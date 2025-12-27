ΤΟ ΒΗΜΑ logo

Δημήτρης Χορν- Ποιος ήταν ο αληθινός μεγάλος έρωτας του;

Λαμπέτη και Χορν στο “Κορίτσι με τα μαύρα”.

Για το κοινό ακόμη και σήμερα ο μεγάλος ηθοποιός είναι πάντα το έτερο ήμισυ της Έλλης Λαμπέτη. Η αλήθεια όμως είναι διαφορετική…

ΑΠΟ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αγαπημένος πρωταγωνιστής του θεάτρου και του κινηματογράφου, o Δημήτρης Χορν είχε κάνει δύο γάμους, στη συνείδηση του κοινού ωστόσο, είναι πάντα συνδεδεμένος άρρηκτα με την Έλλη Λαμπέτη, ακόμα και σήμερα. Πέρα από την θεατρική συνεργασία που κράτησε σχεδόν δέκα χρόνια και τις εμβληματικές κινηματογραφικές ταινίες στις οποίες συμπρωταγωνίστησαν, οι δύο ηθοποιοί έζησαν έναν παθιασμένο έρωτα που έγινε ο λόγος που επισπεύσθηκε το διαζύγιο του Μάριου Πλωρίτη και της Λαμπέτη, αλλά και που ο Χορν πήρε διαζύγιο από την πρώτη του γυναίκα, τη Ρίτα Φιλίππου.

"Την πρώτη μου γυναίκα, τη Ρίτα Φιλίππου, την απατούσα συνεχώς και της το έλεγα" είχε πει ο Χορν σε συνέντευξη. Ο έρωτας με τη Λαμπέτη ήταν θυελλώδης, όμως σε αντίθεση με τα όσα πίστευε το κοινό δεν ήταν εκείνη η γυναίκα της ζωής του, όπως ομολογούσε και ο ίδιος. "Ήμασταν μαζί επτά χρόνια. Αφόρητη ζηλιάρα. Δεν τολμούσα ούτε βλέμμα να ρίξω σε άλλη γυναίκα. Γινόταν χαλασμός. Ζήλευα κι εγώ ελεεινά. Όταν με άφησε, ήμουν σαν ταύρος εν υαλοπωλείω. Πληγώθηκε ο εγωισμός μου. Δεν μπορώ να πω πως δεν την αγάπησα. Και τη θαύμαζα πολύ ως ηθοποιό. Αλλά δεν ήταν η γυναίκα της ζωής μου''.

«Μετά τον χωρισμό τον αγάπησα περισσότερο» έλεγε η Λαμπέτη για τον Χορν.

«Με τον Τάκη ζήσαμε ωραία εφτά χρόνια. Ωραία, βέβαια, είναι ένας λόγος. Έρωτας με δόντια-τρωγόμαστε κι αγαπιόμαστε συγχρόνως» θα έλεγε η Λαμπέτη στη Φρίντα Μπίουμπι στις σελίδες της βιογραφίας της «Η τελευταία παράσταση» . «Ήταν τότε, όταν σμίξαμε, που ο Βόκοβιτς είχε πει το περίφημο ”Για να δούμε πως θα ταιριάξουν οι Βερσαλίες με τα Βίλλια”. Δηλαδή, ο Χορν με την υψηλή καταγωγή κι εγώ η χωριατοπούλα. Και νομίζω ότι δεν είχε κι άδικο, γιατί η κοινωνική διαφορά μας, η διαφορά αγωγής, επιπέδου, συνηθειών, ήταν μια από τις βαθύτερες αιτίες που τελικά χωρίσαμε.

Εκείνος ήταν κοσμικός. Του άρεσε να διασκεδάζει, να βγαίνει, να έχει έναν ολόκληρο κόσμο γύρω του. Μάγευε με την προσωπικότητά τoυ, άρεσε στις συντροφιές για το χιούμορ του, για τα ευφυολογήματά του. Ήταν πάντα άψογος στην εμφάνιση, τα πουκάμισά του ποτέ έτοιμα, πάντα παραγγελία.

"Είχαμε γνωριστεί πριν από πολλά χρόνια, όταν ήμασταν πολύ νέοι" έλεγε ο Χορν για την Άννα Γουλανδρή. "Θυμάμαι πως το πρώτο πράγμα που μου έκανε εντύπωση ήταν το αστραφτερό χαμόγελο της..."

