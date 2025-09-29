«Έκρυβα τον πόνο και τα δάκρυα»: Η συγκλονιστική εξομολόγηση της συζύγου του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Mariah για την επιλόχειο κατάθλιψη

Η Mariah Riddlesprigger δεν είναι απλώς η σύντροφος ενός από τους μεγαλύτερους αθλητές στον κόσμο, αλλά και μια γυναίκα που επιλέγει να μιλήσει ανοιχτά για θέματα που συχνά μένουν στη σκιά. Με αφορμή τη γέννηση του τέταρτου παιδιού της με τον Γιάννη, μοιράστηκε στο Instagram την προσωπική της εμπειρία με την επιλόχειο κατάθλιψη, αποκαλύπτοντας τον εσωτερικό της αγώνα, αλλά και τη σημασία του να ζητάς βοήθεια.
Η ανάρτησή της συγκίνησε χιλιάδες ανθρώπους και άνοιξε μια ουσιαστική συζήτηση για την ψυχική υγεία των μητέρων.
«Τα χαμόγελα καλύπτουν τον φόβο, το να περιτριγυρίζεσαι από αγάπη την ώρα που ακόμα νιώθεις μόνη».
Στο συγκλονιστικό της μήνυμα, η Mariah Riddlesprigger περιέγραψε με ειλικρίνεια πως πίσω από τα χαμόγελα και τις τρυφερές οικογενειακές στιγμές, έκρυβε φόβο και πόνο. «Τα χαμόγελα καλύπτουν τον φόβο, το να περιτριγυρίζεσαι από αγάπη την ώρα που ακόμα νιώθεις μόνη», έγραψε χαρακτηριστικά.