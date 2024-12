Ξαναζούμε το 2024 μέσα από viral στιγμές που στιγμάτισαν την pop κουλτούρα

Η Miley Cyrus κερδίζει το πρώτο της Grammy

Η Miley Cyrus έγραψε ιστορία στη μουσική της καριέρα, κερδίζοντας το πρώτο της Grammy στην κατηγορία Best Pop Solo Performance για το τραγούδι Flowers. Κατά την παραλαβή του βραβείου της, η Miley αναφώνησε συγκινημένη: «I just won my first Grammy!». Η ερμηνεία της εκείνη τη βραδιά, φορώντας ένα εκθαμβωτικό Bob Mackie φόρεμα, φόρο τιμής στη Cher, χαρακτηρίστηκε ως μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές των Grammy.

Oscars και casual σεξισμός

Τα Oscars του 2024 δεν πέρασαν χωρίς αντιπαραθέσεις. Ο παρουσιαστής της βραδιάς προκάλεσε αντιδράσεις με σεξιστικά σχόλια για την ταινία Barbie και την Taylor Swift, πυροδοτώντας κριτική από το κοινό και τους συμμετέχοντες. Η αντίδραση του Ryan Gosling, που πιάστηκε να κοιτά την κάμερα ανέκφραστος, έγινε viral.

Kedrick Lamar εναντίον Drake

Το 2024, η διαμάχη μεταξύ του Kendrick Lamar και του Drake αναδείχθηκε σε ένα από τα πιο συζητημένα θέματα της χρονιάς στον κόσμο της μουσικής και της ποπ κουλτούρας. Η σύγκρουση είχε ξεκινήσει αρκετά χρόνια νωρίτερα, αλλά φέτος έφτασε σε νέα ένταση, καθώς οι δύο καλλιτέχνες δεν σταμάτησαν να ανταλλάσσουν αιχμές μέσα από τη μουσική και δημόσιες δηλώσεις.

To rap feud ήταν τόσο ιστορικό, που έχει δική του σελίδα στη Wikipedia. Η ανταλλαγή "πυρών" μέσω της μουσικής και των δηλώσεων τροφοδότησε συνεχώς την ένταση, με το κοινό να παρακολουθεί στενά ποιος από τους δύο θα επικρατήσει. Μετά την κυκλοφορία του "Not like us", με τον Lamar να επαναφέρει τις φήμες που θέλουν τον Drake να έχει συνάψει σχέσεις με ανήλικες, επιβεβαιώθηκε πως νικητής της μουσικής διαμάχης ήταν αδιαμφισβήτητα ο Kedrick Lamar.

Eurovision 2024

Μετά από χρόνια βαρεμάρας και στασιμότητας, το ενδιαφέρον του κοινού για τη φετινή Eurovision αναζωπυρώθηκε, καθώς το πολιτικό σκηνικό την έφερε στο επίκεντρο. Ο αποκλεισμός του Joost Klein από την Ολλανδία θεωρήθηκε αμφιλεγόμενος, ενώ το τραγούδι του, Europapa, έγινε τελικά το πιο streamed τραγούδι της Eurovision.

Getty Images

Η νίκη του Nemo, του πρώτου non-binary καλλιτέχν@, αποτέλεσε ιστορικό ορόσημο, ενώ η συμμετοχή του Ισραήλ προκάλεσε αντιδράσεις, με καλλιτέχνες να εκφράζουν την υποστήριξή τους προς την Παλαιστίνη μέσα από συμβολικές κινήσεις, παρά την απαγόρευση πολιτικών δηλώσεων​. Η Μαρίνα Σάττι, η οποία συμμετείχε στην φετινή Eurovision, έκανε θόρυβο για τις αντιδράσεις της προς την ισραηλινή συμμετοχή, καθώς τα χασμουρητά της έγιναν viral στο διαδίκτυο.

Η Sabrina Carpenter είναι το νέο αγαπημένο κορίτσι της ποπ

Η Sabrina Carpenter καθιερώθηκε το 2024 ως μία από τις πιο ταλαντούχες και αγαπημένες ποπ τραγουδίστριες της χρονιάς, με τα singles "Please, Please, Please" και "Espresso" να γίνονται επιτυχίες στα charts.

