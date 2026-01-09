ΤΟ ΒΗΜΑ logo

Το «Έχεις Δυο Λεπτά» επέστρεψε και τo πρώτο επεισόδιο του δημοφιλούς podcast για το 2026 είναι αφιερωμένο στους στόχους

Αφού ακούσεις το σημερινό επεισόδιο, θα έχεις όλη την έμπνευση και όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να γίνει φέτος η χρονιά που θα κάνεις τα πιο μεγάλα και πιο ουσιαστικά βήματα!

ΑΠΟ GRACE TEAM

Οι έρευνες δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αποφάσεων της Πρωτοχρονιάς εγκαταλείπεται μέσα στις πρώτες εβδομάδες. Όχι γιατί μας λείπει η πειθαρχία, αλλά γιατί συχνά βάζουμε στόχους που δεν ταιριάζουν στη ζωή, στις αντοχές ή στις πραγματικές μας προτεραιότητες. Θέλουμε να αλλάξουμε τα πάντα ταυτόχρονα, αντί να θέσουμε προτεραιότητες και να εστιάσουμε στα λίγα και ουσιαστικά.

Ποιος είναι λοιπόν ο σωστός τρόπος να βάζουμε στόχους; Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στους στόχους και στα συστήματα και γιατί αυτή η αποκωδικοποίηση θα κάνει φέτος όλη την διαφορά; 

Όλα ξεκινούν από μία ερώτηση: Τι θα ήθελα να αλλάξει μέσα μου αυτή τη χρονιά;

Και αφού ακούσεις το σημερινό επεισόδιο, θα έχεις όλη την έμπνευση και όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να γίνει φέτος η χρονιά που θα κάνεις τα πιο μεγάλα και πιο ουσιαστικά βήματα!

*Για να ακούσετε όλα τα επεισόδια, ακολουθήστε το “Έχεις Δυο Λεπτά” στο Spotify και τα Apple podcasts.

