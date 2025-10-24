Είχαμε και στο χωριό μας Halloween; Αμερικανιά ή αφορμή για να ξεφύγουμε από τη ρουτίνα;

Με αφορμή τις κολοκύθες, τα τρομακτικά διακοσμητικά και την spooky διάθεση των ημερών, οι δύο φίλες ανοίγουν την κουβέντα για την προέλευση του Halloween, τα ξένα έθιμα που υιοθετούνται και -τελικά- προσαρμόζονται στα ελληνικά δεδομένα αλλά και το τι κρύβεται πίσω από την μαγεία (και το marketing που περιτριγυρίζει τις διάφορες γιορτές).

Τελικά… Είναι το Halloween μια ακόμα «εισαγωγή από την Αμερική» ή αποτελεί μια ευκαιρία για διασκέδαση και δημιουργικότητα; Από την Κέλτικη παράδοση μέχρι τα “boo baskets” του TikTok, το επεισόδιο βουτάει στο spooky πνεύμα με δόση ιστορίας, χιούμορ και αυτογνωσίας.