Getty Images for MTV

Αυτά τα τραγούδια, τα οποία συνδυάζουν pop και disco στοιχεία, ενίσχυσαν τη φήμη της και την καθιέρωσαν ως το νέο αίμα στην ποπ βιομηχανία. Η Carpenter απέδειξε ότι είναι έτοιμη να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα μέσα από τη συμμετοχή της στο φετινό Coachella, την παγκόσμια περιοδεία της και την κυκλοφορία του δίσκου "Short n' Sweet".

Η Chappell Roan είναι το "Femininomenon" που χρειαζόμασταν

Η Chappell Roan, που συνδυάζει την indie μουσική με την pop, την alternative και τις στίχους που απεικονίζουν τη γυναικεία ενδυνάμωση, έφερε μία φρέσκια προσέγγιση στον ήχο της μουσικής βιομηχανίας. Η δημοτικότητα της Roan εκτοξεύθηκε όταν το άλμπουμ της έγινε το επίκεντρο συζητήσεων στους μουσικούς κύκλους, καθιερώνοντάς την ως μια καλλιτέχνιδα που δεν φοβάται να εκφράσει τον εαυτό της και να εξερευνήσει τις πτυχές της ταυτότητας και του φύλου.

Και ξέρετε τι; Επιτέλους, ένας ποπ καλλιτέχνης ξανάφερε το fun στοιχείο επί σκηνής, γιατί κάπου είχαμε πέσει σε χειμερία νάρκη πολιτισμικά.

Η ίδια θεωρεί ότι η μουσική της είναι μια έκφραση της προσωπικής της εμπειρίας και του αγώνα για τη γυναικεία χειραφέτηση, κάτι που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις παραδοσιακές αντιλήψεις του pop mainstream.

Taylor Swift και Travis Kelce: Το ζευγάρι της χρονιάς

Η σχέση του Travis Kelce και της Taylor Swift το 2024 έγινε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα της χρονιάς. Παρά την αρχική αντίδραση του κοινού, που έμεινε αμφιλεγόμενο για το αν αυτή η σχέση ήταν "πραγματική" ή απλώς επικοινωνιακό κόλπο, η Taylor και ο διάσημος παίκτης του NFL σύντομα έγιναν ένα από τα πιο λαμπερά ζευγάρια της χρονιάς.

Η εμφάνιση τους σε δημόσιες εκδηλώσεις, όπως και η υποστήριξη που έδειξε η Swift στον Kelce στα παιχνίδια του, επανέφεραν το ενδιαφέρον για την προσωπική ζωή της τραγουδίστριας. Μέχρι που -όχι, να το πούμε, παιδιά- μας κούρασε λίγο όλο αυτό.

Getty Images

O γάμος της χρονιάς: Anant Ambani και Radhika Merchant

Photo by Raju Shinde/Hindustan Times via Getty Images

Μπορεί να είναι πάρα πολλοί οι γάμοι που είδαμε μέσα στο 2024 (βλέπε Γιάννη Αντετοκούνμπο - Μαράια, Ed Westwick με Amy Jackson, Lana Del Rey και άλλοι πολλοί) -ο γάμος που με διαφορά ξεχώρισε ήταν εκείνος του Ινδού μεγιστάνα Anant Ambani και της επίσης χρυσής κληρονόμου συζύγου του Radhika Merchant.

Πρόκειται για έναν γάμο που δικαίως έλαβε τον τίτλο «γάμος της χρονιάς» με τα έξοδα του να υπολογίζονται περίπου στα 132 με 156 εκατομμύρια δολάρια. Και σαν να μην έφτανε μόνο αυτό, είχαν ξεκινήσει και τα προεόρτια με διάσημους celebrities όπως η Rihanna και ο Justin Bieber να δίνουν συναυλία στους καλεσμένους.

