H Nicole Kidman και το ποτήρι με το γάλα – Γιατί όλοι μιλούν για τη viral σκηνή του Babygirl;

Όσοι έχουν ήδη προλάβει να παρακολουθήσουν στους κινηματογράφους το «Βabygirl» με πρωταγωνίστρια την Nicole Kidman, σίγουρα θα έχουν στο μυαλό τους διαφορετικά ένα ποτήρι γάλα από εδώ και στο εξής. Το εν λόγω ερωτικό δράμα κυκλοφόρησε τα Χριστούγεννα και όχι μόνο έχει διχάσει το κοινό, αλλά έχει ανοίξει και μια ολόκληρη συζήτηση σχετικά με τη γυναικεία σεξουαλικότητα, έτσι όπως αυτή παρουσιάζεται.

Μία από τις πιο viral σκηνές της ταινίας, περιλαμβάνει ένα ποτήρι γάλα και είναι εμπνευσμένη από την πραγματική ζωή της σκηνοθέτιδας Halina Reijn. Η 49χρονη Halina (η οποία έχει σκηνοθετήσει και το "Instinct" όπως και πολλές ακόμη ταινίες), μίλησε πρόσφατα σε συνέντευξή της και αποκάλυψε το πώς ακριβώς εμπνεύστηκε αλλά και βίωσε την εν λόγω σκηνή στην πραγματικότητα.

Σε αυτή τη viral σκηνή, ο Samuel, ο κατά πολύ νεότερος ασκούμενος της πρωταγωνίστριας και soon to be εραστής της -τον οποίο υποδύεται ο Harris Dickinson- τής παραγγέλνει ένα ποτήρι γάλα, ενώ κάθεται απέναντί της στο μπαρ και αρκετά μακριά. Η Romy, πιστή στη submissive ενέργεια της κάνει ότι της λέει ο Samuel και πίνει το γάλα. Στο τέλος της βραδιάς, ο Samuel την πλησιάζει περνώντας πίσω της και ψιθυρίζοντάς της «καλό κορίτσι».

Λίγο αργότερα οι θεατές θα δουν την πάντα συγκροτημένη Nicole Kidman να γλείφει γάλα από ένα πιατάκι μπροστά στα πόδια του Harris Dickinson.