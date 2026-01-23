ΤΟ ΒΗΜΑ logo

ΕΧΕΙΣ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ;

Από την τάξη στη Βουλή: Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη σε μια κουβέντα εφ’ όλης της ύλης

Από την τάξη στη Βουλή: Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη σε μια κουβέντα εφ’ όλης της ύλης 1

Τι σημαίνει να έχεις υπάρξει δασκάλα πριν γίνεις Υπουργός Παιδείας; Η Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού δεν μιλά ως επαγγελματίας πολιτικός αλλά ως εκπαιδευτικός που έχει διδάξει σε όλες τις βαθμίδες, έχει δουλέψει παράλληλα σε διαφορετικά σχολεία για να συμπληρώσει το ωράριο της, έχει κάνει μάθημα σε παιδιά διαφορετικών ηλικιών, δυνατοτήτων και κοινωνικού στάτους.

Στο νέο επεισόδιο του “Έχεις Δυο Λεπτά;” απαντά στις ερωτήσεις των δύο hosts και μοιράζεται τις στιγμές που την καθόρισαν - από την αυστηρή παρατήρηση ενός μαθητή όταν έδωσε μία λάθος απάντηση, μέχρι τη συγκίνηση όταν ένας μαθητής δημόσιου σχολείου της είπε ότι τους δίδαξε “σαν να ήταν ιδιωτικό”. Αναγνωρίζει τις αλλαγές που δεν μπορούν να γίνουν όσο γρήγορα θα ήθελε αλλά και εκείνες που θα την κάνουν να πει “My job here is done”.

Θα καταργηθεί ποτέ η παπαγαλία; Τι είναι το “πολλαπλό βιβλίο” που έρχεται; Πότε και πώς θα μπορεί ένα παιδί να σπουδάσει σε κορυφαία ιδρύματα του εξωτερικού χωρίς να φύγει από την Ελλάδα και για ποιον λόγο το Υπουργείο βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Sam Altman της ΟpenAI;

Ακούστε ολόκληρο το επεισόδιο.

RECOMMENDED

PODCAST

Από την τάξη στη Βουλή: Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη σε μια κουβέντα εφ’ όλης της ύλης

Τι σημαίνει να έχεις υπάρξει δασκάλα πριν γίνεις Υπουργός Παιδείας; Η Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού δεν μιλά ως επαγγελματίας πολιτικός αλλά ως εκπαιδευτικός που έχει διδάξει σε όλες τις βαθμίδες, έχει δουλέψει παράλληλα σε διαφορετικά σχολεία για να συμπληρώσει το ωράριο της, έχει κάνει μάθημα σε παιδιά διαφορετικών ηλικιών, δυνατοτήτων και κοινωνικού στάτους.

ΑΚΟΥΣΕ ΤΟ

READ NEXT

NEWS

MORE

LATEST STORIES

READ MORE

CLOSE

©2026 MORE MEDIA. ALL RIGHTS RESERVED.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