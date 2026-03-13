Διαζύγιο: Πώς το ζει η μαμά- Πώς το θυμάται το παιδί;

Το διαζύγιο δεν είναι ποτέ μια απλή απόφαση. Είναι μια στιγμή που αλλάζει τη δομή μιας οικογένειας και επηρεάζει διαφορετικά κάθε άνθρωπο μέσα σε αυτή. Για τον γονιό είναι μια δύσκολη επιλογή ανάμεσα στην ανάγκη για μια νέα αρχή και στην αγωνία για το πώς θα επηρεαστούν τα παιδιά. Για το παιδί, είναι μια εμπειρία που καταγράφεται στη μνήμη και εμφανίζεται αργότερα στη ζωή του, στις σχέσεις, στις ανασφάλειες αλλά και στον τρόπο που αντιλαμβάνεται την αγάπη και την οικογένεια.

Στο νέο επεισόδιο του podcast «Έχεις Δύο Λεπτά;», η Έλενα Πάκου και η Δέσποινα Δημά προσεγγίζουν το θέμα του διαζυγίου μέσα από δύο διαφορετικές, αλλά βαθιά συνδεδεμένες οπτικές: εκείνη της χωρισμένης μαμάς και εκείνη της κόρης χωρισμένων γονιών.

Η συζήτηση ξεκινά από τη στιγμή που πολλά παιδιά θυμούνται πιο έντονα: τη «μεγάλη ανακοίνωση». Εκείνη τη μέρα που η οικογενειακή πραγματικότητα αλλάζει μέσα σε λίγα λεπτά και τίποτα δεν είναι πια όπως πριν. Και μετά ξεκινούν οι μικρές και οι πιο μεγάλες προσαρμογές: τα Χριστούγεννα που δεν ξέρεις πού θα τα περάσεις, οι γιορτές που μοιράζονται σε δύο σπίτια, οι φίλοι που (άθελά τους) διαλέγουν «στρατόπεδο».

Παράλληλα, ανοίγει και μια βαθύτερη κουβέντα. Πώς βιώνει ένας γονιός την ευθύνη να προστατεύσει το παιδί του μέσα σε μια τόσο μεγάλη αλλαγή; Πώς ένα παιδί κουβαλά αυτές τις εμπειρίες μεγαλώνοντας; Ποια κομμάτια της παιδικής ηλικίας επηρεάζουν τον τρόπο που εμπιστεύεται, αγαπά ή δημιουργεί σχέσεις ως ενήλικας;