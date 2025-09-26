ΤΟ ΒΗΜΑ logo

ΕΧΕΙΣ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ;

Μπορούμε να βάλουμε όρια στην τοξικότητα;

Μπορούμε να βάλουμε όρια στην τοξικότητα; 1

Τοξικές σχέσεις. Τις συναντάμε παντού: στην οικογένεια, στις φιλίες, στη δουλειά, και -φυσικά- στις ερωτικές μας σχέσεις. Είναι οι σχέσεις που μας αδειάζουν αντί να μας γεμίζουν, που μας κάνουν να αμφιβάλλουμε για τον εαυτό μας, που μειώνουν την ενέργεια και την αυτοπεποίθησή μας.

ΑΠΟ GRACE TEAM

Στο νέο επεισόδιο του «Έχεις Δυο Λεπτά;», η Ειρήνη και η Έλενα μιλούν με ειλικρίνεια και χιούμορ για όλα αυτά που οι περισσότερες από εμάς έχουμε ζήσει:

  • Τις μαμάδες που «σκανάρουν» η μία την άλλη έξω από το σχολείο
  • Τις φίλες που εμφανίζονται μόνο όταν έχουν ανάγκη
  • Τις ερωτικές σχέσεις που μας πνίγουν

Και φυσικά, μοιράζονται προσωπικές εμπειρίες αλλά και πρακτικά tips για το πώς μπορούμε να βάζουμε όρια χωρίς ενοχές, να αναγνωρίζουμε τα «κόκκινα σημαιάκια» όπως η χειριστικότητα, η απαξίωση, η έλλειψη σεβασμού και το -σημαντικότερο- να παίρνουμε απόσταση όταν χρειάζεται.

Γιατί, όπως καταλήγουν, οι σχέσεις είναι για να μας βοηθούν να εξελιχθούμε, όχι για να μας συρρικνώνουν.

Ακούστε το επεισόδιο στo Spotify και τα Apple podcasts και μοιραστείτε μαζί μας τις δικές σας εμπειρίες!

Kαι φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα!

RECOMMENDED

PODCAST

Μπορούμε να βάλουμε όρια στην τοξικότητα;

Τοξικές σχέσεις. Τις συναντάμε παντού: στην οικογένεια, στις φιλίες, στη δουλειά, και -φυσικά- στις ερωτικές μας σχέσεις. Είναι οι σχέσεις που μας αδειάζουν αντί να μας γεμίζουν, που μας κάνουν να αμφιβάλλουμε για τον εαυτό μας, που μειώνουν την ενέργεια και την αυτοπεποίθησή μας.

ΑΚΟΥΣΕ ΤΟ

READ NEXT

NEWS

MORE

LATEST STORIES

READ MORE

CLOSE

©2025 MORE MEDIA. ALL RIGHTS RESERVED.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