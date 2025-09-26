Μπορούμε να βάλουμε όρια στην τοξικότητα;

Στο νέο επεισόδιο του «Έχεις Δυο Λεπτά;», η Ειρήνη και η Έλενα μιλούν με ειλικρίνεια και χιούμορ για όλα αυτά που οι περισσότερες από εμάς έχουμε ζήσει:
- Τις μαμάδες που «σκανάρουν» η μία την άλλη έξω από το σχολείο
- Τις φίλες που εμφανίζονται μόνο όταν έχουν ανάγκη
- Τις ερωτικές σχέσεις που μας πνίγουν
Και φυσικά, μοιράζονται προσωπικές εμπειρίες αλλά και πρακτικά tips για το πώς μπορούμε να βάζουμε όρια χωρίς ενοχές, να αναγνωρίζουμε τα «κόκκινα σημαιάκια» όπως η χειριστικότητα, η απαξίωση, η έλλειψη σεβασμού και το -σημαντικότερο- να παίρνουμε απόσταση όταν χρειάζεται.
Γιατί, όπως καταλήγουν, οι σχέσεις είναι για να μας βοηθούν να εξελιχθούμε, όχι για να μας συρρικνώνουν.