Για τον υπερπολυτελή γάμο -στον οποίο έδωσαν το παρών δεκάδες επιχειρηματίες, μεγιστάνες και celebrities- η οικογένεια είχε νοικιάσει τρία τζετ Falcon-2000 για να μεταφέρει τους καλεσμένους στην εκδήλωση. Οι εορτασμοί είχαν ξεκινήσει από τον Μάρτιο μέχρι και τον Ιούλιο, ενώ οι καλεσμένοι άγγιξαν τους 1.200.

Και φυσικά δεν μιλάμε για τυχαίους καλεσμένους, αλλά για διεθνείς διασημότητες, πολιτιά πρόσωπ, αλλά και μέλη του επιχειρηματικού κόσμου όπως Mark Zuckerberg της Meta, ο Bill Gates της Microsoft, ή οι Kardashians, η Ivanka Trump και άλλοι.

Photo by Prodip Guha/Getty Images

Να σημειωθεί πως ο Anant Ambani είναι ο μικρότερος γιος του πλουσιότερου άνδρα της Ασίας, του πάμπλουτου Mukesh Dhirubhai Ambani. Η περιουσία της επιχείρησης Mukesh Dhirubhai Ambani που δραστηριοποιείται στο πετρέλαιο, εκτιμάται ότι αγγίζει τα 115 δισεκατομμύρια δολάρια και ο Anant κατέχει θέση στο διοικητικό συμβούλιο της Reliance Industries και δεδομένου ότι είναι ο τελευταίος γιος που είδε ο μεγιστάνας να παντρεύεται, δεν λυπήθηκε τα λεφτά.

Ολυμπιακοί Αγώνες 2024

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες για το 2024 ήταν με διαφορά ένα από τα μεγαλύτερα highlights ολόκληρης της χρονιάς. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς άλλωστε; Τον υπέροχο Noah Lyles; Την Simone Biles που άφησε ιστορία; Τις στιγμές της Ελληνικής αποστολής με σημαιοφόρους τον Γιάννη και την Αντιγόνη; Τον Mondo Duplantis που έσπασε κάθε ρεκόρ; Την iconic εμφάνιση της Celine Dion στην τελετή έναρξης όπου τραγουδούσε μαγικά το τραγούδι της Édith Piaf από τον πύργο του Άιφελ; Την Imane Khelif που αρχικά γνώρισε το μίσος και τα ρατσιστικά σχόλια και στη συνέχεια θριάμβευσε τόσο ως αθλήτρια, αλλά και ως περσόνα;

Η ανατρεπτική τελετή έναρξης

Για πρώτη φορά η τελετή έναρξης Ολυμπιακών Αγώνων πραγματοποιήθηκε σε εξωτερικό χώρο και μάλιστα κατά μήκος του Σηκουάνα, όπου είδαμε μια σειρά από acts και την παρέλαση των αποστολών. Ομολογουμένως τα αρνητικά σχόλια που κατέκλυσαν αυτή την ανατρεπτική τελετή έναρξης ήταν πολλά, ωστόσο η κατάσταση σώθηκε με την εμφάνιση της Lady Gaga, και φυσικά της υπέροχης Celine Dion η οποία χάρισε ένα θέαμα που δεν έχουμε ξεχάσει μέχρι και σήμερα.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια παρά την μάχη της με σπάνια νευρολογική πάθηση είχε εμφανιστεί από τον Πύργο του Άιφελ και τραγούδησε συγκλονιστικά, όπως εκείνη μόνο ξέρει, το "L’Hymne à l’amour", από την θρυλική Edith Piaf. Απαστράπτουσα και συγκινημένη, έκανε το κοινό του Παρισιού να μαγευτεί στο θέαμα της, χαρίζοντας μια μοναδική ερμηνεία.

Noah Lyles

Μερικές δηλώσεις του, αξίζουν για να θυμηθούμε ξανά το μεγαλείο του ταχύτερου ανθρώπου στον κόσμο, έχοντας στην κατοχή του το χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο στα 100 μέτρα. Πέρα από το κατόρθωμά του, και το χρυσό μετάλλιο, ο Noah Lyles έγινε διάσημος και τράβηξε τα βλέμματα του κόσμου, για όλους τους σωστούς λόγους. Έκανε δυνατά, τα αδύνατα, όχι επειδή έχει κάποιο αστέρι και χάρισμα, αλλά επειδή αυτό που είναι, δεν καθόρισε αυτό που θα μπορούσε να γίνει.

