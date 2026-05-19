Η «κουπονομαχία» στα συνέδρια της ΝΔ που εκλέγουν πολιτική επιτροπή έχει πάντα τη σημασία της για τους γνωρίζοντες τα άδυτα της κομματικής ιεραρχίας.

Σύμφωνα με τον «γαλάζιο» κανονισμό οι σύνεδροι εφοδιάζονται με «κουπόνια», η συλλογή των οποίων είναι απαραίτητη για να είναι κάποιος υποψήφιος για την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή και έτσι στο παρασκήνιο γίνονται μάχες για την εξασφάλισή τους.

Όπως αντιλαμβάνεστε το πού θα πάνε αυτά τα «κουπόνια», ποιοι θα είναι υποψήφιοι και βέβαια ποιοι θα ψηφιστούν και σε ποια σειρά αφορά τους πάντες: από τον Πρόεδρο μέχρι τον τελευταίο σύνεδρο.

Μαθαίνω ότι στο 16ο συνέδριο της ΝΔ, που ολοκληρώθηκε την περασμένη Κυριακή με την εκλογή της νέας Πολιτικής Επιτροπής, ενεπλάκη έντονα και ο Γρηγόρης Δημητριάδης ο οποίος έχει ισχυρά ερείσματα στον κομματικό μηχανισμό και ήθελε να καταγράψει τη δική του δυναμική παρουσία εκλέγοντας υποψηφίους της δικής του επιρροής.

Ο πρώην Γενικός Γραμματέας της κυβέρνησης και ανιψιός του πρωθυπουργού, ο οποίος έκανε πανηγυρική είσοδο στον χώρο του Συνεδρίου, είχε φροντίσει να εξασφαλίσει έναν σημαντικό αριθμό «κουπονιών» που θα χρησιμοποιούνταν για να είναι υποψήφια πρόσωπα της επιρροής του.

Κάτι τέτοιο όμως δεν άρεσε και πολύ στους ανθρώπους του προέδρου οι οποίοι σε μία ξαφνική κίνηση λίγο πριν κλείσει η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων, βγήκαν «παγανιά» και φέρονται να «σκούπισαν» τα «κουπόνια» από τα χέρια πολλών συνέδρων.

Από τα αποτελέσματα πάντως των εκλογών φαίνεται πως όλες οι τάσεις και όλοι οι υψηλόβαθμοι εξασφάλισαν τους ανθρώπους που ήθελαν, ενώ εκλέχθηκαν και κάποιοι από εκείνους που προωθούσε ο Δημητριάδης που εργάζεται συντονισμένα για να δημιουργήσει δικό του πόλο στο στελεχιακό δυναμικό της ΝΔ.

Τα φαβορί για τη θέση του γραμματέα της Μετά την εκλογή των 150 μελών της πολιτικής επιτροπής, επόμενο βήμα είναι η επιλογή γραμματέα της ΝΔ, με τις αποφάσεις να μην έχουν ληφθεί ακόμη. Τα ονόματα που ακούγονται είναι πολλά, αλλά η μπίλια δεν έχει «κάτσει» ακόμη και καλές πηγές μου λένε ότι θα χρειαστεί να περιμένουμε λίγο ακόμα ίσως και μετά του Αγίου Πνεύματος. Οι Γιώργος Στύλιος και Βασίλης Σπανάκης εξακολουθούν να αποτελούν τα «φαβορί», με τον δεύτερο να δείχνει στους συνομιλητές του μεγαλύτερη διάθεση να ασχοληθεί με το κυνήγι του σταυρού στην περιφέρειά του στα νότια της Αθήνας. ***

«Θα καούν στο ζέσταμα»

Οι ανακοινώσεις για τα νέα κόμματα της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα, συνδέονται -κατά την εκτίμηση γαλάζιων στελεχών- και με τη φημολογία για την προσφυγή στις κάλπες τον Φθινόπωρο.

Ο συνομιλητής μου, υπέρμαχος της άποψης ότι ο Μητσοτάκης θα κάνει εκλογές την άνοιξη του 2027, μού έδωσε μία άλλη διάσταση του πολιτικού παιγνίου των ημερών: «Ο Σαμαράς, που είναι παλιός στο κουρμπέτι, αν τελικά αποφασίσει να κατέβει, θα το κάνει λίγες εβδομάδες πριν από τις κάλπες. Οι υπόλοιποι, θα καούν στο ζέσταμα».

Όταν το τηλέφωνο χτυπάει στις 03:00 το πρωί…

Στο τριήμερο συνέδριο της ΝΔ, με αφορμή την ομιλία του πρωθυπουργού στην έναρξη των εργασιών, το ενδιαφέρον στα πηγαδάκια που στήθηκαν μονοπώλησε και η εξής αναφορά: «Αν έπρεπε, λοιπόν, να το πω με μια εικόνα, γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 03:00 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε έναν κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας;».

