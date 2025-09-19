Sex μετά τα παιδιά (και ανάμεσα στα deadlines)

Ας το παραδεχτούμε: ανάμεσα στα πρωινά ξυπνήματα για το σχολείο, τα ταπεράκια, τις απογευματινές δραστηριότητες και όλα τα υπόλοιπα τρεξίματα, η ιδέα της οικειότητας μοιάζει πολυτέλεια. Κι όμως, δεν είναι. Είναι μία βασική ανάγκη για εμάς, για τη σχέση και για την ψυχική μας ισορροπία.

Τελικά,

Πώς αλλάζει το sex μετά τη μητρότητα;

Γιατί η οικειότητα για να μην χαθεί χρειάζεται μικρές καθημερινές στιγμές συνειδητής σύνδεσης;

Πώς τα “θέλω” μας θα μπουν ξανά στο τραπέζι χωρίς ενοχές;

Και τελικά, ποια είναι τα tips και hacks που θα βοηθήσουν να επανέλθει η σπίθα;

Όπως πάντα, οι δύο οικοδέσποινες μοιράζονται εμπειρίες, αλήθειες και ανασφάλειες που κάθε γυναίκα θα αναγνωρίσει με ειλικρίνεια, αυτοσαρκασμό και χωρίς ταμπού. Και ναι, το sex μετά τα παιδιά μπορεί να μην είναι πάντα εύκολη πίστα - αλλά είναι ένα νέο κεφάλαιο που αξίζει να ανακαλύψουμε!