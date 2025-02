Παντρεύτηκε η Δόμνα Μιχαηλίδου – Βρήκαμε το φόρεμα που επέλεξε στον γάμο της

Lauren Ralph Lauren

Αμέσως μετά την τελετή, το ζευγάρι γιόρτασε τον γάμο του με αγαπημένους φίλους και συγγενείς σε μαγαζί στον Πειραιά, σε ένα χαλαρό και ζεστό κλίμα.

Η εμφάνιση της Δόμνας Μιχαηλίδου μάς υπενθύμισε ότι το less is more εξακολουθεί να είναι ο πιο κομψός κανόνας στη μόδα, ειδικά για τις νύφες που αγαπούν το σύγχρονο, chic και ανεπιτήδευτα elegant bridal style.