Δημήτρης Χορν- Ποιος ήταν ο αληθινός μεγάλος έρωτας του;

Αγαπημένος πρωταγωνιστής του θεάτρου και του κινηματογράφου, o Δημήτρης Χορν είχε κάνει δύο γάμους, στη συνείδηση του κοινού ωστόσο, είναι πάντα συνδεδεμένος άρρηκτα με την Έλλη Λαμπέτη, ακόμα και σήμερα. Πέρα από την θεατρική συνεργασία που κράτησε σχεδόν δέκα χρόνια και τις εμβληματικές κινηματογραφικές ταινίες στις οποίες συμπρωταγωνίστησαν, οι δύο ηθοποιοί έζησαν έναν παθιασμένο έρωτα που έγινε ο λόγος που επισπεύσθηκε το διαζύγιο του Μάριου Πλωρίτη και της Λαμπέτη, αλλά και που ο Χορν πήρε διαζύγιο από την πρώτη του γυναίκα, τη Ρίτα Φιλίππου.
"Την πρώτη μου γυναίκα, τη Ρίτα Φιλίππου, την απατούσα συνεχώς και της το έλεγα" είχε πει ο Χορν σε συνέντευξη. Ο έρωτας με τη Λαμπέτη ήταν θυελλώδης, όμως σε αντίθεση με τα όσα πίστευε το κοινό δεν ήταν εκείνη η γυναίκα της ζωής του, όπως ομολογούσε και ο ίδιος. "Ήμασταν μαζί επτά χρόνια. Αφόρητη ζηλιάρα. Δεν τολμούσα ούτε βλέμμα να ρίξω σε άλλη γυναίκα. Γινόταν χαλασμός. Ζήλευα κι εγώ ελεεινά. Όταν με άφησε, ήμουν σαν ταύρος εν υαλοπωλείω. Πληγώθηκε ο εγωισμός μου. Δεν μπορώ να πω πως δεν την αγάπησα. Και τη θαύμαζα πολύ ως ηθοποιό. Αλλά δεν ήταν η γυναίκα της ζωής μου''.
«Μετά τον χωρισμό τον αγάπησα περισσότερο» έλεγε η Λαμπέτη για τον Χορν.
«Με τον Τάκη ζήσαμε ωραία εφτά χρόνια. Ωραία, βέβαια, είναι ένας λόγος. Έρωτας με δόντια-τρωγόμαστε κι αγαπιόμαστε συγχρόνως» θα έλεγε η Λαμπέτη στη Φρίντα Μπίουμπι στις σελίδες της βιογραφίας της «Η τελευταία παράσταση» . «Ήταν τότε, όταν σμίξαμε, που ο Βόκοβιτς είχε πει το περίφημο ”Για να δούμε πως θα ταιριάξουν οι Βερσαλίες με τα Βίλλια”. Δηλαδή, ο Χορν με την υψηλή καταγωγή κι εγώ η χωριατοπούλα. Και νομίζω ότι δεν είχε κι άδικο, γιατί η κοινωνική διαφορά μας, η διαφορά αγωγής, επιπέδου, συνηθειών, ήταν μια από τις βαθύτερες αιτίες που τελικά χωρίσαμε.