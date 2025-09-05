Restart. Η τέχνη της επανεκκίνησης (χωρίς βαρύγδουπα λόγια)

Σε αυτό το επεισόδιο του «Έχεις Δυο Λεπτά;», η Ειρήνη Ζουρνατζή και η Έλενα Πάκου μιλούν για την τέχνη του restart και την επιστροφή στην καθημερινότητα χωρίς φίλτρα. Με χιούμορ και αυτοσακρασμό μοιράζονται μικρά αλλά ουσιαστικά βήματα και δοκιμασμένες πρακτικές που (όντως) λειτουργούν στην πράξη όπως:

Ο «κανόνας των 5 δευτερολέπτων» της Mel Robbins

Η δύναμη του journaling και των γραπτών στόχων.

Η σημασία της ισορροπημένης στοχοθεσίας που δεν θα μας εξαντλήσει αλλά θα μας κινητοποιήσει

Με θετική διάθεση και ειλικρίνεια όπως πάντα, οι οικοδέσποινες προτείνουν έναν διαφορετικό τρόπο να υποδεχτούμε τη νέα σεζόν.

Όχι με το άγχος του «πρέπει να τα προλάβω όλα», αλλά με ψυχραιμία, αυτοφροντίδα και (γιατί όχι;) ένα καινούργιο κραγιόν που θα μας θυμίσει ότι κάθε νέα αρχή μπορεί να είναι δύσκολη αλλά κρύβει και αυτή τις δικές της χαρές.