Diana: 10 άγνωστες πτυχές για τη ζωή της αγαπημένης πριγκίπισσας όλων

Η πριγκίπισσα Diana ήταν πρωτοπόρος, ακτιβίστρια, είδωλο του στιλ κι ένα από τα πιο επιδραστικά πρόσωπα του 20ού αιώνα. Αν και έζησε μεγάλο μέρος της ζωής της στο προσκήνιο, λόγω του γάμου της με τον πρίγκιπα Κάρολο, υπάρχουν πολλά που πιθανώς δε γνωρίζετε για τη θρυλική αυτή προσωπικότητα. Από τον αγαπημένο της σχεδιαστή μόδας και την επαγγελματική της ζωή πριν από την είσοδό της στη βασιλική οικογένεια μέχρι το γούστο της στη μουσική και τον τρόπο ανατροφής των παιδιών της, κάντε παρακάτω μια «βουτιά» στο παρελθόν της λατρεμένης μέχρι και σήμερα πριγκίπισσας με αφορμή την επέτειο θανάτου της.
#1 Ήθελε να γίνει μπαλαρίνα, αλλά ήταν πολύ ψηλή
Η πριγκίπισσα Diana σπούδασε μπαλέτο και ήθελε να γίνει επαγγελματίας χορεύτρια, αλλά μεγαλώνοντας ψήλωνε πολύ και αυτό δεν της το επέτρεπε. Η δασκάλα μπαλέτου της Diana, Anne Allan, μίλησε ανοιχτά για τον χρόνο που πέρασε με την πριγκίπισσα το 2017, λέγοντας σε μια συνέντευξή της πως «είχε τον χορό στην ψυχή της. Συνειδητοποίησα την αγνή απόλαυση που της έδινε. Αγαπούσε την ελευθερία του να μπορεί να κινείται και να χορεύει… Μπορούσα να δω ότι την ανακούφιζε από τα προβλήματα της συναισθηματικής της ζωής».
#2 Ήταν η πρώτη πριγκίπισσα που συνέχιζε να δουλεύει μετά τον γάμο της
Όταν παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Κάρολο το 1981, η Diana έγινε η πρώτη βασιλική νύφη που είχε αμειβόμενη δουλειά πριν από τον αρραβώνα της με τον κληρονόμο. Εργαζόταν ως νταντά και νηπιαγωγός.