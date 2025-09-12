Back to school: Πίσω στη ρουτίνα που αγαπάμε να μισούμε

ΤΟ ΒΗΜΑ logo

Η αρχή της σχολικής χρονιάς κουβαλάει μαζί της ενθουσιασμό - αλλά και άγχος. Οι γονείς επιστρέφουν στη ρουτίνα των ξυπνητηριών, των ταπερακίων και των δραστηριοτήτων, ενώ τα παιδιά βρίσκονται μπροστά σε νέες προκλήσεις: νέες τάξεις, καινούργιους δασκάλους, διαφορετικούς συμμαθητές.

Σε αυτό το επεισόδιο του “Έχεις Δυο Λεπτά;” η Ειρήνη Ζουρνατζή και η Έλενα Πάκου μιλούν με ειλικρίνεια για τις δυσκολίες αλλά και τα θετικά της σχολικής καθημερινότητας:

  • Την ανησυχία για τις νέες παρέες και τις φιλίες που αλλάζουν.
  • Τη σημασία της επικοινωνίας με τους δασκάλους γιατί τελικά - αυτοί είναι οι σύμμαχοί μας στην καθημερινότητα.
  • Την ανάγκη να είμαστε δίπλα στα παιδιά μας χωρίς υπερβολικές απαιτήσεις, δίνοντάς τους χώρο να ανακαλύψουν ποιοι είναι.

Με χιούμορ, προσωπικές ιστορίες και στιγμές αυτοσαρκασμού όπως πάντα, οι δύο μαμάδες μας θυμίζουν ότι η σχολική χρονιά δεν χρειάζεται να είναι μια ατελείωτη πηγή άγχους. Μπορεί να είναι ευκαιρία για νέα ξεκινήματα, περισσότερη οργάνωση και (γιατί όχι;) λίγη ανυπομονησία για τα Χριστούγεννα που έρχονται!

Ακούστε το νέο επεισόδιο του podcast “Έχεις Δυο Λεπτα”  και ακολουθήστε το στο Spotify και τα Apple podcasts για να μην χάσετε κανένα επεισόδιο! 

Καλή σχολική χρονιά!

