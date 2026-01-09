Το «Έχεις Δυο Λεπτά» επέστρεψε και τo πρώτο επεισόδιο του δημοφιλούς podcast για το 2026 είναι αφιερωμένο στους στόχους

Οι έρευνες δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αποφάσεων της Πρωτοχρονιάς εγκαταλείπεται μέσα στις πρώτες εβδομάδες. Όχι γιατί μας λείπει η πειθαρχία, αλλά γιατί συχνά βάζουμε στόχους που δεν ταιριάζουν στη ζωή, στις αντοχές ή στις πραγματικές μας προτεραιότητες. Θέλουμε να αλλάξουμε τα πάντα ταυτόχρονα, αντί να θέσουμε προτεραιότητες και να εστιάσουμε στα λίγα και ουσιαστικά.

Ποιος είναι λοιπόν ο σωστός τρόπος να βάζουμε στόχους; Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στους στόχους και στα συστήματα και γιατί αυτή η αποκωδικοποίηση θα κάνει φέτος όλη την διαφορά;

Όλα ξεκινούν από μία ερώτηση: Τι θα ήθελα να αλλάξει μέσα μου αυτή τη χρονιά;

Και αφού ακούσεις το σημερινό επεισόδιο, θα έχεις όλη την έμπνευση και όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να γίνει φέτος η χρονιά που θα κάνεις τα πιο μεγάλα και πιο ουσιαστικά βήματα!