Με λίγα λόγια, ο Noah Lyles μοιράστηκε λίγες μόνο λέξεις, με τεράστια απήχηση και όχι άδικα. Ο ίδιος μίλησε ανοιχτά για τα προβλήματα ψυχικής υγείας, και έδωσε δύναμη και έμπνευση σε απλούς πολίτες και αθλητές.

«Έχω άσθμα, αλλεργίες, δυσλεξία, ADD (διαταραχή διάσπασης προσοχής), άγχος και κατάθλιψη. Αλλά θα σας πω ότι αυτό που έχετε, δεν καθορίζει αυτό που μπορείτε να γίνετε. Γιατί όχι εσύ!».

Simone Biles

Τα λόγια είναι περιττά για την Simone Biles, την 27χρονη αθλήτρια που έγραψε ιστορία στους Ολυμπιακούς του 2024. Να σημειωθεί πως πέντε από τις πιο δύσκολες ασκήσεις της ενόργανης γυμναστικής, έχουν πάρει το όνομά της.

Η επιστροφή της όμως στους Ολυμπιακούς Αγώνες, σηματοδότησε ίσως τη μεγαλύτερη της νίκη εναντίον του ίδιου της του εαυτού. Η ταλαντούχα αθλήτρια, τα τελευταία τρία χρόνια είχε αποχωρήσει από το άθλημα, κάνοντας ένα πολύ σημαντικό διάλειμμα για λόγους ψυχικής υγείας, όπως είχε αποκαλύψει, καθώς είχε δεχτεί και σεξουαλική κακοποίηση.

Επιστρέφοντας στο άθλημα της ρυθμικής, όχι μόνο σάρωσε στα χρυσά μετάλλια, άλλα έκανε και διεθνείς celebrities να ταξιδέψουν στο Παρίσι, μόνο και μόνο για να την δουν από κοντά και να την αποθεώσουν.

Μπορείς να κάνεις ένα συνολικό recap των Ολυμπιακών Αγώνων 2024, πατώντας εδώ.

Απόπειρα δολοφονίας Trump

Αν κάτι καθόρισε τους τελευταίους μήνες του 2024, αυτό ήταν φυσικά οι Αμερικανικές Εκλογές και πριν φτάσουμε σε αυτές, ήταν πολλά τα όσα στιγμάτισαν και την προεκλογική περίοδο των δυο υποψηφίων προέδρων.

Ιδιαίτερα για τον Donald Trump, ο οποίος δέχτηκε και απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του. Συγκεκριμένα, ήταν 13 Ιουλίου 2024, όταν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, έγινε στόχος απόπειρας δολοφονίας κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης προεκλογικής εκστρατείας στην Πενσυλβάνια.

Ένας 20χρονος δράστης, ο Τόμας Μάθιου Κρουκς, πυροβόλησε τον Trump στο αυτί χρησιμοποιώντας ημιαυτόματο όπλο. Ο Κρουκς, ο οποίος βρισκόταν στην οροφή ενός κοντινού κτηρίου, πυροβόλησε συνολικά οκτώ φορές, τραυματίζοντας επίσης θανάσιμα έναν παρευρισκόμενο και σοβαρά δύο ακόμα. Ο ίδιος εξουδετερώθηκε από την ομάδα ελεύθερων σκοπευτών της Μυστικής Υπηρεσίας λίγα δευτερόλεπτα μετά την επίθεση​.

Όσο για τον Donald Trump μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και έλαβε ιατρική φροντίδα για τα τραύματά του. Παρά την επίθεση, εμφανίστηκε σε δημόσια εκδήλωση δύο ημέρες αργότερα, φορώντας επίδεσμο στο αυτί του. Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με αιτήματα για αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας στις εκδηλώσεις προεκλογικών υποψηφίων​.

