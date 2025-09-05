ΤΟ ΒΗΜΑ logo

Restart. Η τέχνη της επανεκκίνησης (χωρίς βαρύγδουπα λόγια)

Διακοπές τέλος και το άγχος της επιστροφής στην καθημερινότητα είναι αναπόφευκτο. Οι λίστες με τις υποχρεώσεις μεγαλώνουν, η λίστα με τα σχολικά έρχεται, η ρουτίνα επιστρέφει δριμύτερη, και κάπου ανάμεσα σε τσάντες, emails, προθεσμίες και τα παιδιά που είναι στο σπίτι, ψάχνουμε να βρούμε ξανά τον ρυθμό μας.

ΑΠΟ GRACE TEAM

Σε αυτό το επεισόδιο του «Έχεις Δυο Λεπτά;», η Ειρήνη Ζουρνατζή και η Έλενα Πάκου μιλούν για την τέχνη του restart και την επιστροφή στην καθημερινότητα χωρίς φίλτρα. Με χιούμορ και αυτοσακρασμό μοιράζονται μικρά αλλά ουσιαστικά βήματα και δοκιμασμένες πρακτικές που (όντως) λειτουργούν στην πράξη όπως:

  • Ο «κανόνας των 5 δευτερολέπτων» της Mel Robbins 
  • Η δύναμη του journaling και των γραπτών στόχων.
  • Η σημασία της ισορροπημένης στοχοθεσίας που δεν θα μας εξαντλήσει αλλά θα μας κινητοποιήσει

Με θετική διάθεση και ειλικρίνεια όπως πάντα, οι οικοδέσποινες προτείνουν έναν διαφορετικό τρόπο να υποδεχτούμε τη νέα σεζόν.

Όχι με το άγχος του «πρέπει να τα προλάβω όλα», αλλά με ψυχραιμία, αυτοφροντίδα και (γιατί όχι;) ένα καινούργιο κραγιόν που θα μας θυμίσει ότι κάθε νέα αρχή μπορεί να είναι δύσκολη αλλά κρύβει και αυτή τις δικές της χαρές.

Άλλωστε, το restart είναι μια τέχνη που μαθαίνουμε μεγαλώνοντας και έχει και αυτό τα δικά του μυστικά! 

Απολαύστε το σημερινό επεισόδιο, ακολουθήστε το "Έχεις Δυο Λεπτά" στο Spotify και τα Apple podcasts και αφήστε μας τα σχόλιά σας!

