την εξιστόρηση της σχέσης τους, το κοινό στην εκπομπή της Oprah ξέσπασε σε αυθόρμητα χειροκροτήματα και επευφημίες καθώς η Cher θυμήθηκε μια «καυτή νύχτα» στην αγκαλιά του.

«Βαθύ και έντονο»

Σε συνέντευξή της το 2013, η Cher παραδέχτηκε ότι το ειδύλλιό τους ήταν πολύ πριν ο Cruise γίνει Σαηεντολόγος. To περιέγραψε ως «βαθύ και έντονο» για όσο διήρκεσε και είπε ότι ο Cruise ήταν «υπέροχος τύπος και πολύ αξιαγάπητος».

Ωστόσο, ήταν και οι δύο αφοσιωμένοι στις καριέρες τους και χώρισαν αφού το ταραχώδες πρόγραμμά τους σήμαινε ότι δεν μπορούσαν να περάσουν καθόλου χρόνο μαζί. Η Cher είπε ότι αυτή και ο Tom ήταν ακόμα φίλοι, αν και παραδέχτηκε ότι δεν καταλάβαινε τις πεποιθήσεις του στη Σαηεντολογία.

«Ο Tom είναι ακόμα φίλος μου, ναι. Αν και δεν καταλαβαίνω όλο αυτό το πράγμα με τη Σαηεντολογία. Δεν μπορώ να το καταλάβω, οπότε απλά… δεν το κάνω».

Και ’ζήσαν αυτοί καλά…

Η Cher δεν ξαναπαντρεύτηκε ποτέ μετά το δεύτερο διαζύγιό της το 1979 σχολιάζοντας ότι είναι δύσκολο ως σταρ να διατηρείς μια σχέση προκαλώντας το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης σαν να ζεις σε ένα «είδος γυάλας με χρυσόψαρα».

Η Cher έβγαινε, επίσης, με τον Val Kilmer, συμπρωταγωνιστή του Tom Cruise στο Top Gun, από το 1982 έως το 1984. Κάποτε είχε πει: «Όταν φιληθήκαμε με τον Kilmer, νόμιζα ότι το κεφάλι μου θα πεταγόταν από το σώμα μου».

Ο Cruise παντρεύτηκε τη Mimi Rogers το 1987, αλλά χώρισαν το 1990. Αργότερα παντρεύτηκε τη Nicole Kidman, αλλά ο γάμος τους κατέληξε επίσης σε διαζύγιο το 2001. Ο Cruise και η Katie Holmes ήταν παντρεμένοι από το 2006 έως το 2012.

H 79χρονη σήμερα Cher είναι ερωτευμένη με τον 39χρονο Alexander Edwards, ο οποίος είναι στέλεχος της μουσικής βιομηχανίας και έχει έναν γιο με την Amber Rose.