Brat Summer

Το "Brat Summer" ήταν μια από τις δημοφιλέστερες τάσεις για το καλοκαίρι του 2024 και στιγμάτισε την όλη χρονιά. Το trend ξεκίνησε από τη μουσικό Charli XCX και το νέο της άλμπουμ, Brat. Στην ουσία προωθεί μια ανέμελη, "άτακτη" προσέγγιση στη ζωή, ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους να εκφράζουν τον εαυτό τους χωρίς τύψεις.

«Είναι συνδυασμός ακριβών και καθημερινών επιλογών, με έμφαση στην αυθεντικότητα και μια δόση χάους»

Είναι συνδυασμός ακριβών και καθημερινών επιλογών, με έμφαση στην αυθεντικότητα και μια δόση χάους. Ένα παράδειγμα είναι η αισθητική που περιλαμβάνει φορέματα σε ένα έντονο πράσινο (εμπνευσμένο από το εξώφυλλο του άλμπουμ), βραδινές εξόδους, και μικρές εκκεντρικές λεπτομέρειες, όπως χειροποίητα διακοσμητικά ή παλιά αξεσουάρ​.

Η ίδια η Charli περιέγραψε τη φιλοσοφία αυτή ως μια ισορροπία μεταξύ πολυτέλειας και "ακαταστασίας", με έμφαση στη διασκέδαση, την ειλικρίνεια και την αυθορμητισμό. Οι θαυμαστές της υιοθέτησαν την τάση μέσω memes και εκδηλώσεων στα social media, τονίζοντας τη διασκέδαση και το χιούμορ ως βασικά χαρακτηριστικά.

Very demure, very mindful

Και από το ένα viral Tik Tok trend, περνάμε στο επόμενο. Είναι δύσκολο να περιγράψουμε τι ακριβώς αντιπροσωπεύει η viral τάση «very demure, very mindful», η οποία έφτασε σε κάθε οθόνη μέσα σε λίγες ώρες. Όποιος ξέρει, ξέρει και ένα viral βίντεο είναι αρκετό για να καταλάβει κανείς, τον λόγο που η συγκεκριμένη τάση αγαπήθηκε έντονα.

Ωστόσο, θα την περιγράφαμε ως έναν τρόπο ζωής που εστιάζει στη σεμνότητα, την προσοχή και την επίγνωση. Πήρε το όνομά της από ένα viral βίντεο της TikToker Jools Lebron, η οποία ανέδειξε αυτή τη φράση περιγράφοντας την επιλογή επαγγελματικού μακιγιάζ και ένδυσης που δείχνουν σεμνότητα και αυτοσυγκράτηση. Το βίντεο, γεμάτο χιούμορ και αυτοσαρκασμό, έγινε η βάση για μια πληθώρα memes και ερμηνειών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η τάση ενσαρκώνει μια στροφή προς την ήρεμη αυτοπεποίθηση, την πρόθεση στις επιλογές εμφάνισης και τον σεβασμό προς τον εαυτό και τους άλλους. Έχει γίνει meme σε διάφορες εφαρμογές όπως το TikTok και το Instagram, με χρήστες να χρησιμοποιούν τη φράση σαρκαστικά ή ως αναφορά στην πραότητα σε καθημερινές καταστάσεις. Μας λείπει ήδη.

Διαζύγιο Jennifer Lopez και Ben Affleck

Παραμένοντας στην pop κουλτούρα, αλλά αφήνοντας τα social, έχουμε έναν χωρισμό ο οποίος πολυσυζητήθηκε όσο λίγους, μιας και είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει και μάλιστα δραματικά. Το 2024 δεν ήταν μια τόσο ευχάριστη χρονιά για τον Ben Affleck και την Jennifer Lopez, οι οποίοι παρά τον παραμυθένιο τους έρωτα, αποφάσισαν να τραβήξουν και πάλι χωριστούς δρόμους, όπως ακριβώς είχε συμβεί πριν από περίπου 20 χρόνια, όταν και είχαν χωρίσει λίγο πριν τον γάμο τους.

