5 (ήδη) δισεκατομμυριούχοι που εισέπραξαν εξωφρενικά κέρδη μετά τη νίκη του Donald Trump

«Μεγαλύτεροι κερδισμένοι των εκλογών ήταν φυσικά ο Elon Musk, ο Larry Ellison, o Warren Bufffet, ο Jeff Bezos και ο Larry Page», αναφέρουν τα δημοσιεύματα. «Το net worth τους, δηλαδή η καθαρή αξία όλων των περιουσιακών τους στοιχείων, εκτοξεύτηκε την Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου».

Πως κυμαίνονται οι περιουσίες των 5 δισεκατομμυριούχων μετά τις Αμερικανικές Εκλογές, σύμφωνα με την Wall Street

Ο υπολογισμός του net worth λαμβάνει υπόψιν και τις μετοχές που κατέχει κάποιος, έτσι αν η τιμή της μετοχής της Tesla παρουσιάσει δραματικές μεταβολές, τότε το ίδιο θα συμβεί και στην περιουσία του Elon Musk, ο οποίος κατέχει το 22,3% της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Όπως και έγινε, με την μετοχή της Tesla να παρουσιάζει 15% αύξηση στις τελευταίες 24 ώρες, με την συνολική κεφαλαιοποίησή της να ανέρχεται πια στα 903 δισεκατομμύρια δολάρια.

Tην Τετάρτη 6 Νοεμβρίου -αφού είχε οριστικοποιηθεί το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ- οι πέντε δισεκατομμυριούχοι αποκόμισαν σχεδόν $53 δισεκατομμύρια μέχρι το κλείσιμο των αγορών, με τους επενδυτές προφανώς να εκτιμούν ότι οι πολιτικές του Donald Trump θα οδηγήσουν σε πολύ συγκεκριμένα εταιρικά κέρδη.

Ημερήσιο κέρδος για τον Elon Musk: $20,9 δισεκατομμύρια δολάρια

Περιουσιακά στοιχεία: $285,6 δισεκατομμύρια δολάρια

Ο ισχυρός άνδρας της Tesla και της SpaceX είδε τον πλούτο του να αυξάνεται κατά $20,9 δισεκατομμύρια την Τετάρτη, εδραιώνοντας περαιτέρω τη θέση του ως ο πλουσιότερος άνθρωπος του πλανήτη, με περιουσία που ξεπερνά τα $285 δισεκατομμύρια. Αναμένεται μάλιστα να αναλάβει θέση και στη νέα κυβέρνηση.

Larry Ellison. 4th-richest man in the world. Owns a big chunk of Hawaii, where his pal Elon stayed when he launched his Twitter bid. Owns a chunk of Twitter. Backs Donald Trump. Is buying CBS/Paramount for his son David.



We really ought to spend more time talking about him. pic.twitter.com/dfeh2gabRm