Κάποιοι βρήκαν «έξυπνη» την αποστροφή του πρωθυπουργού να επενδύσει με τη φράση αυτή στη διεθνή παρουσία του και άλλοι «γαλάζιοι» λένε ότι «ήταν μια φράση που ενέχει τον κίνδυνο να εκληφθεί ως υπεροπτική».

Εκεί επέλεξε να σταθεί και ο Ευάγγελος Βενιζέλος στη χθεσινή εκδήλωση του «Κύκλου Ιδεών», κάνοντας λόγο για «αλαζονική και ανιστόρητη εντύπωση ότι όλα αυτά τα χειρίζεται ένα πρόσωπο, αυτό που θα σηκώσει το τηλέφωνο όταν χτυπήσει στις 3».

Για την ιστορία, πάντως, το σύνθημα πρωτοχρησιμοποιήθηκε από τη Χίλαρι Κλίντον το 2008, στο Τέξας, στην εκστρατεία της για το χρίσμα των Δημοκρατικών απέναντι στον Ομπάμα.

Και, μεταξύ μας, πολύ καλά δεν της πήγε.

Η επιστροφή των Patriot και η Τουρκία

Ακόμα και ο πιο καλοπροαίρετος παρατηρητής των δημόσιων πραγμάτων δεν θα μπορούσε παρά να προβληματιστεί αν η απόφαση της επιστροφής των Patriot από την Κάρπαθο σχετίζεται με το επερχόμενο νομοσχέδιο των Τούρκων για τις θαλάσσιες ζώνες.

Το κακεντρεχές σενάριο λέει ότι προκειμένου να κατευναστεί η Άγκυρα, η κυβέρνηση έσπευσε δια του ΚΥΣΕΑ να αποσύρει τους πυραύλους από τα Δωδεκάνησα.

Να σας θυμίσω ότι η κίνηση θωράκισης των ελληνικών νησιών και γενικότερα της νότιας επικράτειας με τους Patriot, προκάλεσε εντονότατες και διαρκείς αντιδράσεις στην Τουρκία, τόσο σε επίπεδο δημοσίου διαλόγου, όσο και επισήμως, με το υπουργείο Άμυνας της γείτονος να θέτει επανειλημμένως ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης, συνδέοντάς το μάλιστα με την κυριαρχία του Αιγαίου.

Η Άγκυρα απευθύνθηκε και στο ΝΑΤΟ, με τη Συμμαχία πάντως να αγνοεί τις τουρκικές ενστάσεις.

Η διάταξη των Ενόπλων Δυνάμεων

Όπως, ίσως, θα έχετε διαβάσει στα σχετικά ρεπορτάζ του «Βήματος», το ζήτημα της διάταξης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στα Δωδεκάνησα και την Κύπρο έχει αναλυθεί διεξοδικά, ενώ πολλάκις είχαν ερωτηθεί οι αρμόδιοι αν και πότε θα επιστρέψουν τα όπλα στη βάση τους.

Ρώτησα, λοιπόν, πάλι τους αρμόδιους της διπλωματίας, αυτή τη φορά για τη χθεσινή απόφαση, η οποία παρεμπιπτόντως να είστε βέβαιοι ότι θα προκαλέσει νέα θύελλα στα δεξιά της κυβέρνησης.

Η απάντηση ήταν ρητή, πιο ρητή δεν γίνεται: «ουδεμία σχέση έχει το ένα θέμα με τον άλλο, δεν κινούμαστε σε αυτά τα θέματα με βάση τι λένε και τι κάνουν στην Τουρκία».

Σύμφωνα με την ίδια γραμμή πληροφόρησης η απόφαση είναι αμιγώς επιχειρησιακή και αποτελεί εισήγηση του ΓΕΕΘΑ.

Ρώτησα, όμως, τι θα γίνει με τη φρεγάτα και τέσσερα μαχητικά F-16 που έχουν αναπτυχθεί στην Κύπρο. Ουδεμία απάντηση έλαβα.

Ο Γερουλάνος και ο Καραθεοδωρή

Η σχέση του Παύλου Γερουλάνου με τα Επτάνησα είναι γνωστή. Εκείνο όμως που δεν ήξερα και το έμαθα βλέποντας το 11λεπτο καλογυρισμένο βίντεο που επιμελήθηκε με αφορμή την επίσκεψη του στον Έβρο, είναι πως έχει ρίζες και από την ακριτική Νέα Βύσσα.

Εκεί πληροφορούμαστε ότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠαΣοΚ είναι δισέγγονος του μεγάλου μαθηματικού Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, που είναι ένα πρόσωπο για το οποίο οι κάτοικοι της ακριτικής περιοχής είναι περήφανοι.

Η επίσκεψη αυτή Γερουλάνου έγινε με αφορμή το δημογραφικό πρόβλημα που στα σύνορα είναι ακόμη πιο έντονο, καθώς τα χωριά ερημώνουν και όλοι οι φορείς εκπέμπουν SOS.