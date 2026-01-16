Τι συμβαίνει τελικά με τους άντρες σήμερα;

Tι συμβαίνει τελικά με τους άντρες σήμερα; Στο νέο επεισόδιο του δημοφιλούς podcast του GRACE "Έχεις Δυο Λεπτά;", η Ειρήνη και η Έλενα ανοίγουν τη συζήτηση για την ανδρική ανασφάλεια, τη σύγχυση ρόλων, το dating στην εποχή των social media και τα όρια που οι γυναίκες δεν είναι πια διατεθειμένες να διαπραγματευτούν.

Γιατί τελικά, αυτό που μας ζορίζει στις σχέσεις δεν είναι τα χρήματα, ούτε το status, ούτε καν οι λάθος επιλογές. Είναι η ανασφάλεια. Η σιωπηλή μεν - επίμονη δε, έλλειψη αυτοπεποίθησης που εμφανίζεται στις μικρές λεπτομέρειες όπως η αδυναμία λήψης αποφάσεων, η ζήλια χωρίς λόγο, η ανάγκη για συνεχή επιβεβαίωση και φυσικά... το ghosting όταν τα πράγματα σοβαρεύουν.

Όπως πάντα, η συζήτηση δεν μένει στην επιφάνεια. Ακούστε όλο το επεισόδιο και κάτι μας λέει ότι θα ταυτιστείτε!

*Ακολουθήστε το “Έχεις Δυο Λεπτά” στο Spotify και τα Apple podcasts.