Εκείνο που μας ένωνε πολύ, ήταν η ισοτιμία. Θαυμάζαμε ο ένας τον άλλον, είχαμε αμοιβαία εκτίμηση για τη δουλειά μας, για το ταλέντο μας. Μας άρεσε αυτή η ζωή, να γυρίζουμε στο σπίτι μαζί, να έχουμε κοινά ενδιαφέροντα. Δεν παντρευτήκαμε, αλλά ζήσαμε μαζί εφτά χρόνια. Για μένα, μετά από εκείνον τον ανεξήγητο, τον τρανό, τον μεταφυσικό πρώτο έρωτά μου, ο Χορν ήταν ο πιο μεγάλος. Κι όταν χωρίσαμε και δεν τρωγόμαστε πια, τον αγαπούσα ακόμα περισσότερο.»

''Ήταν ένας μεγάλος, σφοδρός έρωτας, αλλά το καταστάλαγμα της αγάπης ήταν με τη δεύτερη γυναίκα του, την Άννα Γουλανδρή. Νομίζω ότι την αγάπησε πολύ την Άννα, όπως και η Άννα τον αγάπησε πάρα πολύ'' θα διηγείτο μετά το θάνατο του ηθοποιού ο έμπιστος γραμματέας του, Θεοδόσης Ισαακίδης.

"Ο πρώτος εντυπωσιακός γάμος του 1967 έγινε εντελώς αθόρυβα, σχεδόν συνωμοτικά" έγραφε η εφημερίδα ''Μεσημβρινή'' στο φύλλο της 23ης Ιανουαρίου του 1967.

Η όμορφη Άννα Γουλανδρή, που έγινε η δεύτερη σύζυγος του μεγάλου ηθοποιού, ήταν κόρη του Νικόλα Γουλανδρή, της γνωστής εφοπλιστικής οικογενείας. Η γνωριμία της με τον Χορν ήταν παλαιά. "Είχαμε γνωριστεί πριν από πολλά χρόνια, όταν ήμασταν πολύ νέοι" έλεγε ο Χορν. "Θυμάμαι πως το πρώτο πράγμα που μου έκανε εντύπωση ήταν το αστραφτερό χαμόγελο της...". Η Άννα Γουλανδρή όμως ήταν παντρεμένη με τον πρέσβη και κατοπινό αυλάρχη του βασιλιά Κωνσταντίνου, Λεωνίδα Παπάγο. Όταν οι δυο τους συναντήθηκαν ξανά, δεν υπήρχαν πλέον εμπόδια.

Ο Δημήτρης Χορν και η Άννα Γουλανδρή έζησαν μαζί 20 ευτυχισμένα χρόνια. Τους χώρισε μόνο ο θάνατος της αγαπημένης συζύγου του ηθοποιού, που δεν ξεπέρασε ποτέ την απώλεια της.

"Ο πρώτος εντυπωσιακός γάμος του 1967 έγινε εντελώς αθόρυβα, σχεδόν συνωμοτικά" έγραφε η εφημερίδα ''Μεσημβρινή'' στο φύλλο της 23ης Ιανουαρίου του 1967. Ελάχιστοι φίλοι μαζεύτηκαν το Σάββατο το βράδυ στο παρεκκλήσι Αμαλιείου όπου παντρεύτηκε ο κ. Τάκης Χορν με την κ. Άννα Γουλανδρή. Έτσι μετά την Πρεμιέρα του "Ιβάνωφ", ο εκλεκτός ηθοποιός είχε την πρεμιέρα μιας καινούργιας ζωής. Και όπως πάντα με τις καλύτερες προοπτικές..."'.

"Η Άννα Γουλανδρή είναι ένας από τους ανθρώπους που εκτιμώ και θαυμάζω για την ενεργητικότητα, τη δημιουργικότητα και τη φαντασία της" έλεγε ο Χορν για την αγαπημένη του Άννα, που λάτρευε τη ζωγραφική. Είχε μαζί της ένα δεσμό κρυφό, ερωτικό. Τους καρπούς της σχέσης τους γνώριζε μόνο η οικογένεια... Μαζί δημιουργούν το Ίδρυμα Γουλανδρή Χορν.

Ο Δημήτρης Χορν και η Άννα Γουλανδρή θα ζήσουν μαζί 20 ευτυχισμένα χρόνια. Ο θάνατός της από καρκίνο το 1988 ήταν για εκείνον ένα ισχυρό πλήγμα που δυσκολεύτηκε πολύ να ξεπεράσει. "Την αγάπησα πάρα πολύ" έλεγε για εκείνη μέχρι το δικό του τέλος, που ήρθε στις 16 Ιανουαρίου του 1998...

