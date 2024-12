Η Άσμα αλ Άσαντ ζητά διαζύγιο – Τι απαντά το Κρεμλίνο

Σύμφωνα με δημοσιεύματα τουρκικών και αραβικών ΜΜΕ, η Άσμα αλ Άσαντ επιδιώκει να χωρίσει και να μετακομίσει στο Λονδίνο, μολονότι είναι πλέον ανεπιθύμητη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Η Άσμα αλ Άσαντ, σύζυγος του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, φέρεται να κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, εκφράζοντας την επιθυμία να επιστρέψει στο Λονδίνο, όπου πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής της πριν παντρευτεί τον Μπασάρ αλ Άσαντ», αναφέρουν τα δημοσιεύματα.

Η σύζυγος του έκπτωτου δικτάτορα της Συρίας φέρεται να αποτάνθηκε σε ρωσικό δικαστήριο και να ζήτησε ειδική άδεια για να εγκαταλείψει την πρωτεύουσα της Ρωσίας, όπου διέφυγαν με τον άνδρα της μετά την πτώση του καθεστώτος του. Ο λόγος μάλιστα που επικαλείται διαζύγιο και επιστροφή, είναι προκειμένου να λάβει την κατάλληλη ιατρική βοήθεια για θέματα υγείας.

Το αίτημά της φέρεται να εξετάζεται από τις ρωσικές Αρχές.

