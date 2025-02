Tom Robbins: Ο «πιο επικίνδυνος συγγραφέας στον κόσμο» δεν μένει πια εδώ

Ο Tom Robbins, ο εμβληματικός Αμερικανός συγγραφέας γνωστός για το ανατρεπτικό του ύφος και τις ψυχεδελικές αφηγήσεις του, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Η είδηση του θανάτου του ανακοινώθηκε από τη σύζυγό του, Alexa Robbins, η οποία ανέφερε ότι ο συγγραφέας πέθανε, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του και τα πιστά του κατοικίδια.

Γεννημένος στις 22 Ιουλίου 1932 στο Blowing Rock της Βόρειας Καρολίνα, ο Robbins μεγάλωσε σε μια οικογένεια με βαθιές θρησκευτικές ρίζες, καθώς και οι δύο παππούδες του ήταν προτεστάντες ιεροκήρυκες. Σπούδασε δημοσιογραφία στο Washington and Lee University αλλά διέκοψε τις σπουδές του και υπηρέτησε στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του Πολέμου της Κορέας. Μετά την αποστράτευσή του, ενεπλάκη στη μποέμ σκηνή του Richmond, όπου οι ποιητικές του αναγνώσεις τον έκαναν γνωστό στους καλλιτεχνικούς κύκλους.

Το συγγραφικό του ντεμπούτο έγινε το 1971 με το μυθιστόρημα Another Roadside Attraction, ενώ το 1976 κυκλοφόρησε το Even Cowgirls Get the Blues, το οποίο αργότερα μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο από τον Gus Van Sant. Άλλα σημαντικά έργα του περιλαμβάνουν τα Still Life with Woodpecker (1980), Jitterbug Perfume (1984) και Skinny Legs and All (1990). Το 2014, δημοσίευσε την αυτοβιογραφία του με τίτλο Tibetan Peach Pie: A True Account of an Imaginative Life.

Photo by Ulf Andersen/Getty Images

Ο Robbins χαρακτηρίστηκε από τον Ιταλό κριτικό Fernanda Pivano ως «ο πιο επικίνδυνος συγγραφέας στον κόσμο», ενώ το περιοδικό Writer’s Digest τον κατέταξε στους 100 καλύτερους συγγραφείς του 20ού αιώνα. Το 2012, έλαβε το Βραβείο Λογοτεχνικής Δια Βίου Επιτεύξεως από τη Βιβλιοθήκη της Βιρτζίνια.