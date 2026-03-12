5 σπουδαίοι ηθοποιοί που δεν κέρδισαν ποτέ υποψηφιότητα για Oscar

Τελικά μήπως τα Όσκαρ δεν είναι πάντα ο καλύτερος δείκτης ταλέντου και προσφοράς στον κινηματογράφο;

ΑΠΟ ΤΟΝΙΑ ΤΖΑΦΕΡΗ

Βρισκόμαστε λίγες ημέρες μακριά από τα φετινά Oscars, ανυπομονώντας να μάθουμε τους νικητές. Ο θεσμός φυσικά έχει κερδίσει και πάλι την προσοχή μας, και πώς να μην την κερδίσει άλλωστε, αφού ένα βραβείο Oscar, αποτελεί την απόλυτη αναγνώριση για έναν ηθοποιό, την μεγαλύτερη κινηματογραφική επιτυχία στον κόσμο. Ωστόσο, υπάρχουν σπουδαίοι ηθοποιοί που, παρά τις αξέχαστες ερμηνείες τους, δεν έλαβαν ποτέ -όχι απλά ένα βραβείο- αλλά ούτε μια υποψηφιότητα για Oscar.

Παρακάτω θα δούμε πέντε περιπτώσεις ηθοποιών που, αν και λατρεύτηκαν από το κοινό και αναγνωρίστηκαν όσο τους άξιζε από κριτικούς και δεν έφτασαν ποτέ μέχρι την υποψηφιότητα.

1. Jim Carrey

Ο Jim Carrey έγινε διάσημος μέσα από τις κωμικές ερμηνείες του σε ταινίες όπως Ace Ventura (1994), Dumb and Dumber (1994) και The Mask (1994). Ωστόσο, η πραγματική του ερμηνευτική δύναμη φάνηκε σε πιο δραματικούς ρόλους, όπως στο The Truman Show (1998) και το Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004).

Παρότι κέρδισε δύο Χρυσές Σφαίρες, η Ακαδημία δεν του χάρισε ποτέ ούτε μία υποψηφιότητα. Ο ίδιος έχει εκφράσει την απογοήτευσή του, θεωρώντας ότι η Ακαδημία υποτιμά τους ηθοποιούς που ξεκίνησαν από το κωμικό είδος.

2. Donald Sutherland

Ο Donald Sutherland υπήρξε ένας από τους πιο εμβληματικούς ηθοποιούς της γενιάς του, με καριέρα που ξεπέρασε τις έξι δεκαετίες. Είχε πρωταγωνιστήσει σε αριστουργήματα όπως MASH (1970), Don’t Look Now (1973), Ordinary People (1980) και JFK (1991). Παρόλα αυτά, η Ακαδημία δεν του έδωσε ποτέ υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Το 2017, αναγνωρίζοντας την αδικία, του απονεμήθηκε ένα Τιμητικό Όσκαρ για τη συνολική του προσφορά στον κινηματογράφο – αλλά χωρίς να έχει λάβει ποτέ επίσημη υποψηφιότητα.

3. Marilyn Monroe

Η Marilyn Monroe δεν ήταν απλώς μια όμορφη ηθοποιός – ήταν ένα ταλέντο που ξεπέρασε τις προκαταλήψεις της εποχής της. Σε ταινίες όπως το Some Like It Hot (1959), Bus Stop (1956) και The Misfits (1961), απέδειξε ότι μπορούσε να ερμηνεύσει με βάθος και συναίσθημα.

Παρά το γεγονός ότι κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα για το Some Like It Hot, η Ακαδημία δεν την αναγνώρισε ποτέ με μια υποψηφιότητα. Η απουσία της από τις λίστες των Oscar θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες αδικίες στην ιστορία του θεσμού.

4. Alan Rickman

Ο Alan Rickman ήταν ένας από τους πιο αγαπητούς Βρετανούς ηθοποιούς, γνωστός για τον εμβληματικό ρόλο του ως Hans Gruber στο Die Hard (1988) και ως Severus Snape στη σειρά ταινιών Harry Potter. Επιπλέον, εντυπωσίασε με τις ερμηνείες του σε Sense and Sensibility (1995) και Love Actually (2003).

Παρά την αναγνωρισμένη υποκριτική του ικανότητα και το ξεχωριστό του ταλέντο, δεν βρέθηκε ποτέ στη λίστα των υποψηφιοτήτων της Ακαδημίας. Η παράλειψη αυτή προκάλεσε αντιδράσεις μετά τον θάνατό του το 2016, με πολλούς να υποστηρίζουν ότι του άξιζε έστω μία υποψηφιότητα.

5. Steve Buscemi

Ο Steve Buscemi είναι ένας από τους κορυφαίους ηθοποιούς χαρακτήρων του Χόλιγουντ. Έχει χαρίσει αξέχαστες ερμηνείες σε ταινίες όπως Fargo (1996), Reservoir Dogs (1992), The Big Lebowski (1998) και Ghost World (2001).

Ωστόσο, παρά την τεράστια επιρροή του στο ανεξάρτητο σινεμά και τις αναγνωρισμένες ερμηνείες του, δεν προτάθηκε ποτέ για βραβείο Oscar. Η επιτυχία του στη σειρά Boardwalk Empire (2010-2014), που του χάρισε μια Χρυσή Σφαίρα, δεν ήταν αρκετή για να του δώσει μια θέση στην ιστορία των Oscar.

Αυτά τα 5 παραδείγματα, ίσως είναι τελικά αρκετά για να καταλάβουμε πως τα βραβεία Oscar δεν είναι πάντα ο καλύτερος δείκτης ταλέντου και προσφοράς στον κινηματογράφο. Πολλοί σπουδαίοι ηθοποιοί αγνοήθηκαν από την Ακαδημία, ενώ άλλοι, λιγότερο αναγνωρισμένοι, βρέθηκαν υποψήφιοι και κέρδισαν. Παρά την απουσία ενός αγαλματιδίου και μιας σπουδαίας υποψηφιότητας, οι πέντε αυτοί ηθοποιοί αδιαμφισβήτητα άφησαν ανεξίτηλο το σημάδι τους στην έβδομη τέχνη.

