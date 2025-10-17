«Ποτέ δεν είπα γιατί σε εμένα»

Η Ειρήνη Ζουρνατζή και η Έλενα Πάκου, σε αυτό το συγκινητικό επεισόδιο του «Έχεις Δυο Λεπτά;», με αφορμή τον Οκτώβρη, μήνα ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού, φιλοξενούν μία αληθινή μαχήτρια, την Αφροδίτη Καπατσέλη, η οποία αφηγείται τη δική της μάχη ανοιχτά, με απόλυτη διαφάνεια, προκαλώντας μας τεράστια συγκίνηση.

Τα λόγια που μεταφέρει στο επεισόδιο αυτό, δεν είναι άλλα από καθημερινές στιγμές της ζωής της και τους τρόπους που επιλέγει για να αντιμετωπίζει κάθε εμπόδιο αυτής της περιπέτειας, που την ξεπέρασε και τη μετέτρεψε σε μάθημα ζωής.

Μεταμόρφωσε δύσκολες φάσεις σε ελπιδοφόρα μηνύματα, όχι μόνο για την ίδια αλλά και για την κόρη της, και φυσικά για κάθε γυναίκα εκεί έξω που καλείται να μεταβεί από το σκοτάδι στο φως.

Η Αφροδίτη δεν παρέλειψε να μιλήσει για τα επόμενα βήματά της, για τη νέα της ζωή, τον έρωτα αλλά και πώς θα ήθελε να βοηθήσει τη χώρα μας, να αντιμετωπίσει κάθε μορφή καρκίνου, με δύναμη και περίσσιο κουράγιο.