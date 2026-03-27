Millennials, λεφτά και εξομολογήσεις

Τι σημαίνει να προσπαθείς να τα βγάλεις πέρα οικονομικά ως millennial το 2026;

Σε αυτό το επεισόδιο του «Έχεις Δυο Λεπτά;», η διαπίστωση ότι η Δέσποινα έχει μείνει με  34,11€ στον λογαριασμό της γίνεται η αφορμή για μια βαθιά και αφιλτράριστη συζήτηση γύρω από τα χρήματα, την ασφάλεια και όλα όσα μας είχαν υποσχεθεί… αλλά δεν ήρθαν όπως τα περιμέναμε.

Μιλάμε για τη γενιά μας - που μεγάλωσε με το αφήγημα «σπούδασε, δούλεψε και θα τα καταφέρεις», αλλά βρέθηκε αντιμέτωπη με κρίσεις, αυξανόμενο κόστος ζωής και μια καθημερινότητα που δεν “τσουλάει” τόσο εύκολα.

Πόσο μας έχουν επηρεάσει οι πεποιθήσεις που κουβαλάμε για τα χρήματα;

Γιατί ενώ ξέρουμε τι «πρέπει» να κάνουμε, συχνά μπλοκάρουμε;

Και τελικά… είναι μόνο θέμα αριθμών ή και mindset;

RECOMMENDED

READ NEXT

