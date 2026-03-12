5 σπουδαίοι ηθοποιοί που δεν κέρδισαν ποτέ υποψηφιότητα για Oscar

Βρισκόμαστε λίγες ημέρες μακριά από τα φετινά Oscars, ανυπομονώντας να μάθουμε τους νικητές. Ο θεσμός φυσικά έχει κερδίσει και πάλι την προσοχή μας, και πώς να μην την κερδίσει άλλωστε, αφού ένα βραβείο Oscar, αποτελεί την απόλυτη αναγνώριση για έναν ηθοποιό, την μεγαλύτερη κινηματογραφική επιτυχία στον κόσμο. Ωστόσο, υπάρχουν σπουδαίοι ηθοποιοί που, παρά τις αξέχαστες ερμηνείες τους, δεν έλαβαν ποτέ -όχι απλά ένα βραβείο- αλλά ούτε μια υποψηφιότητα για Oscar.
Παρακάτω θα δούμε πέντε περιπτώσεις ηθοποιών που, αν και λατρεύτηκαν από το κοινό και αναγνωρίστηκαν όσο τους άξιζε από κριτικούς και δεν έφτασαν ποτέ μέχρι την υποψηφιότητα.
1. Jim Carrey
Ο Jim Carrey έγινε διάσημος μέσα από τις κωμικές ερμηνείες του σε ταινίες όπως Ace Ventura (1994), Dumb and Dumber (1994) και The Mask (1994). Ωστόσο, η πραγματική του ερμηνευτική δύναμη φάνηκε σε πιο δραματικούς ρόλους, όπως στο The Truman Show (1998) και το Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004).