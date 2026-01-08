ΤΟ ΒΗΜΑ logo

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: Βαρύ το κλίμα στο τελευταίο αντίο στη Ριτσώνα

Η οικογένεια του εκλιπόντος, θέλοντας να τιμηθεί η μνήμη του με έναν ουσιαστικό τρόπο, έχει ζητήσει αντί για στεφάνια να πραγματοποιηθούν δωρεές.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιείται σήμερα στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον Γιώργο Παπαδάκη. Συγγενείς, φίλοι, πολιτικά πρόσωπα και παλιοί συνεργάτες έχουν συγκεντρωθεί για να τιμήσουν τη μνήμη του δημοσιογράφου και παρουσιαστή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, ύστερα από αιφνίδιο καρδιακό επεισόδιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύζυγός του Τίνα και οι γιοι τους έφτασαν στον χώρο νωρίς το πρωί, γύρω στις 9:30, επιλέγοντας να μπουν διακριτικά από την πίσω είσοδο του Αποτεφρωτηρίου. Η οικογένεια, εμφανώς καταβεβλημένη ψυχολογικά, είχε ζητήσει από τα τηλεοπτικά συνεργεία και τους φωτορεπόρτερ να σεβαστούν την ιδιωτικότητά της και να μη γίνει καμία καταγραφή εικόνας τους.

Όπως αποκάλυψε η δημοσιογράφος της εκπομπής του Alpha, Ελισάβετ Οικονόμου, η απώλεια αυτή έρχεται να προστεθεί σε ένα ακόμη βαρύ πένθος για την οικογένεια, καθώς η πρώτη σύζυγος του Γιώργου Παπαδάκη και μητέρα του μεγαλύτερου γιου του είχε φύγει από τη ζωή πριν από μόλις τέσσερις μήνες.

Στη Ριτσώνα βρίσκονται αρκετοί φίλοι και συνεργάτες από τον δημοσιογραφικό και πολιτικό χώρο, άνθρωποι που μοιράστηκαν μαζί του δεκαετίες δουλειάς, τηλεοπτικής παρουσίας και δημόσιας προσφοράς. Πολλοί από αυτούς μιλούν με λόγια αγάπης και σεβασμού για έναν άνθρωπο που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στον χώρο της ενημέρωσης.

Η οικογένεια του εκλιπόντος, θέλοντας να τιμηθεί η μνήμη του με έναν ουσιαστικό τρόπο, έχει ζητήσει αντί για στεφάνια να πραγματοποιηθούν δωρεές στον οργανισμό «Το Εργαστήρι» – Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία, στηρίζοντας έτσι έναν σκοπό που έχει πραγματική κοινωνική αξία.

Ο Γιώργος Παπαδάκης φεύγει αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό επαγγελματικό έργο, αλλά και ένα κενό στις καρδιές όσων τον γνώρισαν, συνεργάστηκαν μαζί του και τον αγάπησαν.

Λόλα Νταϊφά

Κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: Βαρύ το κλίμα στο τελευταίο αντίο στη Ριτσώνα 2

Νίκη Κεραμέως

Κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: Βαρύ το κλίμα στο τελευταίο αντίο στη Ριτσώνα 3

Γιάννης Λάτσιος- Ελένη Μενεγάκη

Κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: Βαρύ το κλίμα στο τελευταίο αντίο στη Ριτσώνα 4

Χρήστος Φωτίδης

Κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: Βαρύ το κλίμα στο τελευταίο αντίο στη Ριτσώνα 5
Κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: Βαρύ το κλίμα στο τελευταίο αντίο στη Ριτσώνα 6

Θοδωρής Κυριακού-Δήμητρα Μπιθαρά

Κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: Βαρύ το κλίμα στο τελευταίο αντίο στη Ριτσώνα 7

Βίκυ Χατζηβασιλείου

Κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: Βαρύ το κλίμα στο τελευταίο αντίο στη Ριτσώνα 8

Ελεονώρα Μελέτη

Κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: Βαρύ το κλίμα στο τελευταίο αντίο στη Ριτσώνα 9

Μουσική, νοσταλγία, αναμνήσεις και συναισθήματα με την Όλγα Τσαουσέλου

Στο σημερινό επεισόδιο του "Έχεις Δύο Λεπτά;" η Ειρήνη και η Έλενα υποδέχονται τη ραδιοφωνική παραγωγό του My Radio 104,6, Όλγα Τσαουσέλου και μιλούν για τη μουσική που μας συνοδεύει στις γιορτές.

