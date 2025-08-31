Diana: 10 άγνωστες πτυχές για τη ζωή της αγαπημένης πριγκίπισσας όλων

#3 Συναντήθηκε μόνο 12 φορές με τον Κάρολο πριν παντρευτούν

Πριν αρραβωνιαστούν το 1981, ο Κάρολος και η Diana είχαν συναντηθεί μόνο περίπου 12 φορές πριν τον γάμο τους. Εκείνη την εποχή, η ίδια ήταν μόλις 19 ετών και ο Κάρολος 32. «Είχαν υπάρξει μαζί μόνο 12 φορές και κάποια στιγμή ο πρίγκιπας Φίλιππος πίεσε τον γιο του λέγοντάς του: «Πρέπει να κάνεις το σωστό» όπως αποκάλυψε η Suzan Zirinski, ανώτερη εκτελεστική παραγωγός της ταινίας «Πριγκίπισσα Diana: Η ζωή της, ο θάνατός της, η αλήθεια».

#4 Της άρεσε να γράφει ευχαριστήριες κάρτες

Η πριγκίπισσα Diana έγραφε ευχαριστήριες κάρτες σε όποιον της έκανε ένα δώρο. Λέγεται ότι έγραφε ευχαριστήριες κάρτες σε χιλιάδες ανθρώπους που έφερναν δώρα στον πρίγκιπα William μετά τη γέννησή του. Σήμερα, μερικές από τις χειρόγραφες επιστολές της έχουν δημοπρατηθεί σε τιμές από 2.000 έως 20.000 δολάρια, ανάλογα με το περιεχόμενο και τη μοναδικότητα του σημειώματος.

#5 Το δαχτυλίδι των αρραβώνων της δεν ήταν custom-made

Το δαχτυλίδι αρραβώνων της ήταν ένα οβάλ ζαφείρι 12 καρατιών που περιβαλλόταν από 14 μονόπετρα διαμάντια. Η Diana επέλεξε το δαχτυλίδι από έναν κατάλογο του οίκου Garrard, κάτι που ήταν ασυνήθιστο, καθώς τα περισσότερα μέλη της βασιλικής οικογένειας σχεδίαζαν τα κοσμήματά τους κατά παραγγελία. Το δαχτυλίδι της πριγκίπισσας Diana ανήκει πλέον στην πριγκίπισσα Kate.

#6 Αποκαλούσε τον William "wombat"

Η πριγκίπισσα Diana αποκαλούσε τον μεγαλύτερο γιο της, William, "wombat" από τότε που ήταν μόλις δύο ετών. Μετά από ένα ταξίδι στην Αυστραλία όπου είδαν το χαριτωμένο αυτόχθονο πλάσμα, η Diana άρχισε να αναφέρεται με αγάπη στον νεαρό πρίγκιπα με αυτόν τον χαρακτηρισμό. Σε μια συνέντευξή του το 2007, ο πρίγκιπας William είπε χαριτολογώντας: «Όταν πήγαμε στην Αυστραλία με τους γονείς μας, είδαμε το wombat, και όπως ξέρετε, αυτό είναι τοπικό ζώο. Οπότε ουσιαστικά με φώναζαν έτσι. Όχι επειδή μοιάζω με wombat. Ή ίσως και να μοιάζω».

#7 Αρνήθηκε να πει έναν από τους γαμήλιους όρκους

Η Diana «έσπασε» το πρωτόκολλο και ξεκίνησε μια παράδοση για τις βασιλικές νύφες όταν παρέλειψε τον όρκο που λέει να «υπακούει» στον σύζυγό της, όπως ορίζεται από το Βιβλίο της Κοινής Προσευχής που χρονολογείται από το 1662. Αντ' αυτού, υποσχέθηκε να «τον αγαπά, να τον παρηγορεί, να τον τιμά και να τον προστατεύει, σε ασθένεια και σε υγεία». Τόσο η Kate Middleton όσο και η Meghan Markle ακολούθησαν το παράδειγμά τους και απέκλεισαν την «υπακοή» από τους όρκους τους κατά τη διάρκεια των γαμήλιων τελετών τους.

#8 Οι ABBA ήταν το αγαπημένο της συγκρότημα

Η πριγκίπισσα Diana ήταν μεγάλη θαυμάστρια του σουηδικού ποπ συγκροτήματος, ABBA. Η Δούκισσα του Κέιμπριτζ και ο πρίγκιπας William τίμησαν την πριγκίπισσα Diana με έναν διακριτικό και γλυκό τρόπο, παίζοντας μουσική των ABBA στο γάμο τους το 2011.

#9 Ήταν η πρώτη που γέννησε σε νοσοκομείο

Ήταν βασιλική παράδοση οι κληρονόμοι του θρόνου να γεννιούνται στο σπίτι. Ωστόσο, ο πρίγκιπας William ήταν ο πρώτος μελλοντικός μονάρχης που γεννήθηκε σε νοσοκομείο, καθώς η Diana γέννησε τόσο τον William όσο και τον Harry στην πτέρυγα Lido του νοσοκομείου St. Mary’s.

#10 Είχε προσκαλέσει τη Cindy Crawford στο Kensighton Palace

Η πριγκίπισσα Diana προσκάλεσε το supermodel Cindy Crawford για τσάι, κυρίως για να ευχαριστήσει τον πρίγκιπα Harry και τον πρίγκιπα William, οι οποίοι ήταν φανς της εκείνη την εποχή. Το διάσημο μοντέλο μοιράστηκε μια φωτογραφία από το παρελθόν στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στην επέτειο του θανάτου της Diana το 2017. «Με ρώτησε αν την επόμενη φορά που θα ήμουν στο Λονδίνο, θα περνούσα για τσάι. Ήμουν αγχωμένη και δεν ήξερα τι να φορέσω, αλλά θυμάμαι ότι μόλις μπήκε στο δωμάτιο και αρχίσαμε να μιλάμε, ήταν σαν να μιλούσα με μια απλή κοπέλα. Ήταν εξαιρετική κι έδειξε σε όλους πώς πρέπει να είναι μια σύγχρονη πριγκίπισσα».