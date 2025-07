Rosie Roche- Ποια ήταν η 20χρονη ξαδέρφη του πρίγκιπα Harry και William που βρέθηκε νεκρή στο πατρικό της

Μια τραγική απώλεια βυθίζει στο πένθος τη βρετανική αριστοκρατία και την οικογένεια Σπένσερ. Η Rosie Roche, φοιτήτρια Αγγλικής Φιλολογίας στο πανεπιστήμιο του Ντάραμ και εγγονή του θείου της πριγκίπισσας Diana, βρέθηκε νεκρή στο πατρικό της σπίτι στο Νόρτον του Ουίλτσιρ, μόλις στα 20 της χρόνια. Η είδηση προκαλεί θλίψη και προβληματισμό, καθώς αποτελεί τη δεύτερη απώλεια νεαρού μέλους του ευρύτερου βασιλικού περιβάλλοντος σε διάστημα ενάμιση έτους.

