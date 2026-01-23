Από την τάξη στη Βουλή: Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη σε μια κουβέντα εφ’ όλης της ύλης

Στο νέο επεισόδιο του “Έχεις Δυο Λεπτά;” απαντά στις ερωτήσεις των δύο hosts και μοιράζεται τις στιγμές που την καθόρισαν - από την αυστηρή παρατήρηση ενός μαθητή όταν έδωσε μία λάθος απάντηση, μέχρι τη συγκίνηση όταν ένας μαθητής δημόσιου σχολείου της είπε ότι τους δίδαξε “σαν να ήταν ιδιωτικό”. Αναγνωρίζει τις αλλαγές που δεν μπορούν να γίνουν όσο γρήγορα θα ήθελε αλλά και εκείνες που θα την κάνουν να πει “My job here is done”.

Θα καταργηθεί ποτέ η παπαγαλία; Τι είναι το “πολλαπλό βιβλίο” που έρχεται; Πότε και πώς θα μπορεί ένα παιδί να σπουδάσει σε κορυφαία ιδρύματα του εξωτερικού χωρίς να φύγει από την Ελλάδα και για ποιον λόγο το Υπουργείο βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Sam Altman της ΟpenAI;

Ακούστε ολόκληρο το επεισόδιο.