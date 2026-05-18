Υγειονομικό συναγερμό σήμανε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα, έπειτα από τη νέα, ανησυχητική έξαρση του ιού Έμπολα.

Αν και ο ΠΟΥ διευκρινίζει ότι η παρούσα επιδημία, η οποία οφείλεται στο σπάνιο στέλεχος Bundibugyo, δεν έχει λάβει χαρακτηριστικά πανδημίας, χτυπά καμπανάκι για τις γειτονικές χώρες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του κινδύνου.

Τι κρύβεται, όμως, πίσω από αυτό το νέο ξέσπασμα, πώς μεταδίδεται και γιατί οι επιστήμονες εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί; Το Reuters εξηγεί.

1. Τι είναι ο Έμπολα;

Η νόσος του Έμπολα είναι ένας σοβαρός, συχνά θανατηφόρος ιός, ο οποίος προκαλεί πυρετό, σωματικούς πόνους, εμετό και διάρροια. Μεταδίδεται μέσω της άμεσης επαφής με τα σωματικά υγρά μολυσμένων ατόμων, με μολυσμένα υλικά ή με άτομα που έχουν πεθάνει από τη νόσο, σύμφωνα με τα Αφρικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (Africa CDC).

Αυτή είναι η 17η έξαρση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ) από την ανακάλυψη του ιού το 1976.

2. Τι είναι το στέλεχος Bundibugyo;

Το Bundibugyo είναι ένα συγκεκριμένο στέλεχος του ιού. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ έχουν καταγραφεί δύο προηγούμενες εξάρσεις αυτού του στελέχους στο παρελθόν.

Η παρούσα έξαρση χαρακτηρίζεται «εξαιρετική», καθώς δεν υπάρχουν εγκεκριμένες θεραπείες ή εμβόλια ειδικά για τον ιό Bundibugyo, σε αντίθεση με ό,τι ισχύει για τα στελέχη Έμπολα-Ζαΐρ (Ebola-Zaire), ανέφερε ο οργανισμός.

«Δυστυχώς, για το Bundibugyo διαθέτουμε λιγότερα αποδεδειγμένα αντίμετρα σε σχέση με τον ιό Έμπολα του Ζαΐρ, όπου τα εμβόλια υπήρξαν εξαιρετικά αποτελεσματικά στον έλεγχο των εξάρσεων», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η Amanda Rojek, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Υγειονομικών Εκτάκτων Αναγκών στο Ινστιτούτο Επιστημών Πανδημίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

3. Σε ποιες χώρες έχει εξαπλωθεί;

Οι κυβερνήσεις της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (ΛΔΚ) και της Ουγκάντα έχουν επιβεβαιώσει κρούσματα, με την έξαρση να πλήττει σοβαρότερα τη ΛΔΚ.

Τα Αφρικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι βρίσκονται σε συντονισμό με το Νότιο Σουδάν για την παρακολούθηση της διασυνοριακής δραστηριότητας και τον περιορισμό της περαιτέρω διεθνούς εξάπλωσης.

4. Πόσοι άνθρωποι έχουν επηρεαστεί;

Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε την Κυριακή ότι έχουν καταγραφεί οκτώ εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα, 80 ύποπτοι θάνατοι και 246 ύποπτες λοιμώξεις.

Ένα ακόμα κρούσμα στην Γκόμα, την πόλη του ανατολικού Κονγκό που ελέγχεται από τους αντάρτες του κινήματος M23, επιβεβαιώθηκε σε ανακοίνωση που εξέδωσαν οι ίδιοι την Κυριακή.

Οι αρχές της Ουγκάντα επιβεβαίωσαν επίσης ένα δεύτερο κρούσμα την Κυριακή.

Ωστόσο, ο ΠΟΥ προειδοποίησε ότι «υπάρχουν σημαντικές αβεβαιότητες ως προς τον πραγματικό αριθμό των μολυσμένων ατόμων και τη γεωγραφική εξάπλωση που σχετίζεται με αυτό το γεγονός επί του παρόντος».