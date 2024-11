Kai Trump: Ποια είναι η 17χρονη εγγονή του Donald Trump που ξεχώρισε στην πανηγυρική ομιλία του

Η Κai ωστόσο κατάφερε να ξεχωρίσει και στη νικητήρια ομιλία του νέου πλανητάρχη. Η ομιλία μεταδόθηκε στις 3 το πρωί (τοπική ώρα) και ήταν ένα είδος πανηγυρικής ομιλίας για τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, που επανεξελέγη στην προεδρία της χώρας.

Καθώς μιλούσε, η 17χρονη κόρη του γιου του, Donald (Don) Trump Junior, βρέθηκε στο επίκεντρο, πλαισιωμένη από την κόρη του Trump, Ivanka, και τον γαμπρό του, Jared Kushner. Η εντυπωσιακή νεαρή κοπέλα φόρεσε ένα μαύρο μίνι φόρεμα με παγιέτες και τιράντες, το οποίο συνδύασε με χρυσά πέδιλα, ενώ επέλεξε να αφήσει τα μακριά, ίσια μαλλιά της κάτω.

No one works harder or cares more about the American people. Congratulations Grandpa, I love you! , the future gonna be fantastic 🇺🇸 pic.twitter.com/ojpjSoCTQc