Back to school: Πίσω στη ρουτίνα που αγαπάμε να μισούμε

Σε αυτό το επεισόδιο του “Έχεις Δυο Λεπτά;” η Ειρήνη Ζουρνατζή και η Έλενα Πάκου μιλούν με ειλικρίνεια για τις δυσκολίες αλλά και τα θετικά της σχολικής καθημερινότητας:

Την ανησυχία για τις νέες παρέες και τις φιλίες που αλλάζουν.

Τη σημασία της επικοινωνίας με τους δασκάλους γιατί τελικά - αυτοί είναι οι σύμμαχοί μας στην καθημερινότητα.

Την ανάγκη να είμαστε δίπλα στα παιδιά μας χωρίς υπερβολικές απαιτήσεις, δίνοντάς τους χώρο να ανακαλύψουν ποιοι είναι.

Με χιούμορ, προσωπικές ιστορίες και στιγμές αυτοσαρκασμού όπως πάντα, οι δύο μαμάδες μας θυμίζουν ότι η σχολική χρονιά δεν χρειάζεται να είναι μια ατελείωτη πηγή άγχους. Μπορεί να είναι ευκαιρία για νέα ξεκινήματα, περισσότερη οργάνωση και (γιατί όχι;) λίγη ανυπομονησία για τα Χριστούγεννα που έρχονται!

