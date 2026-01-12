ΤΟ ΒΗΜΑ logo

GOLDEN GLOBES

Χρυσές Σφαίρες 2026: Τα πιο εκθαμβωτικά red carpet looks

Χρυσές Σφαίρες 2026: Τα πιο εκθαμβωτικά red carpet looks 1
(Photo by Christopher Polk/2026GG/Penske Media via Getty Images)

Το κόκκινο χαλί μεταμορφώθηκε σε έναν χώρο απόλυτης λάμψης, όπου η υψηλή ραπτική, η σύγχρονη κομψότητα και το προσωπικό στιλ συνυπήρξαν σε ιδανική ισορροπία.

ΑΠΟ GRACE TEAM

Η φετινή τελετή των Golden Globe Awards 2026 δεν ήταν απλώς μια ακόμη στάση στη σεζόν των βραβείων, ήταν μια δήλωση μόδας. Το κόκκινο χαλί μεταμορφώθηκε σε έναν χώρο απόλυτης λάμψης, όπου η υψηλή ραπτική, η σύγχρονη κομψότητα και το προσωπικό στιλ συνυπήρξαν σε ιδανική ισορροπία. Οι εμφανίσεις ήταν πραγματικά πολλές και εξαιρετικές — όχι μόνο εντυπωσιακές, αλλά και μελετημένες, με ξεκάθαρη αισθητική ταυτότητα και fashion αφήγημα.

Είδαμε δημιουργίες που τιμούσαν τη διαχρονική αίγλη του old Hollywood, φορέματα με αρχιτεκτονικές γραμμές και καθαρές σιλουέτες, αλλά και πιο τολμηρές επιλογές που έφεραν φρεσκάδα, δραματικότητα και σύγχρονο δυναμισμό στο κόκκινο χαλί. Πολυτελή υφάσματα, couture λεπτομέρειες, statement κοσμήματα και styling με άποψη απέδειξαν ότι η μόδα στα Golden Globes δεν είναι ποτέ τυχαία — είναι αποτέλεσμα συνεργασίας, έμπνευσης και στρατηγικής.

Αυτό που ξεχώρισε ιδιαίτερα φέτος ήταν η ποικιλία: διαφορετικές αισθητικές, διαφορετικές σιλουέτες, διαφορετικοί τρόποι να εκφραστεί η θηλυκότητα και η δύναμη μέσα από το ντύσιμο. Από εμφανίσεις που έμοιαζαν βγαλμένες από κινηματογραφικό όνειρο μέχρι looks που θα μπορούσαν άνετα να πρωταγωνιστούν σε editorial διεθνούς περιοδικού μόδας, το κόκκινο χαλί του 2026 απέδειξε ότι η εποχή των “safe επιλογών” έχει περάσει.

Οι παρακάτω εμφανίσεις ξεχώρισαν όχι μόνο γιατί ήταν καλοδουλεμένες και εντυπωσιακές, αλλά γιατί άφησαν αποτύπωμα — γιατί έμοιαζαν να αφηγούνται μια ιστορία, εξέπεμπαν αυτοπεποίθηση και απέδειξαν πως όταν η μόδα συναντά την προσωπικότητα, το αποτέλεσμα είναι αξέχαστο.

Η Elle Fanning με Gucci και Cartier κοσμήματα

Χρυσές Σφαίρες 2026: Τα πιο εκθαμβωτικά red carpet looks 2

Photo by Kevin Mazur/Getty Images

Η Emma Stone με custom Louis Vuitton

Χρυσές Σφαίρες 2026: Τα πιο εκθαμβωτικά red carpet looks 3

Photo by Jesse Grant/2026GG/Penske Media via Getty Images

Η Selena Gomez με Chanel

Χρυσές Σφαίρες 2026: Τα πιο εκθαμβωτικά red carpet looks 4

Photo by Michael Buckner/2026GG/Penske Media via Getty Images

Η Jennifer Lawrence με custom Givenchy

Χρυσές Σφαίρες 2026: Τα πιο εκθαμβωτικά red carpet looks 5

Photo by Amy Sussman/Getty Images

Η Zoe Kravitz με Saint Laurent

Χρυσές Σφαίρες 2026: Τα πιο εκθαμβωτικά red carpet looks 6

Photo by Amy Sussman/Getty Images

Η Ariana Grande με custom Vivienne Westwood

Χρυσές Σφαίρες 2026: Τα πιο εκθαμβωτικά red carpet looks 7

Photo by Tommaso Boddi/2026GG/Penske Media via Getty Images

Η Jennifer Lopez με vintage Jean-Louis Scherrer

Χρυσές Σφαίρες 2026: Τα πιο εκθαμβωτικά red carpet looks 8

Photo by Frazer Harrison/WireImag

Η Olandria Carthen με Christian Siriano

Χρυσές Σφαίρες 2026: Τα πιο εκθαμβωτικά red carpet looks 9

Photo by Kevin Mazur/Getty Images

Η Julia Roberts

Χρυσές Σφαίρες 2026: Τα πιο εκθαμβωτικά red carpet looks 10

Photo by Gilbert Flores/2026GG/Penske Media via Getty Images

Η Kate Hudson με custom Armani Privé και κοσμήματα Garatti

Χρυσές Σφαίρες 2026: Τα πιο εκθαμβωτικά red carpet looks 11

Photo by Frazer Harrison/WireImage

Η Emily Blunt με custom Louis Vuitton και κοσμήματα Tiffany & Co.

Χρυσές Σφαίρες 2026: Τα πιο εκθαμβωτικά red carpet looks 12

Photo by Tommaso Boddi/2026GG/Penske Media via Getty Images

RECOMMENDED

PODCAST

Το «Έχεις Δυο Λεπτά» επέστρεψε και τo πρώτο επεισόδιο του δημοφιλούς podcast για το 2026 είναι αφιερωμένο στους στόχους

Αφού ακούσεις το σημερινό επεισόδιο, θα έχεις όλη την έμπνευση και όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να γίνει φέτος η χρονιά που θα κάνεις τα πιο μεγάλα και πιο ουσιαστικά βήματα!

ΑΚΟΥΣΕ ΤΟ

READ NEXT

NEWS

MORE

LATEST STORIES

READ MORE

CLOSE

©2026 MORE MEDIA. ALL RIGHTS RESERVED.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