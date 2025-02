Δάκρυα τρόμου για τη Ραντουκάνου – Εμμονικός θαυμαστής που τη στοιχειώνει βρέθηκε στις κερκίδες

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η διάσημη τενίστρια, αντιμετωπίζει ένα παρόμοιο και τρομακτικό περιστατικό. Η 22χρονη Έμα έχει παρελθόν με έναν stalker στην Βρετανία, ο οποίος την παρακολουθούσε εμμονικά και μάλιστα είχε εισβάλλει στο σπίτι της, προκειμένου να κλέψει ένα παπούτσι της.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο άνδρας που προκάλεσε την αναστάτωση στην Ραντουκάνου κατά τη διάρκεια του αγώνα της στο Ντουμπάι, δεν είναι ο ίδιος με τον Άμριτ Μάγκαρ, τον stalker από τη Βρετανία που είχε παρενοχλήσει την τενίστρια το 2022. Συγκεκριμένα, το 2022, η Ραντουκάνου είχε εξασφαλίσει πενταετή περιοριστική εντολή εναντίον του Άμριτ Μάγκαρ, ο οποίος είχε επισκεφθεί το σπίτι της τρεις φορές μετά τη νίκη της στο US Open το 2021.

Στο πρόσφατο περιστατικό στο Ντουμπάι, η WTA ανέφερε ότι ο άνδρας που προκάλεσε την αναστάτωση είχε προσεγγίσει τη Ραντουκάνου σε δημόσιο χώρο την προηγούμενη ημέρα και εντοπίστηκε στις πρώτες σειρές των κερκίδων κατά τη διάρκεια του αγώνα της. Αν και και τα δύο περιστατικά αφορούν εμμονική συμπεριφορά προς την ίδια αθλήτρια, δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι πρόκειται για το ίδιο άτομο.

Πριν λίγα χρόνια, ένας άνεργος, πρώην ντελιβεράς της Amazon, εντόπισε τη διεύθυνσή της Ραντουκάνου και άρχισε να της αφήνει σημειώματα, λουλούδια, ακόμη και χριστουγεννιάτικα στολίδια. Ο 35χρονος Αρμίτ Μαγκάρ είχε γράψει, μεταξύ άλλων, ένα σημείωμα για την Έμα: «Σου αξίζει αγάπη», της έγραφε.

Μια άλλη φορά, ο ίδιος άνδρας σχεδίασε έναν χάρτη με την απόσταση που είχε περπατήσει από το Έντγκουαρ στο βόρειο Λονδίνο, με την ελπίδα να τη συναντήσει. Επίσης, τον περασμένο Δεκέμβριο της στόλισε δέντρο στον μπροστινό κήπο του σπιτιού της με χριστουγεννιάτικα φωτάκια, ενώ δεν δίστασε να κλέψει και ένα αθλητικό παπούτσι του πατέρα της νομίζοντας ότι της ανήκει.

Ο Μαγκάρ κρίθηκε ένοχος από το δικαστήριο «Βromley Magistrates' Court» και η ποινή του ήταν η έκδοση περιοριστικών μέτρων για 5 χρόνια. Όταν συνελήφθη από την αστυνομία, ο Μαγκάρ είχε στην τσάντα του το παπούτσιο του πατέρα της Έμα και, όπως είπε στους αστυνομικούς, «ήθελε ένα ενθύμιο από την τενίστρια».

Η Βρετανίδα πρωταθλήτρια εξέφρασε τότε την επιθυμία να μετακομίσει σε ένα νέο σπίτι, καθώς δεν ένιωθε καθόλου ασφαλής και είχε χάσει την ελευθερία της, όπως δήλωσε.

Την πρώτη φορά, ο stalker έφτασε στην πόρτα της Έμα με ένα μπουκέτο λουλούδια και ένα σημείωμα, και ήρθε αντιμέτωπος με τους γονείς της Ραντουκάνου. Υποστήριξε ότι ήταν ντελιβεράς που άφηνε τα δώρα κάποιου άλλου.

Στη δεύτερη επίσκεψη, έβαλε έναν κόκκινο φάκελο στο γραμματοκιβώτιο, μέσα στον οποίο υπήρχε ένας «χάρτη» που έδειχνε την απόσταση που είχε διανύσει από το σπίτι του στο Έντγκουαρ μέχρι το σπίτι της τενίστριας. Δύο μέρες αργότερα, ο Μαγκάρ πήγε και πάλι στο σπίτι της Βρετανίδας πρωταθλήτριας κλέβοντας ένα παπούτσι του πατέρα της ως «ενθύμιο».

Από τις κάμερες ασφαλείας του σπιτιού, οι γονείς της Έμα κατάλαβαν ότι ο απρόσκλητος επισκέπτης ήταν το ίδιο πρόσωπο και κάλεσαν την αστυνομία.

Απευθυνόμενος στους δικαστές, ο Μαγκάρ δήλωσε ότι «ντρεπόταν» τώρα που ήξερε ότι οι πράξεις του είχαν στενοχωρήσει την νεαρή τενίστρια. Τελικά ο άνδρας αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση και έκδοση πενταετούς περιοριστικού μέτρου. Βάσει της απόφασης, ο Μάγκαρ δεν μπορούσε να πλησιάσει την τενίστρια σε απόσταση μικρότερη των 1,6 χιλιομέτρων.

