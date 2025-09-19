ΤΟ ΒΗΜΑ logo

ΕΧΕΙΣ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ;

Sex μετά τα παιδιά (και ανάμεσα στα deadlines)

Sex μετά τα παιδιά (και ανάμεσα στα deadlines) 1

Οι γυναίκες δεν είμαστε συνηθισμένες να μιλάμε ανοιχτά για το sex αλλά μήπως ήρθε η ώρα; Στο νέο επεισόδιο του “Έχεις Δυο Λεπτά;” η Ειρήνη και η Έλενα κάνουν την αρχή ανοίγοντας το κεφάλαιο “sex μετά τα παιδιά” (αλλά και ανάμεσα στις δεκάδες υποχρεώσεις της καθημερινότητας).

ΑΠΟ GRACE TEAM

Ας το παραδεχτούμε: ανάμεσα στα πρωινά ξυπνήματα για το σχολείο, τα ταπεράκια, τις απογευματινές δραστηριότητες και όλα τα υπόλοιπα τρεξίματα, η  ιδέα της οικειότητας μοιάζει πολυτέλεια. Κι όμως, δεν είναι. Είναι μία βασική ανάγκη για εμάς, για τη σχέση και για την ψυχική μας ισορροπία.

Τελικά,

  • Πώς αλλάζει το sex μετά τη μητρότητα;
  • Γιατί η οικειότητα για να μην χαθεί χρειάζεται μικρές καθημερινές στιγμές συνειδητής σύνδεσης;
  • Πώς τα “θέλω” μας θα μπουν ξανά στο τραπέζι χωρίς ενοχές;
  • Και τελικά, ποια είναι τα tips και hacks που θα βοηθήσουν να επανέλθει η σπίθα; 

Όπως πάντα, οι δύο οικοδέσποινες μοιράζονται εμπειρίες, αλήθειες και ανασφάλειες που κάθε γυναίκα θα αναγνωρίσει με ειλικρίνεια, αυτοσαρκασμό και χωρίς ταμπού. Και ναι, το sex μετά τα παιδιά μπορεί να μην είναι πάντα εύκολη πίστα - αλλά είναι ένα νέο κεφάλαιο που αξίζει να ανακαλύψουμε!

Ακούστε το νέο επεισόδιο του podcast “Έχεις Δυο Λεπτά;”  και ακολουθήστε το στο Spotify και τα Apple podcasts για να μην χάσετε κανένα επεισόδιο! 

RECOMMENDED

PODCAST

Sex μετά τα παιδιά (και ανάμεσα στα deadlines)

Οι γυναίκες δεν είμαστε συνηθισμένες να μιλάμε ανοιχτά για το sex αλλά μήπως ήρθε η ώρα; Στο νέο επεισόδιο του “Έχεις Δυο Λεπτά;” η Ειρήνη και η Έλενα κάνουν την αρχή ανοίγοντας το κεφάλαιο “sex μετά τα παιδιά” (αλλά και ανάμεσα στις δεκάδες υποχρεώσεις της καθημερινότητας).

ΑΚΟΥΣΕ ΤΟ

READ NEXT

NEWS

MORE

LATEST STORIES

READ MORE

CLOSE

©2025 MORE MEDIA. ALL RIGHTS RESERVED.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