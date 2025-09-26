Μπορούμε να βάλουμε όρια στην τοξικότητα;

Στο νέο επεισόδιο του «Έχεις Δυο Λεπτά;», η Ειρήνη και η Έλενα μιλούν με ειλικρίνεια και χιούμορ για όλα αυτά που οι περισσότερες από εμάς έχουμε ζήσει:

Τις μαμάδες που «σκανάρουν» η μία την άλλη έξω από το σχολείο

Τις φίλες που εμφανίζονται μόνο όταν έχουν ανάγκη

Τις ερωτικές σχέσεις που μας πνίγουν

Και φυσικά, μοιράζονται προσωπικές εμπειρίες αλλά και πρακτικά tips για το πώς μπορούμε να βάζουμε όρια χωρίς ενοχές, να αναγνωρίζουμε τα «κόκκινα σημαιάκια» όπως η χειριστικότητα, η απαξίωση, η έλλειψη σεβασμού και το -σημαντικότερο- να παίρνουμε απόσταση όταν χρειάζεται.

Γιατί, όπως καταλήγουν, οι σχέσεις είναι για να μας βοηθούν να εξελιχθούμε, όχι για να μας συρρικνώνουν.