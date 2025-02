SNL50: Από την Emma Stone με τις τσέπες γεμάτες ποπ κορν στην Kim Kardashian, όλοι ήταν εκεί

Η Kim Kardashian ήταν επίσης εκθαμβωτική, επιλέγοντας ένα body-hugging, off-the-shoulder gown που τόνιζε τις διάσημες καμπύλες της. Η Kim γνωρίζει καλά τη δύναμη του μινιμαλισμού και εδώ επένδυσε σε καθαρή γραμμή, λαμπερό ύφασμα και διακριτικά κοσμήματα, αφήνοντας το attitude της να κάνει το υπόλοιπο.

Η Miley Cyrus, με τη χαρακτηριστική της rock-glam αισθητική, εμφανίστηκε με ένα gothic showgirl σύνολο που συνδύαζε διαφάνειες, δαντέλα και τολμηρές γραμμές. Στη σκηνή, έδωσε μια εκρηκτική ερμηνεία του "Flowers", καθώς και μια συγκλονιστική διασκευή του "Crazy Little Thing Called Love" των Queen μαζί με τη Brittany Howard.

Η Lady Gaga, πάντα απρόβλεπτη, επέλεξε ένα μαύρο βελούδινο gown, αλλά το twist ήρθε στη σκηνή, όταν, παρέα με τον Andy Samberg, ερμήνευσε το “Shallow” αρχικά… καταστρέφοντάς το επίτηδες, για να συνεχίσει με το κλασικό SNL parody banger, "Dick in a Box". Το highlight; Ένα χοντροκομμένα αστείο αξεσουάρ δεμένο στη μέση της, που έκανε το κοινό να ξεσπάσει σε γέλια.

Μουσικές και ανατρεπτικές στιγμές

Η μουσική βραδιά ήταν γεμάτη απρόβλεπτες συνεργασίες και νοσταλγικές στιγμές. Η Cher αποθεώθηκε με το "If I Could Turn Back Time", ενώ οι Bad Bunny, Post Malone, The Backstreet Boys και οι The B-52’s ξεσήκωσαν το κοινό. Φυσικά, δεν έλειπαν οι Will Ferrell και Ana Gasteyer, που ερμήνευσαν με τον δικό τους σαρκαστικό τρόπο το "Denial is a River" της Doechii.

Οι εορτασμοί συνεχίστηκαν την Κυριακή με το SNL50: The Anniversary Special, το οποίο μεταδόθηκε από το NBC. Ένα ακόμα λαμπερό κόκκινο χαλί στήθηκε για τη μεγάλη τηλεοπτική προβολή, με ακόμα περισσότερους celebrities να δίνουν το «παρών» για να γιορτάσουν τον μισό αιώνα αυτού του θρυλικού σόου.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις εμφανίσεις που εντυπωσίασαν:

Photo by Udo Salters/Patrick McMullan via Getty Images

Photo by NBC/Noam Galai/NBC via Getty Images