Getty Ideal Images

Τι και αν ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε είκοσι χρόνια μετά, τον Ιούλιο του 2022, έμελλε να διαρκήσει μόλις δυο χρόνια, αφού το ζευγάρι χώρισε οριστικά το φθινόπωρο του 2024, γεμίζοντας απογοήτευση τους fans που εδώ και χρόνια τους ήθελαν φανατικά μαζί. Τελικά, κακός συνδυασμός ο Λέων με Λέων.

Σκάνδαλο P. Diddy

Σε μια υπόθεση που κυριολεκτικά στιγμάτισε το 2024 και σίγουρα με τον χειρότερο τρόπο, είναι και το σκάνδαλο του P. Diddy όπου ήρθαν στην επιφάνεια μια σειρά από κακουργηματικές πράξεις και βιασμοί, που μέχρι τώρα έμεναν ατιμώρητοι.

Το 2024 ήταν η χρονιά που ο Sean "Diddy" Combs (P. Diddy) βρέθηκε στο επίκεντρο πολλών σοβαρών κατηγοριών και νομικών υποθέσεων. Αυτές περιλαμβάνουν ισχυρισμούς για σεξουαλικές επιθέσεις, κακοποίηση και εκμετάλλευση από διάφορα άτομα, συμπεριλαμβανομένων πρώην συντρόφων και συνεργατών του. Ειδικότερα, η πρώην σύντροφός του, Cassie Ventura, υπέβαλε μήνυση εναντίον του το 2023, κατηγορώντας τον για βία, εξαναγκασμό σε σεξουαλικές πράξεις και άλλες μορφές κακοποίησης. Το ζήτημα λύθηκε εξωδικαστικά, αλλά πυροδότησε κύμα νέων κατηγοριών εναντίον του.

Getty Ideal Images

Μεταξύ των ισχυρισμών είναι περιστατικά βίας, όπως επίθεση που κατέληξε σε τραυματισμό της Ventura, εξαναγκασμός σε συμμετοχή σε «σεξουαλικές συνεδρίες» και παραβιάσεις της ιδιωτικής της ζωής. Επίσης, έχουν προκύψει κατηγορίες για σεξουαλικές επιθέσεις και από άλλα άτομα, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων που χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1990. Σε μια άλλη περίπτωση, ένας παραγωγός μουσικής ισχυρίστηκε ότι έπεσε θύμα ανεπιθύμητης σεξουαλικής παρενόχλησης από τον Combs​.

Η υπόθεση έχει πυροδοτήσει συζητήσεις για τη χρήση του Νόμου για τους Ενήλικους Επιζώντες στη Νέα Υόρκη, που επιτρέπει την επανεξέταση παλαιότερων περιπτώσεων σεξουαλικής κακοποίησης​.

Τέλος εποχής για τον Ραφαέλ Ναδάλ

Δεν γίνεται να μιλήσουμε για 2024, χωρίς να αναφερθούμε σε έναν αθλητή που καθιερώθηκε ως κορυφαίος των εποχών. Ο λόγος για τον Ραφαέλ Ναδάλ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι θα αποσυρθεί από το επαγγελματικό τένις μετά τους τελικούς του Davis Cup τον Νοέμβριο του 2024. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί το τέλος μιας καριέρας σχεδόν δύο δεκαετιών, κατά την οποία ο Ναδάλ κέρδισε 22 τίτλους Grand Slam και εδραιώθηκε στην κορυφή.

Η καριέρα του χαρακτηρίστηκε από την απόλυτη κυριαρχία του στο χώμα, όπου κατέκτησε 14 τίτλους στο Roland Garros, καθώς και την επίτευξη του Career Grand Slam σε ηλικία μόλις 24 ετών. Παράλληλα, ήταν ένας από τους «Big Three» του τένις, μαζί με τους Ρότζερ Φέντερερ και Νόβακ Τζόκοβιτς, σηματοδοτώντας μία από τις πιο επιτυχημένες εποχές του αθλήματος.

