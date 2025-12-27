Δημήτρης Χορν- Ποιος ήταν ο αληθινός μεγάλος έρωτας του;

Εκείνος ήταν κοσμικός. Του άρεσε να διασκεδάζει, να βγαίνει, να έχει έναν ολόκληρο κόσμο γύρω του. Μάγευε με την προσωπικότητά τoυ, άρεσε στις συντροφιές για το χιούμορ του, για τα ευφυολογήματά του. Ήταν πάντα άψογος στην εμφάνιση, τα πουκάμισά του ποτέ έτοιμα, πάντα παραγγελία.

''Ήταν ένας μεγάλος, σφοδρός έρωτας, αλλά το καταστάλαγμα της αγάπης ήταν με τη δεύτερη γυναίκα του, την Άννα Γουλανδρή. Νομίζω ότι την αγάπησε πολύ την Άννα, όπως και η Άννα τον αγάπησε πάρα πολύ'' θα διηγείτο μετά το θάνατο του ηθοποιού ο έμπιστος γραμματέας του, Θεοδόσης Ισαακίδης.

"Είχαμε γνωριστεί πριν από πολλά χρόνια, όταν ήμασταν πολύ νέοι" έλεγε ο Χορν για την Άννα Γουλανδρή. "Θυμάμαι πως το πρώτο πράγμα που μου έκανε εντύπωση ήταν το αστραφτερό χαμόγελο της..."

Εκείνο που μας ένωνε πολύ, ήταν η ισοτιμία. Θαυμάζαμε ο ένας τον άλλον, είχαμε αμοιβαία εκτίμηση για τη δουλειά μας, για το ταλέντο μας. Μας άρεσε αυτή η ζωή, να γυρίζουμε στο σπίτι μαζί, να έχουμε κοινά ενδιαφέροντα. Δεν παντρευτήκαμε, αλλά ζήσαμε μαζί εφτά χρόνια. Για μένα, μετά από εκείνον τον ανεξήγητο, τον τρανό, τον μεταφυσικό πρώτο έρωτά μου, ο Χορν ήταν ο πιο μεγάλος. Κι όταν χωρίσαμε και δεν τρωγόμαστε πια, τον αγαπούσα ακόμα περισσότερο.»

Η όμορφη Άννα Γουλανδρή, που έγινε η δεύτερη σύζυγος του μεγάλου ηθοποιού, ήταν κόρη του Νικόλα Γουλανδρή, της γνωστής εφοπλιστικής οικογενείας. Η γνωριμία της με τον Χορν ήταν παλαιά. Η Άννα Γουλανδρή όμως ήταν παντρεμένη με τον πρέσβη και κατοπινό αυλάρχη του βασιλιά Κωνσταντίνου, Λεωνίδα Παπάγο. Όταν οι δυο τους συναντήθηκαν ξανά, δεν υπήρχαν πλέον εμπόδια.

Ο Δημήτρης Χορν και η Άννα Γουλανδρή έζησαν μαζί 20 ευτυχισμένα χρόνια. Τους χώρισε μόνο ο θάνατος της αγαπημένης συζύγου του ηθοποιού, που δεν ξεπέρασε ποτέ την απώλεια της.

"Ο πρώτος εντυπωσιακός γάμος του 1967 έγινε εντελώς αθόρυβα, σχεδόν συνωμοτικά" έγραφε η εφημερίδα ''Μεσημβρινή'' στο φύλλο της 23ης Ιανουαρίου του 1967. Ελάχιστοι φίλοι μαζεύτηκαν το Σάββατο το βράδυ στο παρεκκλήσι Αμαλιείου όπου παντρεύτηκε ο κ. Τάκης Χορν με την κ. Άννα Γουλανδρή. Έτσι μετά την Πρεμιέρα του "Ιβάνωφ", ο εκλεκτός ηθοποιός είχε την πρεμιέρα μιας καινούργιας ζωής. Και όπως πάντα με τις καλύτερες προοπτικές..."'.

"Η Άννα Γουλανδρή είναι ένας από τους ανθρώπους που εκτιμώ και θαυμάζω για την ενεργητικότητα, τη δημιουργικότητα και τη φαντασία της" έλεγε ο Χορν για την αγαπημένη του Άννα, που λάτρευε τη ζωγραφική. Είχε μαζί της ένα δεσμό κρυφό, ερωτικό. Τους καρπούς της σχέσης τους γνώριζε μόνο η οικογένεια... Μαζί δημιουργούν το Ίδρυμα Γουλανδρή Χορν.

Ο Δημήτρης Χορν και η Άννα Γουλανδρή θα ζήσουν μαζί 20 ευτυχισμένα χρόνια. Ο θάνατός της από καρκίνο το 1988 ήταν για εκείνον ένα ισχυρό πλήγμα που δυσκολεύτηκε πολύ να ξεπεράσει. "Την αγάπησα πάρα πολύ" έλεγε για εκείνη μέχρι το δικό του τέλος, που ήρθε στις 16 Ιανουαρίου του 1998...