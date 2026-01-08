Κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: Βαρύ το κλίμα στο τελευταίο αντίο στη Ριτσώνα

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιείται σήμερα στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον Γιώργο Παπαδάκη. Συγγενείς, φίλοι, πολιτικά πρόσωπα και παλιοί συνεργάτες έχουν συγκεντρωθεί για να τιμήσουν τη μνήμη του δημοσιογράφου και παρουσιαστή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, ύστερα από αιφνίδιο καρδιακό επεισόδιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύζυγός του Τίνα και οι γιοι τους έφτασαν στον χώρο νωρίς το πρωί, γύρω στις 9:30, επιλέγοντας να μπουν διακριτικά από την πίσω είσοδο του Αποτεφρωτηρίου. Η οικογένεια, εμφανώς καταβεβλημένη ψυχολογικά, είχε ζητήσει από τα τηλεοπτικά συνεργεία και τους φωτορεπόρτερ να σεβαστούν την ιδιωτικότητά της και να μη γίνει καμία καταγραφή εικόνας τους.

Όπως αποκάλυψε η δημοσιογράφος της εκπομπής του Alpha, Ελισάβετ Οικονόμου, η απώλεια αυτή έρχεται να προστεθεί σε ένα ακόμη βαρύ πένθος για την οικογένεια, καθώς η πρώτη σύζυγος του Γιώργου Παπαδάκη και μητέρα του μεγαλύτερου γιου του είχε φύγει από τη ζωή πριν από μόλις τέσσερις μήνες.

Στη Ριτσώνα βρίσκονται αρκετοί φίλοι και συνεργάτες από τον δημοσιογραφικό και πολιτικό χώρο, άνθρωποι που μοιράστηκαν μαζί του δεκαετίες δουλειάς, τηλεοπτικής παρουσίας και δημόσιας προσφοράς. Πολλοί από αυτούς μιλούν με λόγια αγάπης και σεβασμού για έναν άνθρωπο που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στον χώρο της ενημέρωσης.