Τα τελευταία χρόνια, οι τραυματισμοί επηρέασαν σοβαρά την απόδοσή του, με τον ίδιο να δηλώνει ότι ήταν δύσκολο να αγωνίζεται χωρίς περιορισμούς. Παρά τα εμπόδια, ο Ναδάλ εξέφρασε ευγνωμοσύνη για την καριέρα του και ανυπομονεί να εκπροσωπήσει την Ισπανία στους τελευταίους του αγώνες. Κανείς φυσικά δεν ξεχνά και το μεγαλείο αθλητισμού που έδειξαν τόσο ο Ναδάλ, αλλά και ο Ρότζερ Φέντερερ, ο οποίος τον αποχαιρέτησε όπως του αξίζει.

Getty Ideal Images

Show Victoria’s Secret

Το Victoria's Secret Fashion Show επέστρεψε το 2024 μετά από 6 χρόνια απουσίας αφήνοντας το στίγμα του το 2024, χωρίς όμως να καταπλήξει ή να εντυπωσιάσει τους πάντες.

Με μια παρουσίαση στη Νέα Υόρκη που συνδύαζε τη λάμψη και τη γοητεία του παρελθόντος, θρυλικά μοντέλα επέστρεψαν στην πασαρέλα και χάρισαν ένα απόλυτο θέαμα, μαζί με την Ελληνίδα Ανθή Φακιδάρη.

Getty Ideal Images

Το σόου πραγματοποιήθηκε στο Duggal Greenhouse και περιλάμβανε βέβαια «μια ποικιλία μοντέλων», από κλασσικά «αγγελάκια» όπως η Adriana Lima και η Candice Swanepoel, μέχρι νέες παρουσίες όπως η Ashley Graham και η Alex Consani, προβάλλοντας γυναίκες διαφορετικών σωματότυπων, ηλικιών και πολιτισμικών καταβολών​.

Οι εμφανίσεις των μοντέλων συνοδεύτηκαν από μουσικές παραστάσεις υψηλού επιπέδου. Καλλιτέχνες όπως η Lisa από τις BLACKPINK, η Tyla και η θρυλική Cher έδωσαν τον ρυθμό στη βραδιά, προσφέροντας δυναμικές ερμηνείες που συμπλήρωσαν τη μαγεία της πασαρέλας​.

Getty Ideal Images

Η πασαρέλα παρουσίασε μια πλούσια γκάμα από λαμπερά φτερά, μεταλλικά κορμάκια και εντυπωσιακά κοστούμια, συνδυάζοντας το παραδοσιακό ύφος του brand με πιο σύγχρονες προσεγγίσεις. Το σόου έκλεισε με τον φωτισμό του Empire State Building, τονίζοντας τη σημασία της επιστροφής αυτής της εμβληματικής εκδήλωσης​.

Το ποιο θα είναι το μέλλον για την Victoria Secret είναι κάπως μετέωρο ωστόσο.

O Trump γίνεται πρόεδρος

Σε ένα από τα πρόσφατα γεγονότα που καθόρισαν την ιστορία για το 2024, είναι φυσικά και ο Donald Trump, ο οποίος κέρδισε τις προεδρικές εκλογές του 2024, σηματοδοτώντας την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο ως 47ος Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά στην ιστορία που ένας πρώην πρόεδρος ανακτά τη θέση μετά από ήττα. Η νίκη του Trump επετεύχθη σε ένα πλαίσιο έντονων πολιτικών διαιρέσεων, ενώ βασίστηκε σε μια εκστρατεία που επικεντρώθηκε σε ζητήματα όπως η μετανάστευση, το αυξημένο κόστος ζωής και η απογοήτευση από την τρέχουσα πολιτική κατάσταση.

Με υποψήφιο αντιπρόεδρο τον Τζ. Ντ. Βανς, ο Trump επανέλαβε δεσμεύσεις για φορολογικές μειώσεις, μαζικές απελάσεις και νέες εμπορικές πολιτικές. Η επιστροφή του συνέπεσε με ποινικές υποθέσεις που εκκρεμούν εναντίον του, οι οποίες αναμένεται να παγώσουν λόγω της προεδρικής ασυλίας​.